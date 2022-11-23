AK Parti'ye katılan İYİ Partili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı - Son Dakika
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AK Parti'ye katılan İYİ Partili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

23.11.2022 13:29

İYİ Partili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti'ye katıldı. Özcan'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Sonrasında kürsüye gelen Özcan, "Bugün burada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

2019 seçimlerinde İYİ Parti'den Nazilli Belediye başkanlığına aday olan Kürşat Engin Özcan, seçimleri kazanmasının ardından ilçenin yeni belediye başkanı olarak göreve geldi. Yaklaşık 4 yıldan bu yana görevini sürdüren Özcan'ın geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılacağı iddiası kulislerde dillendirilmeye başlandı.

BUGÜN ROZET TAKILDI

Özcan, bugün AK Parti grup toplantısında resmen partiye katılım sağladı. Kürşat Engin Özcan'ın rozetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İYİ Partili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti'ye katıldı! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

ÖZHASEKİ: HOŞ GELDİNİZ, SEFALAR GETİRDİNİZ

Özcan'ın partiye katılması hakkında konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Nazilli'de belediye başkanı olarak seçilen bir kardeşimiz de Nazilli'ye eserler kazandırmak istiyor. Bu nedenle bugün huzurunuzda AK Parti ailesine katılmak istiyor. Kendilerine hoş geldiniz sefalar getirdiniz demek istiyorum" dedi.

ÖZCAN: BURADA OLMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DİLİYORUM

Rozet töreninin ardından kürsüye gelen Kürşat Engin Özcan ise, "Sayın bakanlarımız, vekillerimiz. Bugün burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum ama büyük Türk milletimize Düzce'deki deprem nedeniyle geçmiş olsun diliyorum" dedi.

KÜRŞAT ENGİN ÖZCAN'IN SİYASİ GEÇMİŞİ

2003 yılında MHP İlçe Sekreteri olarak siyasete atılan Kürşat Engin Özcan 2012'de MHP İlçe Başkanı olmuştu. 2017'de MHP'den istifa eden Özcan, İYİ Parti İlçe Başkanı oldu. Özcan, 2019 yerel seçimlerinde de Millet İttifakı'nın İYİ Parti listelerinden CHP ile ortak aday olarak belediye başkanı seçilmişti. Özcan, 2022 yılında da İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

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Son Dakika Politika AK Parti'ye katılan İYİ Partili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'ye katılan İYİ Partili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı - Son Dakika
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