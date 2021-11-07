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Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları 16. Olağan Kurultayı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları 16. Olağan Kurultayı'nda konuştu: (2)

07.11.2021 17:21
Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları 16. Olağan Kurultayı'nda konuştu: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Düşünce özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Herkes düşüncesini özgürce ifade edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Düşünce özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Herkes düşüncesini özgürce ifade edecek." dedi.

Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Gençlik Kolları 16. Olağan Kongresi'nde gençlere hitap etti.

Siyaset anlayışlarının eskisi gibi olmadığını, sosyal kimlik üzerinden toplumun her kesimine nüfus etmeye çalıştıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Her bir sosyal kimliğin sorunlarına eğildiğinizde o sosyal kimliğin bütün bileşenleri sizi dikkatle dinlerler." dedi.

Her soruna çözüm üretilmesi gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, gençlerden çözümleri büyük dikkatle ve özgüvenle anlatmalarını istedi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"'Bu sorunları çözmeye kararlıyız ve çözeceğiz' diyeceksiniz. Bu çok önemli. İnanmadığınız bir çözümü sakın anlatmayın. İnanıyorsanız anlatın. Sizin bu sorunu çözme kararlılığınızı gözlerinizden okumalı kişi. Ama bunu yaparken sert bir üslupla 'Biz böyle yapacağız' değil. Kararlı, sakin ve anlatımı gayet güzel olan bir üslupla anlatacaksınız.

'Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur ve biz bütün bu sorunları çözmeye kararlıyız' diyeceksiniz. Herhangi bir kesimin umutsuzluğu olabilir ama gençlerin umutsuz bir tablo sergilemesini asla kabul etmiyorum. Özellikle de Kuvayımilliye geleneğinden gelen gençlerin umutsuzluğunu kabul etmiyorum. Toplumun her kesimine heyecanınızı ve umudunuzu ulaştıracaksınız."

Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmanın ana hedefleri olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandırmak nedir? Düşünce özgürlüğüdür. Twit atıyorsunuz acaba başım belaya girer mi girmez mi diye. Facebook'ta bir şey paylaşıyorsunuz başım belaya girer mi girmez mi diye. Telefonda konuşuyorsunuz acaba dinleniyor muyum diye. Bunları tarihe gömeceğiz. Düşünce özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Herkes düşüncesini özgürce ifade edecek. Bizim beğenmediğimiz düşüncelerin de özgürce ifade edilmesine ortam sağlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

"Kişiye tepeden bakmayacaksınız"

Kılıçdaroğlu, 18 yaşını dolduran gençlerin alacağı oyun konsolunda ve cep telefonlarında ÖTV ve KDV'nin olmayacağını belirtti.

Gençlerin en çok torpilden şikayet ettiğine değinen Kılıçdaroğlu, torpili bitireceklerini, merkezi ve yerel yönetimlerde mülakatı tamamen kaldıracaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Git kardeşim sınava gir başardıysan gel hangi partiden olursan ol hangi kimlikten, hangi inançtan olursan ol gel iş başı yapacaksın' diyeceğiz ve torpili bitireceğiz." dedi.

İktidarın 20 yıldır yurt sorununu çözemediğini savunan Kılıçdaroğlu, bir yılda Türkiye'de yurt sorununu bitireceklerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde kadına yönelik şiddeti önlemek için bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacaklarını, gençlere sınırsız, ucuz ve sansürsüz internet getireceklerini söyledi.

Türkiye'de enflasyon sorunu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, iktidarın emekliye, işçiye az para ödemek istediğini savundu. Kılıçdaroğu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O yüzden de TÜİK'e talimat vermişler 'Enflasyonu düşük göstereceksiniz' diyorlar. Ama vatandaştan vergi deyince dört kat daha yüksek enflasyon rakamını açıklamaktan da utanmıyorlar, sıkılmıyorlar. Ne yapacağız? Diyeceksiniz ki halkın iktidarında bu enflasyon belasıyla hem uğraşacağız hem işçinin, memurun, emeklinin alması gereken parayı zamanında ve yerinde, miktarında ödeyeceğiz. Onu da söyleyeceksiniz. Dolayısıyla toplumun geniş kesimlerini en acımasız vergi olan enflasyona ezdirilmeyeceğini anlatmalısınız.

Var olan tablonun doğru olmadığını bu tablonun değişmesi gerektiğini de söyleyeceksiniz. Bütün bunları anlatırken alçakgönüllü, sakin olacaksınız. Kişiye tepeden bakmayacaksınız. 'Ben çok bilgiliyim ben her şeyi bilirim' havası içinde kimseye yaklaşmayacaksınız ve tartışmayacaksınız. Sakin, alçakgönüllü olayları bilen ve kavrayan, anlatımı güçlü sorunlara vakıf bir kimliği karşı tarafa aktaracaksınız. Bunu yaptığınız zaman gerçekten güven dediğimiz olguyu çok pekiştirmiş olursunuz."

"Vergide adaleti getireceğiz"

Kılıçdaroğlu, gençlerden, israfın ve yolsuzluğun asla olmayacağını ve yolsuzluklarla en ciddi mücadeleyi yapacaklarını anlatmalarını istedi.

Milyonlarca üniversite mezunu genç işsizken, birilerine yakın olanların birkaç yerden maaş aldığını savunan Kılıçdaroğlu, bu adaletsiz tabloya tahammül edilmeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde milletin ödediği vergileri ülkenin işsiz gençleri için harcayacaklarını dile getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün siyasi ve ekonomik bağımsızlık ilkelerine değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Mustafa Kemal demek, siyasi ve ekonomik bağımsızlığı koruyan kişi demektir, onu savunan kişi demektir. 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' demiştir Gazi Mustafa Kemal. 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' demek bayrağımın altında ülkemde özgürce yaşamak istiyorum, başka bir gücün egemenliğini kabul etmiyorum demektir. Bu siyasi bağımsızlıktır. Ama Gazi şu gerçeği de görmüştür. Eğer siz ekonomik bağımsızlığınızı korumak istiyorsanız savaş meydanlarında kazandığınız zaferi ekonomik zaferlerle taçlandıracaksınız. O zaman siyasi bağımsızlığınızı güvence altına alırsınız.

Bugün Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı tehlikededir. Faizciler ve dolarcılar Türkiye'de 83 milyon kişinin gelirine ipotek koymuş durumdadır. Ödediğiniz her kuruş vergi ya Londra'daki tefecilere veya beşli çeteye gidiyor. Esnafa, çiftçiye, emekliye, işçiye, memura giden yok. Nereye gidiyor bu paralar. Şunu da söyleyeceksiniz. Vergide de adaleti getireceğiz. Ödenen her kuruş verginin hesabını siyasi otoritenin bize vermesini sağlayacağız."

Ödenen verginin kimlere harcandığının yanıtının verildiği ülkelerde demokrasi olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz, maliyetini bilmediğimiz geçtiğimiz yollardan, köprülerden dolar bazında, avro bazında ödediğimiz paralar, uçmadığımız havaalanlarına avro bazına ödenen paralar, bunların tamamını devlete ait kurumlar haline dönüştüreceğiz. Yani devletleştireceğiz, avro ile dolarla para ödemeye son vereceğiz." şeklinde konuştu.

(Bitti)

Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları 16. Olağan Kurultayı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları 16. Olağan Kurultayı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları 16. Olağan Kurultayı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları 16. Olağan Kurultayı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları 16. Olağan Kurultayı'nda konuştu: (2)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Enflasyon, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları 16. Olağan Kurultayı'nda konuştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları 16. Olağan Kurultayı'nda konuştu: (2) - Son Dakika
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