Üye Girişi
"Helalleşme" tartışmasına Muharrem İnce de katıldı! Kılıçdaroğlu'na imalı soru - Son Dakika

"Helalleşme" tartışmasına Muharrem İnce de katıldı! Kılıçdaroğlu'na imalı soru

16.11.2021 19:52

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' ile ilgili sözlerinin altını doldurmadığını söyleyerek, "Mesela kendisini desteklemediği için aday yapılmayan parti dışına itilen arkadaşlarıyla helalleşecek mi Başkalarını destekledikleri için aday yapılmayan, partiden atılan, partiden dışlananlarla da helalleşecek misin?" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla'dan Ankara'ya karayoluyla giderken, partisinin Denizli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" sözleri ile ilgili değerlendirme yaptı.

"BENİM MERAK ETTİKLERİM VAR"

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin altını doldurmadığını belirten İnce, "Şimdi helalleşmek güzel bir şeydir. Dinsel bir terimdir, vicdani bir terimdir. İnsancıldır. Buna hiç itirazım yok. Helalleşme dini bir terimdir. Hesaplaşma siyasi bir terimdir. Hesaplaşmak da seçim meydanlarında olur. Aklanmak ise hukuki bir terimdir. Seçimi kazanınca aklanmış olmazsınız. Seçim meydanlarında hesaplaşırsınız, biriniz kaybedersiniz biriniz kazanırsınız ama kazanan aklanmış sayılmaz. Aklanma yargıda olur. Sayın Kılıçdaroğlu açıklamanın altını doldurmadı. Benim merak ettiklerim var" ifadelerini kullandı.

'Helalleşme' tartışmasına Muharrem İnce de dahil oldu! Kılıçdaroğlu'na manidar soru

"'ATATÜRK SOYKIRIM YAPTI' DİYENLERLE HELALLEŞECEKSEK YOKUM"

İnce sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer helalleşmede Aleviler ile helalleşmek istiyorsa, 'Haksızlık ettik bu insanlara, bunlar vergi verdiler ama Cemevlerine devlet yardım etmedi. Camilere etti. Alevilere haksızlık ettik helalleşelim' diyorsa kabulüm. 12 Eylül zindanlarında, Metris'te işkence gören solcularla helalleşmek gerekiyorsa, bunu kastettiyse kabulüm. 'Mamak zindanlarında işkence gören ülkücülerle helalleşelim' diyorsa buna da kabulüm. Bunlar oldu. Silivri zindanlarında eziyet gören, 'Balyoz'da, kumpasta inim inim inleyen insanlara helalleşelim' diyorsa buna da kabulüm. Ama 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyenlerle helalleşmek istiyorsa ben yokum. İkinci Dünya harbinde Alman orduları Trakya'ya yaklaşınca köyler boşaltıldı, camilere saman dolduruldu, samanların içine silah saklandı. Türkiye'yi savunmak için bütün bunlar yapıldı. Ama bugün 'Camilere saman dolduruldu' derseniz yalan söylersiniz. İşte Erdoğan pandemide camileri kapattı. Birisi çıkıp şimdi dese 'Erdoğan camilerimizi kapattın' onun gibi bir şey olur. Bunu kastediyorsa burada da yokum. 'Atatürk soykırım yaptı' diyenlerle helalleşecekse orada da yokum. '23 Nisan'dan sonra ne geliyor, 1915 geliyor' diyenlerle helalleşecekse burada yokuz."

"KENDİSİNİ DESTEKLEMEYENLERLE, PARTİDEN DIŞLANANLARLA HELALLEŞECEK Mİ?"

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin altını doldurması gerektiğini ifade eden İnce, "Mesela kendisini desteklemediği için aday yapılmayan parti dışına itilen arkadaşlarıyla helalleşecek mi? Başkalarını destekledikleri için aday yapılmayan, partiden atılan, partiden dışlananlarla da helalleşecek misin? Ben şimdi diyorum ki altını doldurması lazım. Baştan saydıklarım ise helalleşelim. Bunlar doğrudur. 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyen adamın neyiyle helalleşeceğim? Önümüzdeki günlerde herhalde açacaktır konuyu" açıklamalarında bulundu.

"DUR BAKALIM CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN SIRADA BEN VARIM"

İnce, daha sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. İnce, partililerle yürüdüğü sırada otobüs durağında bekleyen bir öğrenciye üniversitede hangi bölümü okumak istediğini sordu. Öğrenci ise siyaset okuyup, Başbakan ya da Cumhurbaşkanı olmak istediğini söyleyince, İnce, "Dur bakalım, Cumhurbaşkanlığı için sırada ben varım" cevabını verdi. İnce, daha sonra Denizli'den ayrıldı.

'Helalleşme' tartışmasına Muharrem İnce de dahil oldu! Kılıçdaroğlu'na manidar soru
Helalleşme tartışmasına Muharrem İnce de katıldı! Kılıçdaroğlu'na imalı soru
Helalleşme tartışmasına Muharrem İnce de katıldı! Kılıçdaroğlu'na imalı soru
Helalleşme tartışmasına Muharrem İnce de katıldı! Kılıçdaroğlu'na imalı soru
Helalleşme tartışmasına Muharrem İnce de katıldı! Kılıçdaroğlu'na imalı soru

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika 'Helalleşme' tartışmasına Muharrem İnce de katıldı! Kılıçdaroğlu'na imalı soru - Son Dakika


Son Dakika

Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki toplayan Türkiye'ye NATO müdahalesi yorumu 20:04 Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki toplayan Türkiye'ye NATO müdahalesi yorumu 3 aylık bebeğini döverek öldüren baba, acılı annenin yaptığı şikayet sonucu tutuklandı 19:50 3 aylık bebeğini döverek öldüren baba, acılı annenin yaptığı şikayet sonucu tutuklandı Hakan Çalhanoğlu'dan eski takımını sinirlendirecek sözler! Milan taraftarı çılgına dönecek 19:32 Hakan Çalhanoğlu'dan eski takımını sinirlendirecek sözler! Milan taraftarı çılgına dönecek
Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti 17:51 Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! 17:30 Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı 16:00 Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı
Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler 15:35 Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir 14:56 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir

Son Dakika Haberleri
20:05 Hull City'i satın almak için geri sayımı başlatan Acun Ilıcalı: Türkler arasında ilk 5'teyim
20:04 Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki toplayan Türkiye'ye NATO müdahalesi yorumu
19:52 "Helalleşme" tartışmasına Muharrem İnce de katıldı! Kılıçdaroğlu'na imalı soru
19:49 3 aylık bebeğini döverek öldüren baba, acılı annenin yaptığı şikayet sonucu tutuklandı
19:33 Bakan Derya Yanık harekete geçti! Başak Cengiz'in katledilme görüntüleri için suç duyurusu
19:31 Hakan Çalhanoğlu'dan eski takımını sinirlendirecek sözler! Milan taraftarı çılgına dönecek
19:08 Erdoğan'dan merhum şair Sezai Karakoç için taziye mesajı
18:48 Stefan Kuntz'un A Milli Takım'da forma vermediği Yusuf Yazıcı'dan takdir toplayan paylaşım
18:25 Son Dakika: Elektrik faturalarına uygulanan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu
18:24 Burak Yılmaz, kritik Karadağ maçı öncesi takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu: Hollanda-Norveç maçını unutun
Hull City'i satın almak için geri sayımı başlatan Acun Ilıcalı: Türkler arasında ilk 5'teyim Hull City'i satın almak için geri sayımı başlatan Acun Ilıcalı: Türkler arasında ilk 5'teyim         
20:05
Bakan Soylu'dan Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsraillilerle ilgili yeni açıklama: Askeri casusluk suçu var Bakan Soylu'dan Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsraillilerle ilgili yeni açıklama: Askeri casusluk suçu var         
19:52
Bakan Derya Yanık harekete geçti! Başak Cengiz'in katledilme görüntüleri için suç duyurusu Bakan Derya Yanık harekete geçti! Başak Cengiz'in katledilme görüntüleri için suç duyurusu         
19:33
Son Dakika: Elektrik faturalarına uygulanan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu Son Dakika: Elektrik faturalarına uygulanan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu         
18:25
Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı         
17:37
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı         
15:52
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı         
14:38
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 20:12:53. #1.11#
SON DAKİKA: "Helalleşme" tartışmasına Muharrem İnce de katıldı! Kılıçdaroğlu'na imalı soru - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement