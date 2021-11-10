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HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun - Son Dakika

HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun

10.11.2021 13:31

TBMM'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bütçe görüşmesinde, Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi gerginliği yaşandı. HDP'li milletvekilleri 'İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz ve uygulatacağız' yazılı pankartlar açarken, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Önce siz kendi içinizdeki tecavüzcüden kurtulun" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2022 Yılı Bütçesi'ni görüşmek üzere toplandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, yaptığı sunumda, sosyal hizmetler bağlamında kurumsal hizmetlerinin odak kuruluşunun, 'Sosyal Hizmet Merkezleri' olduğunu belirtti. Yanık, "Aile, çocuk, genç, kadın, engelli ve yaşlı tüm vatandaşlarımıza, ihtiyaç duydukları konularda sosyal hizmet modellerine erişebilmeleri için Sosyal Hizmet Merkezlerimiz eliyle tek noktadan ve birebir destek sağlanmaktadır" dedi. 2013 yılından bu yana Türkiye genelinde 374 Sosyal Hizmet Merkezini hizmete açtıklarını belirten Bakan Yanık, bu yılın sonuna kadar da 6 adet daha Sosyal Hizmet Merkezi açacaklarını söyledi.

"BİZZAT YERİNDE TESPİT ETTİK"

Bakan Yanık, Türkiye genelinde 400 sosyal hizmet merkezine ulaşarak vatandaşların hizmetlere erişimini daha da kolaylaştıracaklarını belirterek, "Aile ve toplum yapımızın güçlendirilmesi adına hayata geçirdiğimiz ve sosyal hizmet merkezleri aracılığıyla yürüttüğümüz Aile Sosyal Destek Programımız (ASDEP) ile arz odaklı bir hizmet anlayışını yürütmekteyiz. Sahadaki 3 bin 542 ASDEP görevlimizle bugüne kadar 3 milyon 468 bin 827 haneye ulaştık. Bu hane ziyaretlerinde vatandaşlarımızın sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını bizzat yerinde tespit ettik. Personelimiz, vatandaşlarımıza yararlanabilecekleri kamu hizmetleri hakkında bilgi vermekte ve gerekli rehberliği sağlamaktadır. Bakanlık olarak, 'Eğitim ailede başlar' ilkesinden hareketle vatandaşlara farklı projelerle ulaştık. Aile fertlerine yönelik 'Aile Eğitim Programlarını' ülke genelinde yaygınlaşarak devam ettirdik. Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile bugüne kadar toplam 1 milyon 216 bin 971 gencimize ve çiftimize 'Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri', 'Aile Hukuku', 'Evlilik ve Sağlık' alanlarında eğitimler verdik. Ülke genelinde sosyal hizmet merkezlerimizde ve il müdürlüklerimizde ücretsiz olarak sunduğumuz aile danışmanlığı hizmetimizle, aile içi iletişim becerilerinin kazanılması ve çatışmaların yapıcı bir şekilde çözülmesi sürecine destek olmaktayız. Vatandaşlarımız aile danışmanlığı hizmetinden faydalanabilmek için e-Devlet üzerinden de başvuru yapabilirler" diye konuştu.

Bakan Yanık, çocukların dijital risklerden korunmasına ilişkin çalışmaları yoğunlaştırdıklarını, Bakanlığın bünyesindeki oluşturulan 'Sosyal Medya Çalışma Grubunun', çocukların dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri riskleri tespit ettiğini ve önleyici çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

Bakan Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında çalışmaları 'sıfır tolerans' ilkesi ile yürüttüklerini söyleyerek, "Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimiz kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurlar ve beraberindeki çocuklara verilecek destek hizmetlerinin 'tek kapı' prensibiyle yürütülmesi amacıyla 81 ilimizde faaliyet göstermektedir" ifadesini kullandı. Bakan Yanık, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına ücretsiz eğitim sağladıklarına dikkat çekerek, "Bu yıl içerisinde tevdi ettiğimiz 8 bin 389 ücretsiz seyahat kartı ile birlikte toplam 199 bin 709 ücretsiz seyahat kartı sahiplerine ulaştırılmıştır" dedi. Bakan Yanık ayrıca, bakanlığın 2022 bütçe teklifinin 66 milyar 131 milyon 543 bin TL olduğu bilgisini paylaştı.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ" GERGİNLİĞİ

Bakan Yanık'ın sunumunun ardından HDP'li kadın milletvekilleri, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki göstererek 'İstanbul Sözleşmesini geri getireceğiz ve uygulatacağız' yazılı pankartlar açtı. Bunun üzerine AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, HDP'lilere "Önce siz kendi içinizdeki tecavüzcüden kurtulun" diye seslendi. HDP'li milletvekilleri, Cora'nın bu sözlerine tepki gösterdi. CHP adına söz alan Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise, sosyal yardımların hak sahiplerine ulaşmadığı iddiasında bulundu. AK Parti'li milletvekilleri bu iddiaya tepki gösterdi. Yaşanan kısa süreli gerginlik üzerine oturuma ara verildi. Aranın ardından görüşmelere yeniden geçildi.

HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun

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Son Dakika Politika HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun - Son Dakika
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