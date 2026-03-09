İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti - Son Dakika
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

09.03.2026 11:06
İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan ve aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 106'sı tutuklu 402 sanıklı davanın ilk duruşması, Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başladı. Duruşmada İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında gerginlik çıktı. Gerginlik sonrası mahkeme heyeti salonun boşaltılmasını isteyerek duruşmadan ayrıldı.

İBB yolsuzluk davasında 23 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu toplam 402 sanık, bugün ilk kez hakim karşısında.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No'lu salonda başlayan duruşmada önce iddianamenin özeti okunacak, daha sonra sanıkların savunmalarına geçilecek. Duruşmalar nisan ayı sonuna kadar haftanın 4 günü devam edecek.

İşte salonda yaşananlar:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik, Dilek Kaya İmamoğlu, Selim İmamoğlu saat 09.52'de duruşma salonuna giriş yaptı.

SELAMLAMA KONUŞMASI TALEBİ

Duruşmada, Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salona getirildi. Tutuksuz sanıklar da duruşma salonunda hazır bulundu. Avukatın "Ekrem bey'in selamlama konuşması yapması konusunda talebimiz var" sözlerine, Mahkeme Başkanı "Böyle bir usûl yok. Hukuki olarak da yok" diyerek karşılık verdi.

MAHKEME BAŞKANIYLA TARTIŞMA YAŞANDI

Devamında ise duruşmada söz almak isteyen İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından mahkeme başkanı izleyicilerin salonu boşaltmasına karar verdi.

MİKROFONU KAPATILDI

Duruşma sırasında söz almak isteyen İmamoğlu'nun isteği mahkeme başkanı tarafından reddedildi. İmamoğlu'nun mikrofonunun kapatılması üzerine taraflar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Mahkeme başkanı, "Ekrem Bey, böyle kafanıza göre devam edemezsiniz. Böyle devam edersen duruşmadan çıkartırım" dedi. İmamoğlu ise bu sözlere, "Bu şekilde yargılamaya başlamanızı yanlış buluyorum" yanıtını verdi.

SALONDA TEPKİLER YÜKSELDİ

Mahkeme başkanının İmamoğlu'na hitap ederken "sen" ifadesini kullanması salondaki izleyicilerin tepkisine yol açtı. İzleyiciler bu duruma "siz" sloganlarıyla karşılık verdi.

Yaşanan tartışmanın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Kararda, sanık Ekrem İmamoğlu'nun kendisine söz hakkı verilmemesine rağmen kürsüye gelerek konuşmaya devam ettiği ve duruşma düzenini bozduğu ifade edildi. Heyet, benzer davranışların tekrarlanması halinde İmamoğlu'nun salondan çıkarılabileceğini bildirdi.

SALONUN BOŞALTILMASINA KARAR VERİLDİ, HEYET DURUŞMADAN ÇIKTI

Salondaki tepkilerin devam etmesi üzerine mahkeme başkanı, "Ben bu şekilde yargılamaya devam etmem" diyerek izleyici bölümünün boşaltılmasına karar verdi. Jandarma ekipleri izleyicilerin bulunduğu bölüme yönlendirilirken, bazı milletvekillerinin karara itiraz ettiği görüldü. Mahkeme heyeti yaşanan gerginliğin ardından duruşma salonundan ayrıldı.

İMAMOĞLU'NA 2 BİN YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Rüşvet', 'Suç Gelirlerinin Aklanması', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık', 'Kişisel Verilerin Kaydedilmesi', 'Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma', 'Suç Delillerini Gizleme', 'Haberleşmenin Engellenmesi', 'Kamu Malına Zarar Verme', 'Rüşvet Alma', 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma', 'İrtikap', 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama', 'İhaleye Fesat Karıştırma', 'Çevrenin Kasten Kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet', 'Orman Kanunu'na Muhalefet' ve 'Maden Kanunu'na Muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ayrıntılar geliyor...

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Ali Levent Ali Levent :
    Korkmadan canlı yayın yapabilselerdi keşke. 69 82 Yanıtla
    d6fjbz4xjs d6fjbz4xjs:
    ne değişeçek marmarayı metrobüsleri metroları. imamoğlu yaptı diyenleri ikna edebilcenmi. 120 23
    Trader Demircan Trader Demircan:
    sen mahkemeye çıktığına canlı ysyın oluyor mu. Nerede eşitlik Bu iş hrykel dikmeye benzemez 88 40
    Ramazan Firat Ramazan Firat:
    Erdoğan yargılandığı zaman canlı yayın mı yaptılar. 72 26
    Ali Levent Ali Levent :
    Mahkemeler "TÜRK MİLLETİ ADINA" karar verir. Türk milleti, adına karar verilen duruşmaları neden TV'den izleyemiyor? Bu dava sadece İstanbulluları değil tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. 5 23
    Kocarex Bigrex Kocarex Bigrex:
    tabi TV de show yapmak için herşeyi yapar 5 2
    Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    keşke yapsalardı da gerçekleri kendi kitlesi de görseydi 0 1
  • 889397.64 889397.64:
    neden canlı yayın yapmaktan korkuyorsunuz herkes görsün neler yaptığını vah güzel ülkem vah 35 55 Yanıtla
  • hüseyin güner hüseyin güner:
    en büyük rakip i hapse atıyor korku imparatorluğu 3 10 Yanıtla
  • Cevdet66 Cevdet66:
    canlı yapmaktan korkuyorsunuz !!! siyasi dava olduğunu herkes biliyor. elbet o sandık gelecek !!!! 4 8 Yanıtla
  • 2m8tzpjpb7 2m8tzpjpb7:
    adamın hayatını mahvettiler. bu kadarını da hak etmedi bence 3 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.