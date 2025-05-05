İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesinde imam, Önder'le birkaç yıl önce bir cenazede geçen kısa bir diyaloğu paylaştı.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir anma töreni düzenlendi. Sevenlerinin, dostlarının, siyasilerin ve sanat camiasından pek çok ismin katıldığı tören sonrasında Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cami avlusunu dolduran kalabalık, gözyaşları ve dualar eşliğinde Sırrı Süreyya Önder'e veda etti.

CENAZE TÖRENİNDE SİYASİLER BİR ARAYA GELDİ

Cenaze namazına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Davut Gül, Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, eski Başbakan Binali Yıldırım, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, DEM Partili Ahmet Türk, çeşitli partilerden çok sayıda milletvekili, şarkıcı İbrahim Tatlıses, yönetmen Yılmaz Erdoğan ile çok sayıda sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

İMAM, ÖNDER İLE ANISINI ANLATTI

İmam, Önder ile ilgili anısını anlattı:

"Sırrı Süreyya Önder beyefendiyle bundan 2-3 sene evvel bir cenazede karşılaşmıştık. Burada sohbet ettiğimiz Önder tabuta baktı ve bana 'Hocam her şey bütün dünya dedikleri sadece bir kefen alıp gitmek değil midir?' diye sordu. Bu sorunun cevabı bugün bu musallada yatıyor. Cevabı kendisi musalla kürsüsünden en güzel şekilde veriyor. Herkes kendisini iyi, güzel bir insan olarak anıyor."

İmam, helallik istedikten sonra "Kendisinin herkesin sevdiği Sırrı Abe olduğuna şahitlik eder misiniz?" sorusunu sordu.

NAMAZI VASİYETİ ÜZERİNE İHSAN ELİAÇIK KILDIRDI

Önder için helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı Önder'in vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık tarafından kıldırıldı.

Önder'in tabutu cenaze aracına konularak, kalabalık eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Önder'in naaşı, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.