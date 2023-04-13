Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonrası için önemli açıklama! 100 günlük eylem planını duyurdu

Ömer :

Birkaç vaatte benim aklıma geldi. Teröristler hapisten çıkacak askeri operasyonlar duracak togg fabrikası kapatılacak IMF den milyarlarca dolar borç alınacak İHA siha projeleri duracak çünkü israilde abd de daha iyileri var dini diyaneti demiyorum bile artık onlara ne yaparsa.