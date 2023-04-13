Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonrası için önemli açıklama! 100 günlük eylem planını duyurdu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonrası için önemli açıklama! 100 günlük eylem planını duyurdu

13.04.2023 17:54

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için çalışmalarını tam gaz sürdüren Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması durumunda 100 gün içinde yapacaklarını madde madde açıkladı.

Seçimler için geri sayım devam ederken partiler ve cumhurbaşkanı adayları da çalışmalarına son sürat devam ediyor. Son olarak Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde ilk 100 gün içinde yapacakları broşür haline getirildi.

"İSRAFI ÖNLEMEYE SARAYDAN BAŞLAYACAĞIZ"

Broşürde; çalışanlara, çiftçiye, esnafa, gençlere, depremzedelere, emekliye, ailelere, kadınlara ilişkin sözler sıralanırken; "Yolsuzlukla, israfla etkin mücadele başlatılacak. İsrafı önlemeye saraydan başlayacağız. 16 uçaklı bir cumhurbaşkanı olmayacak" denildi.

Broşürde ilk 100 günde yapılacaklar şöyle sıralandı:

  • Kızılay ticarethane olmayacak.
  • Tarımda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet karşılayacak…
  • Kamu Özel İşbirliği projelerinde "Dolar, Avro" bazlı soyguna son verilecek. Yükümlülükler TL'ye çevrilecek… Devletin ve milletimizin soyulmasına izin verilmeyecek… 418 milyar dolar bu milletin cebine konulacak… Milliyetçilik demek Türk Lirasının değerini korumaktır…
  • Uyuşturucu baronları, devletten beslenen mafya ve 5'li çeteler temizlenecek…
  • TBMM'de "Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu" kurulacak…
  • Kadının güvencesi devlet olacak… Aile Destekleri Sigortası Kanunu yürürlüğe konacak.
  • Savurganlığa son vereceğiz, israf olmayacak. İsrafı önleme Saray'dan başlayacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ne taşınacak. 16 uçaklı bir Cumhurbaşkanı olmayacak. Devleti yöneten, israfı itibar olarak görmeyecek. Cumhurbaşkanı yaşayış tarzı itibariyle topluma örnek olacak… Hiç kimse unutmasın kişiler- partiler geçicidir, devlet bakidir…
  • Kamuda adam kayırma olmayacak…
  • Akçeli işlere bulaşan, rüşvet alan büyükelçiler, bürokratlar görevden alınacak…
  • 4-5 yerden maaş alma dönemi bitecek.
  • Ekonomik ve sosyal konsey ilk toplantısını yapacak…
  • Tank palet fabrikası ordumuza teslim edilecek…
  • Şehircilik ve afet yönetimi bakanlığı kurulacak…
  • Esnaf bakanlığı kurulacak…
  • Esnafın faiz borçları silinecek. Esnafın kira stopaj vergisi sıfırlanacak.
  • Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı kurulacak, pahalılığın önüne geçmek için acil eylem planı hazırlanacak.
  • Piyasadaki yangına son vereceğiz…
  • Çiftçilerin ve balıkçıların kredi faizleri silinecek…
  • Şehit yakınları ve gaziler için toplanan yardımlar hak sahiplerine teslim edilecek…
  • Süleyman Şah Türbesi vatan toprağına geri getirilerek, orada şanlı bayrağımız dalgalanacak…
  • Siyasi Ahlak Kanunu çıkarılacak…
  • Kalıcı yaz saati uygulamasına son verilecek.
  • Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 bin öğretmen ataması yapılacak, köylerimiz yeniden okullara kavuşacak.
  • Devlet okullarındaki evlatlarımıza beslenme desteği başlatılacak.
  • KHK ile kamudan çıkarılan ancak haklarında adli bir süreç işletilmeyen, soruşturmalarda takipsizlik kararı verilen ya da haklarında beraat kararı verilenler için iade süreci başlatılacak.
  • GATA ve askeri hastaneler yeniden açılacak, ordumuz hastanesiz kalmayacak…
  • Yolsuzluktan elde edilen ve yurtdışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getireceğiz. "Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi" kurulacak.

İşte o broşür;

YORUMLAR (9)
  • Ömer : Birkaç vaatte benim aklıma geldi. Teröristler hapisten çıkacak askeri operasyonlar duracak togg fabrikası kapatılacak IMF den milyarlarca dolar borç alınacak İHA siha projeleri duracak çünkü israilde abd de daha iyileri var dini diyaneti demiyorum bile artık onlara ne yaparsa. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ahmet kasap: SÖZÜM SÖZ HER ÇİFTÇİYE TRAKTÖR VERECEĞİM DİYORDUN KEMAL BELEDİYELERİNDE NEDEN VERMEDİN LAFLA YÜRÜMEZ BU İŞLER İCRAAT İSTER İCRAAAAAT Cevap Yaz 11 7 Yayından Kaldır
  • ahmey bulut: Çünkü Onun adı Bay Kemal bide insanların refah seviyesini artırıcak hamle yapsan enflasyonu nasıl düşürceksniz onu planların arasına koysa bu zamlara artık dur deyin yeter ya yeter bıktık Cevap Yaz 48 14 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonrası için önemli açıklama! 100 günlük eylem planını duyurdu - Son Dakika


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