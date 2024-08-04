Masada birbirinden kritik konu başlıkları var! Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor - Son Dakika
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Politika

Masada birbirinden kritik konu başlıkları var! Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor

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Kabine, 3 haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Zirvenin ana gündem maddesi Orta Doğu'da tırmanan gerilim olacak. Gazze'de katliama devam eden ve, Hizbullah ile İran'la da savaşın eşiğinde olan İsrail'e karşı izlenecek adımlar Kabine'de ele alınacak. Ayrıca terörle mücadele ve ekonomiden yaşanan son gelişmeler de Kabine'nin konu başlıkları arasında yer alıyor.

04.08.2024 23:07
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3 haftalık aradan sonra bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında Orta Doğu'da tırmanan gerilime geniş yer ayrılacak. Terörle mücadele ve ekonomideki sın gelişmeler de Kabine'nin ana gündem maddeleri arasında bulunuyor. Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak.

KABİNE 3 HAFTALIK ARADAN SONRA BİR ARAYA GELİYOR

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de bir araya gelecek. 3 haftalık aranın ardından gerçekleşecek Kabine toplantısında kritik konu başlıkları görüşülecek.

Masada birbirinden kritik konu başlıkları var! Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor

ORTA DOĞU'DA TIRMANAN GERİLİM GÖRÜŞÜLECEK

İran'ın, İsrail'e yapacağı belirtilen misilleme ve İsrail'in Gazze başta olmak üzere Lübnan'a yönelik saldırıları Kabine'de masaya yatırılacak. Türkiye'nin bölgedeki gerilimi azaltmak için atabileceği diplomatik çabalar değerlendirilecek. İsrail Başbakanı Netanyahu yönetiminin savaşı bütün bölgeye yayma çabalarına karşı atılabilecek adımlar ele alınacak.

ANKARA'DAKİ ESİR TAKASI KABİNE'NİN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ

Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise geçtiğimiz hafta Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen esir takası olacak. ABD ve Rusya arasında MİT'in koordinasyonunda gerçekleşen, 26 kişilik takas kabinede değerlendirilecek.

Masada birbirinden kritik konu başlıkları var! Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor

TERÖRLE MÜCADELE VE EKONOMİDEKİ SON GELİŞMELER ELE ALINACAK

Kabine'de terörle mücadelede atılan adımlar da görüşülecek. Geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen ve 25 hedefin imha edildiği operasyon kabinede konuşulacak. Yeni operasyonlara ilişkin yapılacaklar görüşülecek.

Kabine'de ekonomiye de geniş yer ayrılacak. Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında bir süredir devam eden denetimler ve enflasyonla mücadelede gelinen nokta konuşulacak.

Masada birbirinden kritik konu başlıkları var! Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor

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Son Dakika Politika Masada birbirinden kritik konu başlıkları var! Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Aydaz: Ekonomi unutuldu,, UNUTTURMAYIN günü geldiğinde hesap sormayıda UNUTMAYIN 58 8 Yanıtla
  • KAAN: Erken seçimi de ekleyin gündeminize yada eklemesenizde yakında masanızda olur.. 46 12 Yanıtla
  • ibrahim öztürk: Tarım bakanlığı ürünler tarladan ucuz alındığı için çöpe gidiyor bütün ürünlere hoyratça zam geliyor bunu da gündeminize alın ölüyüz ama mezarda değiliz yaşıyoruz ama hayatta değiliz 40 3 Yanıtla
  • Serkan Genç: Ara zam yokmu, herkes iteliyo zamları kafasıma göre, onlara dur demede yok 42 0 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: Bence zahmet etmesinler boşu boşuna Derhal ERKEN GENEL SEÇİM 8 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Masada birbirinden kritik konu başlıkları var! Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor - Son Dakika
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