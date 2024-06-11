İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Arasındaki Ticaretin Artırılması Hedefleniyor

Politika

TİCARET Müzakereleri Komitesi 3'üncü Bakanlar Toplantısı'nın kapanışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Son 5 yılda İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ticareti, onların toplam ticaretleri içindeki payı yüzde 20 civarındadır. Oysa dünya nüfusunun dörtte birini teşkil eden bu ülkelerimiz için söz konusu bu oran potansiyelin çok altında kalmaktadır. İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri arasındaki ticaretin 2025 yılı itibariyle yüzde 25'e çıkarılması uzun zamandır gündemde yer almaktadır" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi ve (TPS-OIC) Ticaret Müzakereleri Komitesi 3'üncü Bakanlar Toplantısı Şişli'de bir otelde gerçekleştirildi. 42 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı Çamlıca Camii İmamı İshak Danış'ın Kur-an Kerim tilavetiyle başladı. Toplantıya başkanlık yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açılış konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat, basın toplantısı ile değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL'İN İNSAN HAKLARINA AYKIRI SALDIRILARINA KARŞI BİRLİK OLMAYA ÇAĞIRDIK"

Ticaret Müzakereleri Komitesi 3'üncü Bakanlar toplantısının ardından basın açıklaması yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Teşkilat bünyesinde gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızda, İsrail'in Filistin halkına, genç, yaşlı, kadın, çocuk ayırmadan göstermiş olduğu katliamları en sert bir şekilde lanetleyerek tüm üye ülkeler olarak tüm dünyayı İsrail'in uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı saldırılarına karşı birlik olmaya çağırdık. Hemen ve koşulsuz olarak kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye yardımların derhal başlaması ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi en büyük arzumuzdur" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR MÜZAKERE DÖNEMİNİ HEDEFLİYORUZ"

'42 kardeş ülkenin katılımıyla, 17 yıl aradan sonra düzenlediğimiz ve 2 gün süren İslam İşbirliği Teşkilatı Ticaret Müzakereleri Komitesi toplantısı katılımcı ülkelerle Ticaret İşbirliği konularında önemli istişareler düzenlememize vesile oldu' diyerek sözlerine devam eden Bolat, "Toplantı çerçevesinde Türkiye, teşkilatın ticaret gündemine ilişkin beklentilerini üye ülkelerin dikkatine sunma fırsatı buldu. Mevcut tercihli ticaret sisteminin mal ticaretine ilişkin ürün kapsamının genişletilmesinin yanı sıra ticaretin kolaylaştırılması, yatırımların ve hizmetlerin kolaylaştırılması başlıkları altında da İslam ülkeleri arasında yeni bir müzakere turunun başlatılmasının gerekli olduğunu bu vesileyle paylaştık. Bundan sonraki süreçte diğer üye ülkeler ile iş birliği içerisinde atılacak adımlara bilahare karar vereceğiz. Bu çerçevede yoğun bir çalışma dönemi bizi beklemektedir. Gerek ticaret müzakereleri komitesi içerisinde gerekse uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak tüm üye devletlerin lehine olacak yoğun bir çalışmayla yeni bir müzakere dönemini hedefliyoruz" diye konuştu.

"YENİ FIRSATLARI ORTAYA KOYMA KONUSUNDA TÜRKİYE OLARAK SON DERECE KARARLIYIZ"

Bakan Bolat, "İslam dünyasının haklarını ve menfaatlerini korumak, üye ülkeler arasında ticaret dahil birçok alanda iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmek, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın temel hedefleridir. Son 5 yılda İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ticareti, onların toplam ticaretleri içindeki payı yüzde 20 civarındadır. Oysa dünya nüfusunun dörtte birini teşkil eden bu ülkelerimiz için söz konusu bu oran potansiyelin çok altında kalmaktadır. İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri arasındaki ticaretin 2025 yılı itibariyle yüzde 25'e çıkarılması uzun zamandır gündemde yer almaktadır. Bu yüksek hedefe ulaşmak için somut adımlar atmamız ve elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu amaçla yeni fırsatları ortaya koyma konusunda Türkiye olarak son derece kararlıyız. Diğer taraftan 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren İslam İşbirliği Teşkilatı tercihli ticaret anlaşması, hali hazırda ticaret gündeminin en önemli araçlarından bir tanesini oluşturmaktadır. Bu vesileyle katılımcı bakanlar, anlaşmayı uygulamayan ülkelerin de bu sisteme dahil olmaları çağrısında bulunmuşlardır. İnşallah aldığımız kararlar ve yaptığımız toplantılarla İslam İşbirliği Teşkilatı küresel ticarette öncü bir rol olmaya devam edecektir. İş birliğini farklı boyutlara çıkaracaktır" dedi.