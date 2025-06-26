KEFEK Yeni Dönem Yol Haritasını Belirledi

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeleri, yeni dönem yol haritasını belirlemek için bir araya geldi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan, komisyona 2'si erkek 3 milletvekilinin daha katıldığını belirtti.

Erdoğan, toplantıda Başkanlığın sunuşlarının gerçekleştirileceğini ve komisyonun 28'inci Dönem ikinci devrede izleyeceği yol haritasının değerlendirileceğini söyledi.

Kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadın sorunlarının çözümünün ilgili bütün kurumlar ve sektörlerin desteği ve iş birliği ile mümkün olduğunu kaydeden Erdoğan, gelecek süreçte insan hakları ve ayrımcılığın önlenmesi alanında çalışmalar yapan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı, Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanını komisyona davet etmeyi düşündüklerini belirtti.

Erdoğan, komisyonun yurt içi ve yurt dışında ilk dönem yaptığı çalışmaları aktararak, şöyle konuştu:

"Komisyon olarak önümüzdeki dönemde de bu etkinliklerimize devam edeceğiz. Diyarbakır'da ve Adana'da bölge çalışma toplantıları gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki yasama yılında da Komisyonumuzun yurt dışı faaliyetleri ve uluslararası iş birliği çalışmaları devam edecektir. Komisyonun, başta Birleşmiş Milletler Kadınların Statüsü Komisyonu toplantısı olmak üzere yurt dışı toplantılarında ülkemizin temsiline ayrı bir önem verilecektir."

Erdoğan'ın konuşmasının ardından komisyon üyesi milletvekilleri yeni döneme ilişkin görüşlerini bildirmek için sırayla söz aldı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, kadınlara yönelik dijital şiddetin ve kadın girişimcilerin istihdamının önündeki engellerin araştırılması gerektiğine dikkati çekerek, potansiyel faydalarına rağmen maalesef hala kadınların teknolojiden yeterince yararlanamadığını savundu.

Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelerde hala imzasının bulunmadığı bazı maddeler olduğunu belirten Taşçıer, "Bu konuda da eksikliklerin giderilmesi anlamında ben tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerde kadınları ilgilendiren maddelerde bir çalışma yapmayı önemsiyorum." dedi.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, kadının toplumdaki yeri ve güçlenmesine dair yapılacak çalışmaların hiçbir zaman bitmeyeceğini savunarak, konunun çok boyutlu olduğunu ifade etti.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, komisyonda erkek üyelerin varlığını da çok önemsediğini belirterek, "Çünkü kadın konusu sadece kadınların konuşacağı konu olmamalı. Eğer, bir sorun varsa kadın-erkek aynı masada birlikte çözüm geliştirebilmeliyiz. Onların da anneleri, kardeşleri, evlatları tarafında erkek bakış açısıyla komisyona katacakları değerler önemli." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, yedi bölgede tematik toplantılar olması gerektiğini belirterek, "Her bölgedeki kadının sağlıktaki sorunu, farklı. Eğitimdeki sorunu ya da istihdamdaki sorunu farklı. Destekleme modelleri de farklı oluyor." ifadesini kullandı.

Komisyon Başkanı Erdoğan, milletvekillerinin konuşmalarının ardından " Milli Eğitim Bakanı'nı ve Sağlık Bakanı'nı misafir edebilirsek iyi olur. Bazı çalışmalar için belki alt komisyonlar kurmamız gerekebilir." dedi.

Komisyon üyesi milletvekilleri toplantının sonunda AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın doğum gününü kutladı.