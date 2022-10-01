İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer biz kendi İHA'mızı, mühimmatımızı, ATAK helikopterlerimizi yapmamış olsaydık, Harput'tan ta Afrin'e kadar terör koridorunu Amerika ve Avrupa, PKK'ya kurdurmuş olacaktı. Tarihin en büyük desteğini vermektedir PKK'ya. Kim veriyor, YPG'ye, PYD'ye, Amerika." dedi.

Soylu, AK Parti Giresun İl Başkanlığınca, Gümrük Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda, partililere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Yaklaşık iki yıl önce Giresun'da meydana gelen selin yol açtığı hasara ve sonrasında yapılan çalışmalara dikkati çeken Soylu, afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, afet sırasındaki dayanışmaları ve duruşları dolayısıyla Giresunlulara teşekkür etti.

Soylu, ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen sel, yangın ve deprem gibi afetleri de hatırlatarak ilgili kurumların tüm birimleriyle sahada olduğunu, vatandaşı yaşanan olaylarda yalnız bırakmadıklarını ifade etti.

Geçmiş yıllarda yaşanan afetlerde vatandaşın "Nerede bu devlet?" diye sorduğuna işaret eden Soylu, "Sadece ülkemde değil, dünyanın birçok noktasında hangi afet, sel, deprem varsa orada kendini var eden, hem insanlığını hem devletin kuvvetini, kudretini ortaya koyan ve bu açıdan millet dayanışmasını önemli bir şekilde gerçekleştiren bir tablo sergilendi." diye konuştu.

Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de 'Nerede bu devlet?' sözü yoktur, 'Allah devletten ve milletten razı olsun.' sözü vardır. Bu hepinizin sayesindedir. Bu yalçın kayalar gibi duruşunuzun sayesindedir." ifadelerini kullandı.

Geçmişte milletin kurduğu hayallerin birilerince yapay yollarla yıkıldığını vurgulayan Soylu, "Bu ülke, bu millet Recep Tayyip Erdoğan'la hayaller kurdu, bütün dünya bir araya geldi ve bugün Cumhur İttifakı ile hayallerimizin tersine gitmesine müsaade etmiyoruz, sizler müsaade etmiyorsunuz." dedi.

Soylu, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki önemine ve yaşanan sorunlara dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2023'ten itibaren 21. asırda bütün dünyaya nasıl bir devlet olduğunu, nasıl bir anlayış içerisinde olduğunu, sizin ortaya koyduğunuz bu irade ile gerçekleştirecektir. Bunu silahla, şiddetle yapmıyorsunuz, bunu 50 gramlık bir oy pusulasıyla, siyasetin gücüyle, milletin gücüyle yapıyorsunuz. ve bunu gerçekleştirirken bütün dünyaya milli iradenin, demokrasinin, bir ülkenin değer bütünlüğünün gücünü gösteriyorsunuz."

Türkiye'nin önüne çıkarılan engelleri sıralayan Soylu, bu süreçte milletin ortaya koyduğu iradenin, gelecek nesillerce de bilineceğini aktardı.

Soylu, Marmaray ve bölünmüş yollar gibi büyük yatırımların her zaman yapılabileceğini, birlik ve beraberliğin önemli olduğunu anlatarak şunları kaydetti:

"Gerçi ana muhalefet partisi belediyeleri aldı, 'Bu her şeyi yapabilirsiniz.' onlar için geçerli değil. Onlar hiçbir şey yapamaz. Onların eline dünyanın en büyük nimetlerini ver, onlar o nimetleri ters düz etmekte mahirdirler. Gerçi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yükü ağır değil mi? Hakikaten ağır. FETÖ'yü sırtında taşıyacaksın, onun sözcülüğünü yapacaksın. Doğru mu? Yükü ağır. PKK'yı sırtında taşıyacaksın, onun sözcülüğünü yapacaksın. Doğru mu? DHKP-C'yi sırtında taşıyacaksın, onun sözcülüğünü yapacaksın. Doğru mu? Bitmedi, Büyükelçileri sırtında taşıyacaksın, onların Türkiye'deki sözcülüğünü yapacaksın. Doğru mu? Bütün bunları anladım da LGBT'nin de sözcülüğünü yapacaksın. Yükü ağır, hakikaten yükü ağır."

Türkiye'de bugün herkesin kendisini ifade edebildiğini belirten Soylu, "Bugün Türkiye'ye dışarıdan kötülük biçmeye çalışanlara söylüyorum, onlar kötülük yaparken biz, bize dinimizin ve milliyetimizin vermiş olduğu anlayışla kardeşliğin ne olduğunu bütün dünyaya gösteriyoruz. Bu ülkede, bu zihniyet devrimlerinin her birini 21. yüzyılda AK Parti iktidarı ve Cumhur İttifakı çok net şekilde ortaya koymakta ve gerçekleştirmektedir." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin teröre karşı yıllardır verdiği mücadeleyi örneklerle anlatarak şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer biz kendi İHA'mızı, mühimmatımızı, ATAK helikopterlerimizi yapmamış olsaydık, Harput'tan ta Afrin'e kadar terör koridorunu Amerika ve Avrupa, PKK'ya kurdurmuş olacaktı. Tarihin en büyük desteğini vermektedir PKK'ya. Kim veriyor, YPG'ye, PYD'ye? Amerika. Son 3 yılda 2 milyar dolar destek verdiler. Nereden, Amerika Senatosundan. Bir tane terör örgütüyle hafif bir irtibatımızı bulsalar, bırakın desteği, bir sözümüzü bulsalar Türkiye'yi terör devleti ilan ederler. Kendileri terör örgütüne alenen destek veriyor. Oradaki adamlarını katlediyoruz, evet. Onları ila cehenneme zümera, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi cehenneme gönderiyoruz. Gidiyorlar, Amerikalı komutanlar onları ziyaret ediyor, başsağlığı mesajı veriyorlar."

"Karşımızda kökü dışarıda olan bir ana muhalefet partisi var"

Soylu, Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin gazetecilerin cezaevine en çok gönderildiği ülke olduğunu söylediğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kim var bunun içerisinde, 125 kişi var. Kim var bu 125 kişinin içerisinde. 91'i PKK/ KCK iltisaklı. Bomba atmış, İstanbul Emniyetine giderken, orada canlı bomba eylemine giderken ila cehenneme zümera olmuş. Kim var bunların içerisinde, 16 tane MLKP'li. Kim var bunların içerisinde, 9 tane DHKP-C'li. Kim var bunların içerisinde? Her türlü terör örgütüyle irtibatlı, iltisak içerisinde bunlar. Yetmedi. 2 tane DHKP-C'li o listenin içerisinde sarı torba. Nerede, kırsalda. Bir tane PKK'lı sarı torba. Nerede, kırsalda. 1 tane MLKP'li sarı torba. Nerede, kırsalda. Her türlü terör örgütü eylemi içerisinde bulunmuş, terör örgütünde bulunmuş, askerimizle, polisimizle çatışmaya girmiş, öldürülmüş, kırsalda PKK, MLKP, DHKP-C'nin örgüt üyesi olmuş, bizim kahramanlarımızca da öldürülmüş olanları kendi listene koy, kaç yıldır, tam 9 yıldır listende tut, ondan sonra dön de ki 'Hükümetin içişleri bakanı, hükümet, başsavcısı, o, bu yalan söylüyor.' Karşımızda kökü dışarıda olan bir ana muhalefet partisi var. Bu işin sonunu bırakacağımızı, bu işi takip etmeyeceğimizi hiçbir şekilde düşünmesinler."

"Görecekler, o liste, onların başına bela olacak sonuna kadar." ifadesini kullanan Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Sonra, teröristi çok fazla bir yerde aramalarına gerek yok, Mecliste hemen yanı başlarına baktıklarında orada HDP milletvekillerine bakmaları yeterlidir, terörist görebilmek için. Onlara sahip çıkanlar, onlarla beraber olanlar, onların hapishaneden attığı mesajlara el çırpanlar ve bulunduğu kattan o mesajları tahrik etmeye çalışanlar elbette ki bu milletten gerekli cevabı alacaklardır. Olay oldu ilk önce kendi adamları, 'Bunu DEAŞ yaptı' dedi. Yetmedi o ilçedeki yöneticileri, gençlik kolları, partilileri, 'Bir kadın polis cinnet geçirdi, o taradı.' dediler. Çünkü PKK'ya kondurmak istemediler. Biz ne zaman 'PKK' dedik, ne zaman oraya gidip gecenin üçünde arkadaşlarımızın verdiği bilgilerle bir değerlendirme ortaya koyduk ve ondan sonra elbette ki şirazeleri şaşmış oldu. Bu kadar açık ve net. İşimiz zordur. Bu işin içerisinde kimlerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Buradan öyle kurtulmak kolay iş değildir."

Terörist sayısı 120'nin altına düştü

Soylu, bütün ilgili kurumlarla Cumhuriyet tarihinin en güçlü koordinasyonu içinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde terörle mücadele edildiğini ve sonucunun alındığını dile getirdi. Bakan Soylu, Türkiye içerisindeki terörist sayısının kimi zaman 10 binler olduğunu, şimdi ise 120'nin altına düştüğünü aktardı. Terörle mücadelede gelinen noktayı katılımcılara anlatan Soylu, "Bugün Türkiye'de kırsalda PKK terör örgütü neredeyse tamamen, tamama yakın bir şekilde çökertilme noktasına gelmiştir." dedi.

Soylu, terörle mücadele edilen bölgelerdeki son durumu da paylaşarak "Allah nasip edecek, Cumhuriyet'in 100. yılında, 29 Ekim 2023 tarihinde Ağrı tertemiz olacak, Van kırsalı tertemiz olacak, Şırnak tertemiz olacak, Hakkari tertemiz olacak, Tunceli tertemiz olacak ve PKK terör örgütü Allah'ın izniyle çökertilecek, bir daha yer bulamayacak. Sınırımızın ötesinde de yaptığımız operasyonlarla inşallah bunların hepsini, bir daha coğrafyamızın başına musallat olmayacak şekilde yerle yeksan edeceğiz." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın üstlendiği görevin önemine vurgu yapan Soylu, "Cumhur İttifakı, bugün ki gibi yamalı bohça için büyükelçilerin talimatlarıyla bir araya gelen değil, ecdadını mirasına ve geleceğe sahip çıkmak için bir arada bulunmak zorunda olan bir ittifaktır. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Soylu, 2023 seçimleri için milletten destek isteyerek, şunları kaydetti:

"En çok da 2023 akşamı Kılıçdaroğlu'nu düşünüyorum. CHP, 6'lı masayı dalgalandırdı. Cumhurbaşkanı aday adayı olan Kılıçdaroğlu, aday olabilecek mi? 2023'ün, Cumhuriyet'in ikinci asrının bize inşallah bir faydası olacak, Cumhuriyetin ikinci asrına Kılıçdaroğlusuz başlayacağız. Yalansız başlayacağız, iftirasız başlayacağız, devleti töhmet altında bırakmak isteyenlerden kurtularak başlayacağız ve onlar da dersini alırlar inşallah. İnşallah bu ülkeye adam akıllı bir muhalefet nasip eder Cenabıallah, duamız o."