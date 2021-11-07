Kılıçdaroğlu, gençlerden sonra kadınlar için de 6 vaat sıraladı - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinden kadınlara seslendi. Daha önce de gençlere 6 vaatte bulunan Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda, kadınlar için 6 vaadini açıkladı.

"MİLLETİMİZİ ŞAHİT OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İktidarımızın ilk 6 ayında gençler için telafi edeceklerimizi özetlemiştim. Şimdi sıra, kadınlar için atacağımız hızlı adımları duyurmaya geldi. Bu videoda ilk 6 ay içinde kadınlara yönelik hayata geçireceğimiz çözümleri açıklıyorum, milletimizi de şahit olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

KADINLARA 6 VAADİNİ SIRALADI

"Söylediklerimi yapmazsam hesabını soracaksınız" diyen Kılıçdaroğlu, yönelik 6 vaadini şöyle sıraladı:

İstanbul Sözleşmesi'ni ilk bir hafta içinde yeniden yürürlüğe koyacağız. Kadına şiddet davalarına bakan özel yetkili mahkemeler ve Yargıtay'da ayrı bir ceza dairesi kurulacak. Tüm adli kurumlarda çalışanlar bu konuda özel eğitim alacak. Her polis karakolunda ev içi şiddet konusunda eğitim almış ekipler bulunacak. İçlerinden en az biri kadın olacak. Şiddet bildiriminin aile hekimleri tarafından da yapılması için polis ve aile hekimi arasında bir iletişim kanalı oluşturulması sağlanacak. Kadınlara şiddet uygulayan şahıslara indirimsiz bir şekilde, altını özenle çiziyorum hukuki yaptırımlar uygulanacak. Kadına iş yerinde uygulanan ayrımcılığa yönelik ilk 6 ayda net adımlar atacağız. İşte veya evde nerede olursa olsun, kadına uygulanan fiziki şiddet gibi psikolojik ve ekonomik şiddet de aynı kapsamda suç sağlayacak. Umuyorum ki artık kadınlar adaleti ve güvenliği sosyal medyada aramak zorunda kalmayacak. Ev kadının sosyal güvence meselesi ilk 6 ayda çözeceğiz. 1971 yılından bu yana Türkiye'nin taahhüt ettiği ama yasalaştıramadığı ilk 6 ayda sağlayacağız. Ev kadınlarını kanuni iş tanımına dahil edeceğiz. Çalışmayan ev kadınlarının sosyal haklarını güvence altına alacağız. Hane geliri asgari ücretin altında olan haneler için aile destekleri sigortasından mali destek sağlanacak. Hanedeki kadın adına bankada bir hesap açılacak, para buraya yatacak. Kadın istihdamını artırmak için adımları ilk 6 ayda atacağız. Önemli bir hedefimiz de çalışmak isteyen kadınlara destek olmaktır. KOBİ'lerin yarı zamanlı kadın istihdamını artırmak için sloganımız 'ev kadınlarına iş, eve aş' olacak. Devlet memuriyetine, ev kadınlarının da alınmalarını teşvik edeceğiz. Kamuda yönetim kademelerinde yüzde 35 kadın kotası uygulamasını sağlayacağız. Devlet yönetim kademelerinde çalışan yüzde 35 veya üzeri olan özel sektör şirketlerine vergi teşviki verecek. Eşinden boşanan kadın için ilk 6 ayda Yeni Başlangıçlar Fonu oluşturacağım. Kadın ve erkek arasındaki nafaka gerginliğini kesinlikle bitireceğim. Eşinden boşanan kadınlara, fondan boşanıp başvuran her kadına, taşınma ve ev kurma desteği verilecek. Kadın çalışmıyorsa, belediyeler tarafından eğitim ve iş bulma desteği verilecek. Kadınlar güçlenecek ve kimseye muhtaç olmadan hayatlarına yeniden başlayacak. Doğum İzni Kanunu'nu ilk 6 ayda değiştireceğim. Türk kadınları iş hayatına dönmek istediğinde pozitif ayrımcılık uygulamalarından faydalanacak. Güçlü bir kadın sağlığı projesini hemen başlatacağım. Kadın sağlığı programı sayesinde kadınların bakım ve hijyen sayesindeki en büyük güvencesi devlet olacak. Ergenlik çağına giren kız çocuklarının sağlık harcamaları ücretsiz olacak. HPV aşısı da dahil olmak üzere bu konudaki önleyici sağlık harcamaları devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanacak.

GENÇLERE DE 6 VAAT VERMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, gençlere yönelik 6 vaadini şöyle sıralamıştı: