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Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı

23.12.2021 18:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kaderini değiştirdikten sonra ülkede huzuru, barışı, kardeşliği, dostluğu sağlayacaklarını, hiç kimsenin inancıyla, kimliğiyle, yaşam tarzıyla siyaset yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kaderini değiştirdikten sonra ülkede huzuru, barışı, kardeşliği, dostluğu sağlayacaklarını, hiç kimsenin inancıyla, kimliğiyle, yaşam tarzıyla siyaset yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ilçesinde belediyeyi ziyaretinde, voleybol takımı İmamoğlu Belediye Spor Kulübü oyuncuları tarafından karşılandı. Kaptan Esra Büken ve oyuncularla sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Belediye Başkanı Kasım Karaköse ile basına kapalı görüştü.
Ziyaretinin ardından Kılıçlı Mahallesi'nde ellerinde Türk bayrakları olan belediye işçileri, içinde Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu minibüsünü durdurup CHP liderini selamladı.
Kılıçdaroğlu, daha sonra Çukurova Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde, gençlere seslenerek konuşmasına başladı.
Gelecek seçimin kaderini gençlerin belirleyeceğini aktaran Kılıçdaroğlu, gençlerin dünya siyaset tarihine olağanüstü bir başarıyı altın harflerle yazacağını söyledi.
Gençlere güvendiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Sizler Türkiye'nin kaderini değiştireceksiniz. Size inancım tamdır, bilmenizi isterim. Gençler Türkiye'nin kaderini değiştirdikten sonra bu ülkede huzuru, barışı, kardeşliği, dostluğu sağlayacağız. Hiç kimsenin inancıyla, kimliğiyle, yaşam tarzıyla asla siyaset yapılmasına izin vermeyeceğiz. Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı göstereceğiz. Tek amacımız var, bayrağımızı onurla göndere çekmek ve vatanı, vatanın her alanını, her sahasını zenginleştirmek. Huzur içinde yaşayan bir Türkiye'yi inşa edeceğiz."
"Belediyelerimiz gerçekten tıkır tıkır çalışıyor"
Kılıçdaroğlu, belediyelerinin çalışmalarına birilerinin hazmedemediğini dile getirdi.
Şanlıurfa'da elektrik sorunu olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Belediyelerimiz çalışıyor. Belediyelerimizin çalışmalarını birileri hazmedemiyor. Belediyeler çalışıyor diye belediyelerimizi kıskanıyorlar. Şanlıurfa'ya gittim elektrik sorunu var. Onlara şu teklifte bulundum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Şanlıurfa'nın belediye başkanlığını CHP'ye verirseniz, güneş tarlalarını kuracağım, elektriği bedava vereceğim dedim... Biz yapacağımız her şeyin sözünü veririz. Belediyelerimiz tıkır tıkır çalışıyor, her kuruşun hesabını size veriyor. Belediye başkanlarımıza ve bize güvenin önümüzdeki süreçte çok güzel şeyler yapacağız."

Gençlere hitaben konuşmasını sürdüren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerin temel özelliği özgürlüklerine düşkün olmalarıdır. Dolayısıyla gençler bir tweet atarken veya Facebook sayfalarında bir şeyler yazarken 'Başım belaya girer mi?' diye endişeye kapılıyorlar. Gençlere şunu söylüyorum, sevgili gençler oyunuzu demokrasiden, özgürlüklerden yana kullanın, bu oyu kullandığınız zaman Türkiye'nin kaderini değiştireceksiniz, benim size sözüm sözdür. Oyunuzu vereceksiniz, özgürce eleştireceksiniz özgürce. Temel görev oy kullanmaya gitmek, temel görev Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşımak, temel görev Millet İttifakı'nın daha güçlü bir şekilde iktidar olması için mücadele etmek, bunu yaptığınız zaman göreceksiniz Türkiye, bölgesinin de en güçlü devleti olacak ve özgürlüğün ne olduğunu hep beraber yaşayacaksınız. İstediğiniz tweeti atacaksınız, istediğiniz şekilde beni eleştirebileceksiniz. Diyeceksiniz ki 'Ben özgürlükten yanayım, haktan, hukuktan yanayım ve en önemlisi ben adaletten yanayım'. diyeceksiniz."
Konuşmaların ardından Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kılıçdaroğlu'na bağlama, Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Selçuk Esmen de voleybol takımının formasını hediye etti.
Daha sonra kurdele kesimiyle açılış ve temel atma gerçekleştirildi.

Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı
Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı
Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı
Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı
Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı
Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı
Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı
Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı
Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, voleybol, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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