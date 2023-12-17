İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti\'den istifa etti

İYİ Parti'nin seçimlerde ittifak yapmama kararı almasına rağmen CHP ile işbirliğini savunan İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, 5 İYİ Partili İBB meclis üyesiyle birlikte partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

AKŞENER'İN TALEBİ SONRASI İBB'DEKİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

İbrahim Özkan, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve müstakilim'. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum." açıklamasında bulunmuştu. Özkan, bazı İYİ Partili meclis üyelerinin imzasıyla yeniden İBB Grup Başkanvekili seçilmişti. İYİ Parti ise İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 İBB meclis üyesini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİLER

Art arda istifaların yaşandığı İYİ Parti'de sular durulmazken, Özkan sosyal medya hesabından 5 kişi ile birlikte partiden istifa ettiklerini açıkladı. Metinde şu ifadeler yer aldı:

"Kamoyunun Dikkatine; 4 Aralık 2023 tarihinde toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu, 2024 yerel seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı aldı. 'Hür ve müstakil' kararına gerekçe olarak da bir üçüncü seçeneğe ihtiyaç olması gösterildi. Biz bu karara saygı duymakla beraber, İstanbul ve Ankara'da işbirliğinin devam etmesi yönünde görüş bildirdik. Çünkü 2019 yılı yerel seçimlerinde, 25 yılın üzerine İstanbul ve Ankara alınmıştı. Bu hem muhalefet için hem de oy veren halkımız için önemli bir motivasyon olmuştu.

İbrahim Özkan - Meral Akşener

"CUMHURBAŞKANI GÖSTERDİĞİMİZ KİŞİLERİ ELEŞTİRMEK İLKELİ SİYASETE YAKIŞMADI"

İlkeli siyaset, özü sözü bir, olmayı samimi ve açık fikirli olmayı gerektirir. Söylem ve eylemleriniz güven vermiyorsa orada ilkeli siyasetten bahsedemeyiz. 1 yıl öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimiz kişiler için bugün "belediyeleri yönetemezler" demek, ilkeli siyasete yakışmamakta, millete güven vermemektedir. Biz daima ülkemizin ve milletimizin menfaatlerinin yanında olduk. Ülkemizi tek adama mahkum etmek isteyen sistemin karşısında durduk. Demokrasinin sağlıklı işlemediği, sosyal medya paylaşımlarının bile topluca yapılmaya itildiği bir yerde durmak, kayıpları anayasa değişikliğine kadar gidebilecek bu sürece daha fazla katkı sunmak istemiyoruz.

"HÜR VE MÜSTAKİL OLARAK İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDİYORUZ"

Ülkemiz menfaatleri için, Türkiye'nin kalbi İstanbulumuz için ortak bir karar imza atıyor, 'hür ve müstakil' olarak İYİ Parti'den istifa ediyoruz. Bize istifa etmekten başka bir yol bırakmayan bu süreci noktaladığımızı ve İBB Meclisinde yolumuza bundan sonra bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Bora Kılıç

İbrahim Özkan

Oğuz Sarul

Sinan Gümüş

Uluer Kaya

Yakup Fındık"

CHP İLE İYİ PARTİ'NİN İŞ BİRLİĞİNİ DESTEKLİYORDU

İbrahim Özkan, 2024'te yapılacak yerel seçimlerde CHP ile İYİ Parti'nin iş birliği yapması gerektiğini savunuyordu. Özkan, İYİ Parti'nin ittifaksız bir şekilde yerel seçimlere gireceğini duyurması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz." ifadelerini kullanmıştı.