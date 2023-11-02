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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da eğlence organizasyonları düzenlendi - Son Dakika

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da eğlence organizasyonları düzenlendi

Son Güncelleme: 02.11.2023 12:22

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası ve saldırıları devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da yapılan eğlence organizasyonları tepki çekti. Gazze'deki Filistinlilerin yardım çağrısına rağmen büyük bütçeler harcanarak düzenlenen festivaller sosyal medyada büyük tepki topladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası ve saldırıları yoğun bir şekilde devam ederken, Filistinlilerin yardım çağrısında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'da yapılan eğlenceler tepki çekti.

BÜYÜK BÜTÇELER HARCANIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 27 gündür devam ediyor. Abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistinlilerin yardım çağrısı yaptığı Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da eğlence organizasyonlarının yapılması dikkat çekti. Büyük bütçeler harcanarak organize edilen kutlamalar, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Gazze'de binlerce insan ölürken Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da yapılan eğlenceler tepki çekti

KATLİAMIN GÖLGESİNDE FESTİVAL

Suudi Arabistan'da dünyanın en büyük festivallerinden "Riyad Sezonu" başladı. Çeşitli alanda etkinliklerin düzenlendiği devlet destekli eğlence festivaline olan ilgi Gazze'deki katliamı gölgede bıraktı.

Gazze'de binlerce insan ölürken Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da yapılan eğlenceler tepki çekti

DUBAİ'DE CADILAR BAYRAMI KUTLAMASI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde ise dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'nın önünde Cadılar Bayramı dolayısıyla devasa bir dron gösterisi düzenlendi. Binlerce dron ile oluşturulan iskelet figürünün yürüdüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşılırken Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk da videoya yaptığı yorumda şaşkınlığını ve beğenisini ifade etti.

Gazze'de binlerce insan ölürken Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da yapılan eğlenceler tepki çekti
Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Gazze, Sosyal Medya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da eğlence organizasyonları düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da eğlence organizasyonları düzenlendi - Son Dakika
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