İBB operasyonunda Erdal Erzincan'ın kardeşi de gözaltına alındı - Son Dakika
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Politika

İBB operasyonunda Erdal Erzincan'ın kardeşi de gözaltına alındı

İBB operasyonunda Erdal Erzincan\'ın kardeşi de gözaltına alındı
18.07.2025 09:42
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 14'ü yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında sanatçı Erdal Erzincan'ın kardeşi Deniz Erzincan da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde savcılık, 18 şüpheli hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına yönelik gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. 4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

İBB operasyonunda Erdal Erzincan'ın kardeşi de gözaltına alındı

ERDAL ERZİNCAN'IN KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimler arasında usta sanatçı Erdal Erzincan'ın kardeşi Deniz Erzincan da yer aldı.

İşte Gözaltına alınan isimler:

  • Erdinç Karataş
  • Ahmet Kudu
  • Erdal Günaydın
  • Muzaffer Hacımustafaoğlu
  • Can Karataş
  • Abdullah Karataş
  • Metin Demirci
  • Oktay Nuri Çelik
  • Ali Haydar Özkazanç
  • Murat Timuçin Altıer
  • Deniz Erzincan
  • Ali Cüneyt Özdemir
  • Gülşen Çokyiğit
  • Taylan Çokyiğit

BUGÜNE KADAR 97 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmada bugüne kadar 97 kişi tutuklandı. Soruşturmada gözaltına alınan 206 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

73 İSİM ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Soruşturma kapsamında 41'i tutuklu 73 şüpheli, savcılığa başvurarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren tutuklu şüpheliler şu şekilde:

"İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, iş insanları Ali Nuhoğlu, Adem Soytekin, Seyfi Beyaz, Ahmet Sari, İsmail Sari, Ahmet Çiçek, Eyüp Subaşı, Noyan Kırmızıgül, Murat İlbak, Muhittin Palazoğlu, Kabil Taşçı, Mehmet İlhan Gülay, Nezahat Kurt, Berat Çağrı Kapki, İhsan Mengir, Yücel Mengir, Dinçer Kantar, Alaeddin Vardar ve Fikret Baydemir, tutuklu şüpheli Hüseyin Köksal'ın şoförü olan şüpheli Servet Yıldırım, avukat Süleyman Atik, inşaat teknikeri Altan Gözcü, muhasebe müdürü Murat Bıyık, reklamcı Hüseyin Kum, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu, tutuklu şüpheli Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin ile koruması Murat Erenler, Şeyhmus Sarıboğa, Güngör Gürman, Hasan Özsoy, Taner Gümüş, Kadir Gümüş, Bülent Yılmaz, eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ve avukat Orçun Muhittin Yılmaz."

İfade veren tutuklu 41 şüpheliden 39'u tahliye edildi. İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ve avukat Orçun Muhittin Yılmaz ise verdikleri ifadelerin soruşturmanın aydınlanması için yeterli olmaması gerekçesiyle tahliye edilmedi.

Soruşturmada hala tutuklu bulunan bazı şüpheliler ise şunlar:

"Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan."

DOSYADAKİ ŞÜPHELİ SAYISI 312

Soruşturmada, mart ayından bu yana yapılan çalışmalarda, şüpheli sayısı 312'ye yükseldi.Bu isimlerden 303'ü gözaltına alındı. Şu anda soruşturma kapsamında 97 kişi tutuklu bulunurken, 206'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Ekiplerin, Emrah Bağdatlı ve iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişiyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

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Son Dakika Politika İBB operasyonunda Erdal Erzincan'ın kardeşi de gözaltına alındı - Son Dakika

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