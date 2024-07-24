Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay\'ı ziyaret etti

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Egemenlik Evi'ndeki ziyaretinde, 'Her belediyede olduğu gibi İzmir'in de sorunları var. Sorunsuz bir belediye yok ama Cemil Tugay başkanın var olan sorunları akılcı politikalarla çözeceğine inanıyorum' dedi.

24.07.2024 15:42
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CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Egemenlik Evi'ndeki ziyaretinde, "Her belediyede olduğu gibi İzmir'in de sorunları var. Sorunsuz bir belediye yok ama Cemil Tugay başkanın var olan sorunları akılcı politikalarla çözeceğine inanıyorum" dedi.

CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Egemenlik Evi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, "Her belediyede olduğu gibi İzmir'in de sorunları var. Sorunsuz bir belediye yok. Ama Cemil Tugay başkanın var olan sorunları akılcı politikalarla çözeceğine inanıyorum" diye konuştu.

İlk 4 aylık dönemi nasıl değerlendirdiğine ilişkin bir soruya Kılıçdaroğlu, "Daha değerlendirme aşamasında değil, başkan daha yeni koltuğa oturdu. Var olan politikalar başarı ile sürdürülecek. Bundan emin olunmasını isterim" diye yanıt verdi.

'CHP TÜRKİYE'NİN EN DEMOKRAT PARTİSİDİR'

Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrasında açıklamada bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Önceki dönem genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bugün belediyemizi ziyaret etti, bizleri onurlandırdı. Kendisinin geçmiş dönemde yaptığı çalışmalar hepimizin takdirindedir. Özellikle toplumun farklı kesimleriyle kurduğu bağlar sonucu oluşmuş siyasal zemin Özgür Özel'in Türkiye İttifakı adını verdiği uzlaşmanın zeminini oluşturmuştur. Önümüzdeki seçimde de partimiz için iktidar yolunu açan çalışmalardan olacaktır. Bugün de bizlerin yanında olması bize güç veriyor. İktidar için bize en çok gereken şey birlik ve beraberliktir. Hepimiz birlikte olmalı ve ortak ruhla hareket etmeliyiz. Bunun için ihtiyaç duyduğumuz her şey partimizde var. CHP Türkiye'nin en demokrat partisidir. İçimizde çok farklılık olmasına rağmen onların bu farklılarını birleştiriyoruz. Bizim çağrımız o ki, herkes iktidara gelebilmemiz için elimizden geleni yapmalı. Tüm değerlerimize sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

'GEÇMİŞ DÖNEMDE YAPILANLARIN ÜSTÜNE KOYUYORUZ'

Cemil Tugay, önceki belediye başkanlarının yaptıklarını yok etme gibi bir durumları olmadığını söyleyerek, "Bazı konularda farklı düşünebiliriz ama sosyal demokrat bir belediyenin yapması gerekenleri Tunç başkan da yapmaya çalıştı, ben de yapmaya çalışıyorum. Benden sonraki arkadaş da yapmaya çalışacak. Birtakım sorunlar vardı, bu sorunları çözmek için hareket ederken yanlış anlaşılmalar olabilir. Ancak daha önceki belediye başkanlarının yaptıklarını yok etme gibi bir durumumuz yok. Biz geçmiş dönemde yapılanların üstüne koyuyoruz, bazı konularda fikir ayrılıkları olabilir bu da gayet doğaldır" dedi.

'YASALARA TABİYİM'

CHP Genel Merkezi'nin, İzmir'de yaşanan memurların toplu iş sözleşmesi (TİS) krizine dahil olma sürecinin yetki gaspı olmadığını vurgulayan Tugay, "Sosyal Denge Tazminatı konusunda benim endişem ve değişmesi gereken konu son Sayıştay incelemesine de yansımış. Ben, yasalara tabiyim. Teklif edebileceğimiz üst sınırdaki teklifi yaptık kabul etmediler sonra da bir eylemlilik süreci başladı. Bunların bazıları genel merkezde bazıları da il başkanlığında yapıldı. Onların talebi üzerine CHP Genel Merkezi müdahil oldu. Ben de genel merkez de müdahil olmalarını istemedik ama sendika istedi. Bugün yine yasal sınırın üstüne çıkıyoruz ama meclis kararı istedik. Ben onlara ne il başkanlığına ne de genel merkeze gidin demedim. Kendileri taşıdılar" diye konuştu.

'İÇİMİZDE KURDUĞUMUZ BİRİM YÜRÜYEN MERDİVENLERİN TAKİBİNİ YAPACAK'

Yürüyen merdivenlerin bakım ve onarımlarına dair yöneltilen soruya yanıt veren Cemil Tugay, "Ağustosun başına kadar yürüyen merdivenlerin kontrolleri ve onarımları tamamlanacak. Daha sonra bir kaza olmaması için bu süreci yürütüyoruz. Daha önceden bir şirketten bakım ve onarım işi alınıyordu. Şimdi kendi içimizde kurduğumuz birim takibini yapacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı ziyaret etti - Son Dakika

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