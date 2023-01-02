İmamoğlu'ndan 2023 seçimleriyle ilgili iddialı sözler: 10 milyonlarca fark yiyecekler

Kabataş-Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattının Fulya ve Yıldız istasyonları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "150 günde 150 proje" çalışması kapsamında törenle açıldı.

Şişli ve Beşiktaş ilçelerinden geçecek hat için düzenlenen açılış törenine, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı.

Açılış töreninde konuşan İmamoğlu, 2023 seçimleriyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. "Buradan hem İstanbullulara hem de halkımıza haykırmak istiyorum" diyen İmamoğlu, "İstanbul'a göz koyma meselesi tarihi bir meseledir. İstanbul'la oynama meselesi tarihi bir meseledir. 6 Mayıs'ta İstanbul'da seçim iptal olduğunda, 'Bu Türkiye demokrasisi adına kara lekedir' demiştim. Adım gibi emindim fark atacağımıza. Ama ona rağmen beni dünyanın en mutsuz insanı yapmıştı. Bugün yaptıkları müdahaleler, çabaları, biz biliyoruz ki, önümüzdeki seçimde cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, Türkiye'deki değişim sürecinde 10 milyonlarca fark yemelerine sebep olacak, on milyonlarca. Bunu görüyorum. O bakımdan bizi sakın yıldırmaya kalkmasınlar" ifadelerini kullandı.