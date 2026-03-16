İran'dan Trump'a Hürmüz Boğazı Mesajı

16.03.2026 02:39
İran DMO Sözcüsü Naini, Trump'a yanıt vererek Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü vurguladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın deniz gücünün yok edildiği yönündeki sözlerine tepki göstererek Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde olduğunu söyledi. Naini, "Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, ABD ve İsrail ile yaşanan savaş kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki durum, İran deniz gücüne yönelik iddialar ve askeri operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. DMO Deniz Kuvvetleri'nin düşmanın denizdeki saldırılarına karşılık vermekle görevli olduğunu belirten Naini, hava kuvvetleriyle birlikte düzenlenen füze ve insansız hava aracı operasyonlarıyla düşmana ait askeri üsler ve savaş gemilerinin hedef alındığını söyledi.

"Hürmüz Boğazı tamamen İran'ın kontrolünde"

ABD'nin İran deniz gücünü yok ettiği yönündeki iddialara tepki gösteren Naini, "Hürmüz Boğazı tamamen İran'ın kontrolü altındadır. Bölgede farklı bayraklarla bulunan ancak mülkiyeti ABD veya Siyonist rejime ait olan gemilerin tamamı hedef alınmıştır. Bölgeye hakim olduklarını ve İran deniz gücünü yok ettiklerini iddia eden düşman, eğer cesareti varsa savaş gemilerini bu bölgeye yaklaştırsın. Daha önce savaş halinde Hürmüz Boğazı'nı kontrol edeceklerini ve enerji güvenliğini sağlayacaklarını söylüyorlardı, ancak şimdi sahneden çekilmiş durumdalar" dedi.

"Düşman savaş gemileri bölgeden uzaklaştı"

Naini, "Umman Denizi'nin açıklarında yaklaşık 300-400 mil mesafede bulunan ABD'ye ait savaş gemilerine Devrim Muhafızları'nın seyir füzeleriyle düzenlediği saldırıların ve ardından İran ordusunun saldırılarının ardından bu gemiler bölgeden uzaklaştı. Büyük ihtimalle ciddi hasar gördüler ve bakım için geri çekildiler. Böylelikle operasyonel görevleri de ellerinden alınmış oldu. Ayrıca düşmanın diğer askeri unsurları da aynı akıbete uğradı ve deniz üsleri şu anda düzensiz bir durumda bulunuyor. Radar, hava savunma sistemleri, mühimmat depoları, çeşitli altyapılar, çok sayıda savaş uçağı ve elektronik harp sistemleri dahil tüm unsurlar hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

"Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın deniz gücünü yok ettikleri yönündeki sözlerine atıfta bulunan Naini,"Trump İran'ın deniz gücünü yok ettiğini söylemiyor mu? O halde cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin" şeklinde konuştu.

"700 füze ve 3 bin 600 İHA fırlatıldı"

İran'ın hava savunma kapasitesinin önemli ölçüde arttığını belirten Naini, "Şu ana kadar ABD ve Siyonist hedeflere yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 insansız hava aracı fırlatıldı. Ayrıca halihazırda kullanılan füzeler yaklaşık on yıl öncesine ait ve 12 günlük savaştan şu ana kadar ürettiğimiz birçok füze ise henüz kullanılmadı" dedi.

"Bu çarşamba düşman için yakıcı olacak"

Savaşın sona ermesinin düşmanın İran'ın askeri ve toplumsal caydırıcılığını kabul etmesine bağlı olduğunu belirten Naini, "Bu çarşamba düşman için yakıcı bir çarşamba olacak. Biz saldırgana ceza vermeyi hedefliyoruz ve düşmana yönelik ağır ve yıkıcı saldırılarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

