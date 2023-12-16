 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İYİ Parti'de Şeyh Said Bulvarı tartışması: İstifalar başladı - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti'de Şeyh Said Bulvarı tartışması: İstifalar başladı

Diyarbakır'da yapılacak bir bulvara verilmek istenen 'Şeyh Said Bulvarı' ismine destek verdiği gerekçesiyle hakkında disiplin süreci başlatılan ve İYİ Parti'den istifa eden Mehmet Salim Ensarioğlu'na destek gelmesi üzerine, İl Başkanı Vecdin Ensarioğlu'nun yanı sıra 17 ilçe başkanı olmak üzere toplam 12 bin 750 partili istifa etti.

İYİ Parti\'de Şeyh Said Bulvarı tartışması: İstifalar başladı
16.12.2023 - 17:47,  Güncelleme: 17:56
Abone Ol

DİYARBAKIR'da yapılacak bir bulvara verilmek istenen 'Şeyh Said Bulvarı' ismine sosyal medya hesabından destek verdiği gerekçesiyle hakkında disiplin süreci başlatılan ve İYİ Parti'den istifa eden Mehmet Salim Ensarioğlu'na destek geldi. Ensarioğlu'nun kararının ardından, İl Başkanı Vecdin Ensarioğlu'nun yanı sıra 17 ilçe başkanı olmak üzere toplam 12 bin 750 partili istifa etti.

Diyarbakır'da yapılacak olan yeni bir yola 'Şeyh Said Bulvarı' adının verileceği sözleri üzerine 'bölgemizin en önemli değerlerinden' açıklaması nedeniyle hakkında disiplin süreci başlatılan eski Devlet Bakanı ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Duruma tepki gösteren partinin Diyarbakır İl Yönetimi ile 17 ilçe başkanı, yaptıkları basın açıklamasıyla partiden istifa ettiklerini açıkladı.

'İYİ PARTİ, HÜR VE MÜSTAKİL GÖRÜŞLERE TAHAMMÜL EDEMEMİŞTİR'

Salim Ensarioğlu'nun siyasette kendisi için bir ekol olduğunu belirten İl Başkanı Oğlu Vejdin Ensarioğlu, "2018 yılından itibaren üstlenmiş olduğum İyi Parti Diyarbakır İl Başkanlığı görevimi, birçok partili yönetici arkadaşlarım gibi elbette büyük badireler atlatarak bugünlere kadar geldik. Devletini, bayrağını ve milletini seven demokrat duruşumuz aşikardır. Hak, hukuk, adalet ve devletimizin bekası için emek sarf eden siyasi geçmişimin, kişisel menfaatlerimin önüne geçtiği gibi elbette parti içerisinde benim gibi düşünmeyip koltuk ve ihtiras sahibi kimselerin de yanında durmamız söz konusu olamaz. Birkaç gündür sosyal medyada bakanımız ve İstanbul milletvekilimiz Mehmet Salim Ensarioğlu'na yapılan haksız ve mesnetsiz ithamları esefle kınıyoruz. Kayyım tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, Diyarbakır'ımızda bir bulvara Şeyh Said isminin verilmesi toplumun büyük bir kesimi tarafından doğal karşılanmışken, eski devlet bakanımızın sosyal medyada Şeyh Said ile ilgili medyada yapılan galiz hakaretleri reddeden açıklamasında, Cumhuriyet değerlerini rencide eden veya vatan hainliğini çağrıştıracak herhangi bir ifade bulunmamaktadır. 21'inci yüzyılda yeni bir hikaye yazmak ve milletimize üçüncü bir yol göstermek üzere hür ve müstakil olarak yoluna devam etmek isteyen, ne yazık ki gönül verdiğimiz İYİ Parti, hür ve müstakil görüşlere tahammül edememiştir. Bakanımızın talebine dönük başlayan linç kampanyasının karşısında olduğumuzu tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Bununla birlikte naaşlara bile saygısı ve tahammülü olmayanlara hatırlatmak isteriz. 21'inci yüzyıldayız, siyaset ve bölge büyüğümüz, kıymetlimiz Salim Ensarioğlu'nun olmadığı bir yerde bizim varlığımız söz konusu olamaz. Bu vesileyle Diyarbakır il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte ve ayrıca 12 bin 750 üyeyle İYİ Parti'den istifa ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Diyarbakır, Şeyh Said, İYİ Parti, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'de Şeyh Said Bulvarı tartışması: İstifalar başladı - Son Dakika


17:06
Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü
16:44
Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor
16:26
Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek
16:06
Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38
Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
15:35
Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil
15:14
Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış

Son Dakika
17:06 Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü
16:44 Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor
16:26 Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek
16:06 Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38 Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
15:35 Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil
15:14 Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
15:05 İsrail, Gazze'de yarı çıplak halde gözaltına aldığı Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış
14:52 Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 18:01:28. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti'de Şeyh Said Bulvarı tartışması: İstifalar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement