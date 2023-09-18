Hakkari'de PKK Operasyonlarını Protesto Eden Gruba Polis Müdahale Etti - Son Dakika

Hakkari'de PKK Operasyonlarını Protesto Eden Gruba Polis Müdahale Etti

Hakkari\'de PKK Operasyonlarını Protesto Eden Gruba Polis Müdahale Etti
Son Güncelleme: 18.09.2023 19:39

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki PKK terör örgütüne yönelik operasyonları protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğünde yapılan izinsiz yürüyüşe polis izin vermedi ve kalabalık basınçlı su ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak dağıtıldı. Olaylar sırasında bazı göstericiler polis araçlarına taş attı ve 2 kişi gözaltına alındı.

Yüksekova'da PKK operasyonlarını protesto etmek isteyen gruba polisten müdahale

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki PKK terör örgütüne yönelik operasyonları protesto ederek izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

Demokratik Toplum Kongresi ve Demokratik Bölgeler Partisi öncülüğünde Yeşil Sol Parti Hakkari Milletvekilleri Öznur Bartın, Onur Düşünmez, Ağrı Milletvekili Necla Demir, Van Milletvekili Gülderen Varlı ile yaklaşık 30 kişi Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonları protesto etmek için ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir araya geldi. Yapılmak istenen izinsiz basın açıklaması ve yürüyüşe polis izin vermedi. Bunun üzerine grup caddede oturma eylemi yapmak istedi. Polisin uyarılarına rağmen kalabalık dağılmayınca, basınçlı su ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak kalabalık dağıtıldı.

Sokak aralarına dağılan bazı göstericiler, polis araçlarına taş attı. İlçe merkezinde kısa süreli hareketlilik yaşanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Hakkari, PKK, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hakkari'de PKK Operasyonlarını Protesto Eden Gruba Polis Müdahale Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de PKK Operasyonlarını Protesto Eden Gruba Polis Müdahale Etti - Son Dakika
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