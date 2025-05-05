İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı

Geniş Video İzle

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in cenaze namazı öncesinde imam, Önder'le geçmişte yaşadığı bir anıyı paylaştı. İmam, "Bundan 2-3 sene evvel bir cenazede karşılaşmıştık. Burada sohbet ettiğimiz Önder tabuta baktı ve bana 'Hocam her şey bütün dünya dedikleri sadece bir kefen alıp gitmek değil midir?' diye sordu." ifadelerini kullandı.

05.05.2025 07:57  Güncelleme: 08:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesinde imam, Önder'le birkaç yıl önce bir cenazede geçen kısa bir diyaloğu paylaştı.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir anma töreni düzenlendi. Sevenlerinin, dostlarının, siyasilerin ve sanat camiasından pek çok ismin katıldığı tören sonrasında Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cami avlusunu dolduran kalabalık, gözyaşları ve dualar eşliğinde Sırrı Süreyya Önder'e veda etti.

İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı

CENAZE TÖRENİNDE SİYASİLER BİR ARAYA GELDİ

Cenaze namazına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Davut Gül, Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, eski Başbakan Binali Yıldırım, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, DEM Partili Ahmet Türk, çeşitli partilerden çok sayıda milletvekili, şarkıcı İbrahim Tatlıses, yönetmen Yılmaz Erdoğan ile çok sayıda sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı

İMAM, ÖNDER İLE ANISINI ANLATTI

İmam, Önder ile ilgili anısını anlattı:

"Sırrı Süreyya Önder beyefendiyle bundan 2-3 sene evvel bir cenazede karşılaşmıştık. Burada sohbet ettiğimiz Önder tabuta baktı ve bana 'Hocam her şey bütün dünya dedikleri sadece bir kefen alıp gitmek değil midir?' diye sordu. Bu sorunun cevabı bugün bu musallada yatıyor. Cevabı kendisi musalla kürsüsünden en güzel şekilde veriyor. Herkes kendisini iyi, güzel bir insan olarak anıyor."

İmam, helallik istedikten sonra "Kendisinin herkesin sevdiği Sırrı Abe olduğuna şahitlik eder misiniz?" sorusunu sordu.

İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı

NAMAZI VASİYETİ ÜZERİNE İHSAN ELİAÇIK KILDIRDI

Önder için helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı Önder'in vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık tarafından kıldırıldı.

Önder'in tabutu cenaze aracına konularak, kalabalık eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Önder'in naaşı, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı

Sırrı Süreyya Önder, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Amado Carrillo:
    vay be terorist icin cenaze felan 13 56 Yanıtla
  • enteresan:
    Neden bu kadar çok buyutuluyor, hepimizin bir yakını rahmetli oluyor. ayrıca toplumun her kesiminde çok sevilen biri de değil. algı yapmayı bırakın artık. herkes yaptığı sevap ve günahları tastamam karşılığını bulacak. o yüzden toplumun çok büyük kesmi tarafından sevilmeyen bu kişiyi bu kadar haber yapmayın 9 40 Yanıtla
  • ömer duman:
    Türk tarihinin en kara lekesi bu gün olarak tarihe geçti 4 18 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önder’in kızı ekranda babasını görünce gözyaşlarına boğuldu Önder'in kızı ekranda babasını görünce gözyaşlarına boğuldu
Özgür Özel’e yumruklu saldırıya AK Parti’den ilk tepki Özgür Özel'e yumruklu saldırıya AK Parti'den ilk tepki
Bakan Tunç: Sayın Özel’e yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı Bakan Tunç: Sayın Özel'e yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu
Özgür Özel’e saldıran kişinin kimliği belli oldu 21 yıl önce çocuklarını öldürmüş Özgür Özel'e saldıran kişinin kimliği belli oldu! 21 yıl önce çocuklarını öldürmüş
e-Devlet’te yeni hizmet Telefon ve internet tarifeleri karşılaştırılacak e-Devlet'te yeni hizmet! Telefon ve internet tarifeleri karşılaştırılacak
Özel’e yumruk atan saldırganın ilk ifadesi: CHP’den yemek kartı istedim vermediler Özel'e yumruk atan saldırganın ilk ifadesi: CHP'den yemek kartı istedim vermediler
Özgür Özel’in AKM çıkışı uğradığı saldırıda güvenlik zafiyetleri Özgür Özel'in AKM çıkışı uğradığı saldırıda güvenlik zafiyetleri
Yeşil sahalarda ilginç anlar Hakem yere düştü, dünyaca ünlü futbolcu düdüğe sarıldı Yeşil sahalarda ilginç anlar! Hakem yere düştü, dünyaca ünlü futbolcu düdüğe sarıldı
Özel’den saldırı sonrası ilk açıklama Özel'den saldırı sonrası ilk açıklama
Özel’e yumruk atan katilin çocuklarını öldürdüğü güne ait detaylar ortaya çıktı Özel'e yumruk atan katilin çocuklarını öldürdüğü güne ait detaylar ortaya çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 10:16:33. #7.12#
SON DAKİKA: İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.