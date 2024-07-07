Kepez Belediye Başkanı Mahalle Meclisi Kuracak - Son Dakika
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Politika

Kepez Belediye Başkanı Mahalle Meclisi Kuracak

Kepez Belediye Başkanı Mahalle Meclisi Kuracak

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, katılımcı yönetim anlayışını güçlendirmek adına 'Mahalle Meclisi' kuracaklarını açıkladı. Başkan Kocagöz, muhtarlarla bir araya gelerek mahallelere yapılacak hizmetleri istişare edeceklerini belirtti.

07.07.2024 12:17  Güncelleme: 12:19
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Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, katılımcı yönetim anlayışını güçlendirmek adına 'Mahalle Meclisi' kuracaklarını açıkladı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya Muhtarlar Derneği ve Kepez Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Kabaağaç ve yönetimini belediye toplantı salonunda kabul etti. Kabaağaç, Başkan Mesut Kocagöz ve muhtarların dayanışma içerisinde çalışarak, mahallelere güzel hizmetler yapacağına inandığını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kocagöz de, Kepez Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Kabaağaç ve yönetimine görevlerinde başarılar diledi.

"Derdimiz Kepez'e hizmet etmek"

Başkan Kocagöz, 68 mahalle muhtarının gönülden, yürekten desteğiyle ilçede güzel işler yapacaklarını belirterek, "650 bin nüfusu bulunan ve 55 ilden büyük olan bir ilçeye hizmet etmek için yola çıktık. Kepezli hemşehrilerimiz hizmetin en güzelini hak ediyor. Yüreğinde merhamet ve sevgi olan insanların yönetebileceği, beraber yürüyebileceği bir ortamı oluşturabilmek için siyaset yapıyoruz. Siyasette ne itibar peşindeyiz ne de akçeli işler peşindeyiz. Derdimiz her yaştan insanımıza, 650 bin nüfusa hizmet edebilmek. Hizmet yapabilmenin yolu da muhtarlardan geçiyor" dedi

"Belediyeciliğimiz Türkiye'ye örnek olacak"

Muhtarların mahallelerin hizmet elçisi olduğunu belirten Başkan Kocagöz, "Muhtarlarımızla sürekli iletişim halinde olacağız. Mahallelere yapılacak hizmetleri, muhtarlarımızla istişare edeceğiz. Muhtarlarımızın her biri belediye başkanıdır. Ben, laf olsun diye konuşmam. Söz verdim mi, yaparım. Yapamayacağım şeyleri de asla söylemem. Hizmetleri, muhtarlarımızla yapacağız. Muhtarlarımızla, Türkiye'ye örnek olacak bir belediyecilik yapacağımıza inanıyorum. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. Mazeret üretmeyeceğiz. Gerekirse tekeden süt çıkaracağız ve hizmetleri gerçekleştireceğiz. Kamu malını, kendi malımızdan daha çok önemseyeceğiz. Helal ve haramı biliriz. Tasarruf edeceğiz. Harcamamamız gereken şeylere harcama yapmayacağız. Sözümüz vardı; Kepez'de bir kişi yatağa aç girmeyecek, diye. Bu sözümüzü de muhtarlarımızın desteğiyle yerine getireceğiz" dedi.

Kepez'e Yerel Demokrasi Meclisi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, kabulde seçim döneminde açıkladığı 107 projeden biri olan mahalle meclisini de yakın bir zamanda kuracaklarını duyurdu. Yerel demokrasinin bir örneği olan mahalle meclisinin başkanının muhtarlar olacağını belirten Kocagöz, "Katılımcı yönetim anlayışımızı güçlendirecek olan mahalle meclislerimizde her partiden, her yaştan ve her meslekten vatandaşlarımız olacak. Halkın temsilcileri, mahalle meclislerinde yaşadıkları bölge ve şehirle ilgili düşünce ve önerilerini sunabilecekler. Kepez Belediye Başkanlığında partiler üstü bir yönetim anlayışını benimsedik. Meseleye önce insan diye bakıyoruz. Bunu başaracağız. Başarının yolu da doğru verilerle hareket edebilmekten geçiyor. Bir problemi çözebilmek için verileri doğru anlamak gerekiyor. Bu verileri de, mahalle meclislerinde muhtarlarımızdan alacağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kepez Belediye Başkanı Mahalle Meclisi Kuracak - Son Dakika

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