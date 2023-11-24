İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlattı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Hamas'ın yaptığını Türkiye'de de yapmak gerektiğini" söyleyen İsmailağa cemaatinin vefat eden lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlattı.

VİDEOSU İNFİAL YARATMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan videoda "Hamas'ın yaptığını Türkiye'de de yapmak gerektiğini" söyleyen İsmailağa cemaatinin vefat eden lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında hakkında soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformunda çeşitli hesaplar tarafından paylaşılan ve Saadettin Ustaosmanoğlu isimli kişiye ait olduğu belirtilen video içeriğinde sarf edilen sözlerin ve beyanlar ile ilgili olarak TCK 214. maddesinde düzenlenen 'Suç işlemeye tahrik' suçu kapsamında şüpheli hakkında resen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

HAMAS NEDİR?

Hamas veya resmi adıyla İslami Direniş Hareketi, Filistin Ulusal Yönetimi'nde seçimle belirlenmiş Filistin Parlamentosunda çoğunluğu elinde tutan Filistinli paramiliter örgüt ve Sünni İslamcı siyasi parti olarak bilinmektedir.

AKSA TUFANI OPERASYONU

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. Öte yandan İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.