Kasapoğlu: "Bu yoldan dönmedik, dönmeyeceğiz"

AK Parti Yunusemre İlçe Teşkilatının 4. Olağan Kongresinde konuşan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti İzmir Milletvekili Muharrem Kasapoğlu, "Birileri rahatsız da olsa birileri istemese de tıpkı bugüne kadar olduğu gibi daha çok çalışarak daha çok üreterek oyunları bozmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin kararlı yürüyüşünü kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. Kim dönerse dönsün, biz dönmeyiz bu yoldan. Bu yoldan dönmedik, bu yoldan dönmeyeceğiz ve bu yolu birlikte yürüyeceğiz" dedi.

AK Parti Yunusemre İlçe Teşkilatı'nın 4. Olağan Kongresi ilçedeki Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Divan Başkanlığına AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa İl Koordinatörü Dilek Yıldız Büyükdağ'ın seçildiği kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. AK Parti döneminde Yunusemre'ye yapılan yatırımlar ve çalışmalardan oluşan videonun ardından kongrenin açılış konuşmasını yapan mevcut Yunusemre İlçe Başkanı ve tek aday İlkcan Durmaz, Manisa'nın en büyük ilçesi olarak durmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ise 31 Mart seçimlerinde Manisa'da çok sayıda belediyeyi kaybetmelerine rağmen 5 yılın sonunda bu belediyeleri tekrar azimle çalışarak alacaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda oluşturduğu ekol üzerinden bizim belediyelerimizin performansıyla Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin performansı karşılaştırılamaz" dedi.

"AK Parti mücadele ediyorsa başarır"

Ülkedeki ekonomik şartlardan bahseden AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ise konuşmasında, "Türkiye'de enflasyon ve geçim sıkıntısı var. Evet farkındayız. Türkiye'de geçim sıkıntısı var. Türkiye'de enflasyonu yüksek ama mücadele ediyoruz. Şunu unutmayın eğer AK Parti mücadele ediyorsa başarır. Biz neler yaşamadık? Parti kapatma davalarından tutun darbe girişimlerine Gezi kalkışmalarından 17-25 Aralık'a kadar ülkemize birçok kez zarar vermek isteyen örgütlerin, ülkelerin girişimleriyle karşılaştık. Ama biz hepsini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde atlatmayı başardık. Yine bu zor günleri de hep beraber başaracağız" şeklinde konuştu.

"İyi ve güzel olan her şeyi AK Parti yaptı"

Hiçbir şartta yılmadan çalışmaya devam etmek gerektiğini kaydeden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, "Hep söylediğimiz gibi iyiye güzele dair her şeyi bu memlekette AK Parti iktidarında Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Ak kadrolarla yaptık. Hizmette günü geldiğinde 'bizler hazırız demek' için birbirimize bu kararlılığın sözünü vermemiz lazım. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Çok gayret etmemiz lazım"

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Kongre süreci bizim için yenilenme, eksiğimiz gediğimiz varsa düzeltmek, yanlışlarımız varsa onları tadil etmek amacıyla yürüttüğümüz bir süreç. Tüm Türkiye'de kongrelerimiz çok güzel bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde devam ediyor. Seçim süreçlerinde hep çalıştık, koşturduk. Şimdi yenilenen yönetimle bu süreçte artık önümüzde başka bir kongre olmayacak ve muhtemelen ki hem genel seçimleri, hem yerel seçimleri bu kadro ile yapacağız. Onun için çok çalışmamız lazım. Çok gayret etmemiz lazım. Mahalle başkanlarından sandık başkanlarına kadar, kadın ve gençlik kolları dahil olmak üzere sahaya basmamız gerekiyor. Biz sizlere güveniyoruz. Bugüne kadar gayret ettiniz. İnanıyorum ki bundan sonra aynı gayreti, aynı şevki göstereceksiniz."

"Bu milletin hizmet yolculuğunu aksatmaya lüksümüz yok"

Kongrenin son konuşmasını yapan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti İzmir Milletvekili Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye Yüzyılı ve Türkiye Yüzyılı'nda da yine yeni hedeflerle yeni hayallerle yarınlara yürüyoruz. O yüzden durmaya, duraksamaya, hiç mi hiç vaktimiz yok. Bu milletin hizmet yolculuğunu aksatmaya, aksattırmaya hiç mi hiç lüksümüz yok. Dolayısıyla Cumhuriyetimizin 101. yılında daha büyük hedeflere, daha aydınlık yarınlara hep birlikte yürümenin inancı içerisindeyiz. Gayreti içerisindeyiz. Kararlılığı içerisindeyiz. Kongreler birer muhasebe dönemi. Eksiğimizi, yanlışımızı, sevabımızı, günahımızı değerlendirme zamanıdır. Elbette yol haritamızı belirlerken gerekli dersleri çıkarıp gerekli yanlışları tekrarlamama adına daha büyük heyecanla, daha büyük motivasyonla yarınlara yürüme zamanıdır kongreler" diyerek kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

"Hayra motor, şerre fren olmaya devam edeceğiz"

Milletin tercihini her zaman baş tacı ettiklerini kaydeden Kasapoğlu her güzel işe destek olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Bugüne kadar varlıkları sadece karşı çıkmaktan varlıkları sadece itiraz etmekten ibaret olanlar şimdi bazı yerlerde bazı yönetimleri emaneten aldılar. Elbette demokrasidir. Halkımızın tercihi başımızın üstündedir. Hiçbir zaman halkımızın tercihini küçümseyenlerden olmadık. Hiçbir zaman halka tepeden bakanlardan olmadık. Halkımızın kararını, tercihini yargılamadık ve yine de her zaman karar ne olursa olsun milletin tercihi baş tacıdır dedik. 31 Mart'ta da söyledik. Tabii biraz önce milletvekillerimiz de bahsetti. Yerel yönetimlerin halkımızın hizmet noktasındaki tüm ihtiyaçlarının yanındayız, destekçisiyiz. Bizler bunun için varız. AK Parti olarak hiçbir zaman ötekileştiren olmadık karşı çıkan olmadık, engelleyen olmadık. Bundan sonra da yine aynı ruhla hayra motor, şerre fren olmaya da devam edeceğiz. Hayırlı her işin yanındayız." dedi.

"Bu yoldan dönmedik, bu yoldan dönmeyeceğiz"

İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü soykırıma ve Türkiye'ye yönelik saldırılara da değinen Kasapoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bugün de Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız. Hiçbir zaman hiçbir zulme sessiz kalmadık. İmkanımız neyse ne mümkünse Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mazlumdan yana olduk. Mazlumdan yana, zalime karşı duruşumuzu bu anlamdaki varlığımızı yine aynı inançla ortaya koymaya devam edeceğiz. Bunu kimse saptıramaz. Bunu kimse başka yöne çekemez. Zalimin, haksızlığın karşısında olacağız. İmkanlarımız ne gerektiriyorsa seferber edeceğiz. Tek başımıza kalsak da her daim adaletin, merhametin ve mazlumun sesi olacağız. Dolayısıyla bu süreçte bu vahşete sessiz kalan bu vahşeti izleyen ve bu vahşet noktasında sağır dilsiz olan tüm dünyayı bir kez daha bu vahşet karşısında güçlü bir aksiyon almaya da özellikle davet ediyoruz. İç politikada, dış politikada, sosyal hayatta, sporda sanatta Türkiye Yüzyılı noktasındaki hedeflerimizi birer birer hamdolsun gerçekleştiriyoruz. İşte savunma sanayinde geldiğimiz aşama. Birilerini ne yapıyor? Rahatsız ediyor. İşte TUSAŞ'ta geçtiğimiz günlerde gerçekleşen saldırı bunun en yakın örneği. Ancak birileri rahatsız da olsa birileri istemese de tıpkı bugüne kadar olduğu gibi daha çok çalışarak daha çok üreterek oyunları bozmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin kararlı yürüyüşünü ne yapacağız? Kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. Ne diyor? Kim dönerse dönsün, biz dönmeyiz bu yoldan. Bu yoldan dönmedik, bu yoldan dönmeyeceğiz ve bu yolu birlikte yürüyeceğiz."

Kongreye, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti İzmir Milletvekili Muharrem Kasapoğlu, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, eski il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı. Tek listeyle gidilen kongrede mevcut Başkan İlkcan Durmaz delegelerin oyuyla yeniden başkan seçildi. - MANİSA