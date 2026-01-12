İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan: 3. Dünya Savaşı\'na doğru hızla sürükleniyoruz

Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, YPG'nin Halep'ten çıkarılmasının yeterli olmadığını belirterek asıl tehdidin Suriye'nin tüm kuzeyinde olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel politikasını 1933 Almanyası'na benzeten Aslan, dünyanın tehlikeli bir sürece girdiğini ve 3. Dünya Savaşı riskinin giderek arttığını dile getirdi. Türkiye'nin temel sorunlarına da değinen Aslan, en büyük problemin uyuşturucu ve sanal kumar olduğunu belirterek gençler için acil ve kapsamlı önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

"SURİYE'NİN TÜM KUZEYİNDE TERÖR DEVLETİ KURMAYA YEMİN ETMİŞ BİR YAPI VAR"

YPG'nin Halep'ten çıkarılmasının yeterli olmadığını vurgulayan Aslan, "YPG'nin Halep'ten temizlenmesi hiçbir şey ifade etmez. Çünkü zaten YPG Halep'te yok denecek kadar az. Bir iki mahallesinde var, o da önemli değil. Asıl mesele, Suriye'nin tüm kuzeyinde devletleşmeyi namzet olmuş, bunu hayal etmiş, buna inanmış ve bir terör devleti kurmaya yemin etmiş bir terörist yapının varlığıdır. Amerika'dan ve emperyalizmden aldığı teçhizatla donatılmış bir ordusu ve gücü var. Bunlar, biz oraya yaklaşmayalım diye Halep'teki olaylarla zaman kazanıyor, oyalıyorlar. Asıl madeni, asıl menbaayı bize göstermemek için Halep'teki çatışmalarla işi bitirmeye çalışıyorlar. Gerçek yer Halep değil zaten. Olması gereken operasyonların yapılacağı, şer yuvası olan ve terör devleti kurulmak istenen yer Suriye'nin kuzeyidir. Afrin'den Fırat'ın doğusuna ve batısına kadar, Irak sınırına kadar uzanan bu bölgenin kati surette PKK'dan, KCK'dan, YPG'den, SDG'den, adı ne olursa olsun tüm bu yapılardan tamamen temizlenmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

"3. DÜNYA SAVAŞI KAPIDA"

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını sert sözlerle eleştiren Aslan, "Trump bütün dünyaya meydan okuyor, Grönland'da da aynısını yapıyor. Bugünün Amerikan yönetimini 1933 Almanya'sına benzetiyorum. Dünya çok tehlikeli bir sürece giriyor. Üçüncü Dünya Savaşı kapıda ve Pasifik'te patlayacağı aşikâr. Amerika, Çin'i durdurmak zorunda. Teknolojik olarak geri atması gerekiyor, yoksa Çin Amerika'yı geçecek. Şunu net söyleyeyim: Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusuyla yarışabilecek bir ordu yok. Çünkü dünyanın her yerine aynı anda müdahale edebilecek kapasitede. Birleşmiş Milletler'deyken de bunu araştırmalarım doğrultusunda net şekilde gördüm. Amerikan silahlı kuvvetlerinin amacı, bir ülkenin ya da birkaç ülkenin saldırması değil; bütün dünya birleşip Amerika'ya saldırırsa, bütün dünyayı yenmek üzerine kurulu bir askeri doktrindir" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SORUNU UYUŞTURUCU"

Türkiye'nin temel sorunlarına da değinen Aslan, "Türkiye'nin en büyük sorunu ne geçimdir, ne savaştır, ne bekadır. En büyük problem uyuşturucudur dediğimde kimse beni dinlemedi. Gelinen noktada yine aynısını söylüyorum: Çok kötü bir yere gidiyoruz. Sanal kumar ve uyuşturucu gençliği esir almış durumda. Gençlerin sanal kumar dışında tutunabileceği, sığınabileceği bir limanı yok. Sokaktan çevirdiğiniz ister kurye olsun, ister güvenlik görevlisi, ister lise ya da üniversite öğrencisi olsun, kim olursa olsun 'Ağabey, ben parayı ancak kumardan bulabilirim' diyor. Artık yüz binlerce bahis seçeneği var ve kendi bahsini kendin yaratıyorsun. Sana sunulanla sınırlı değil, sen oluşturuyorsun. Hatta artık bahis borsası var. Beş maçlık bir kupon yapıyorsun, üçü tutunca kuponu satışa çıkarıyorsun. Bu, doğrudan bir ticarete dönüşmüş durumda. Buna derhal müdahale edilmesi gerekiyor. Sadece yasaklayarak asla önlenemez. Bu gençlere çok büyük yatırım yapılması şart" ifadelerini kullandı.