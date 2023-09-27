Kılıçdaroğlu'nun işi epey zor! Ünal Karahasan da CHP genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde (PM), 38. Olağan Kurultay'ın 4-5 Kasım'da yapılması kararlaştırıldı. Seçimli kurultayda Özgür Özel, İlhan Cihaner ve Örsan Öymen'in ardından Ünal Karahasan da bugün düzenlediği basın toplantısıyla CHP genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

BİR İSİM DAHA BAŞKANLIĞA ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI

CHP'de 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak olan kurultay öncesi büyük hareketlilik yaşanıyor. Özgür Özel, İlhan Cihaner ve Örsan Öymen'in ardından 2011 ve 2015'te milletvekili aday adayı olan Ünal Karahasan da CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

"CHP'DE ÖNEMLİ BİR TARTIŞMANIN AÇILMASINI ÖNERMEYE GELDİM"

Ünal Kaharasan, yaptığı açıklamada, " Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserine sahip çıkmaya geldim. Merhaba. CHP'nin ebedi lideri, Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ben CHP'de önemli bir tartışmanın açılmasını önermeye geldim" dedi.

Ünal Karahasan.

"GENEL SEKRETERLİK YAKLAŞIMINA GEÇİLMESİ EN DOĞRUSU"

"Kibir üreten, otoritaryal bir bakış üreten, zaten oryantal bir toplum olmanın kodlarından hepimize zaman zaman sirayet eden benmerkezciliği aşan, yeni bir yönelmeyi tartışmaya geldim" diyen Karahasan, "38. Kurultayımızda Genel Başkanlık organının kaldırılarak Genel Sekreterlik yaklaşımına geçilmesini önermeye geldim" ifadelerini kullandı.

"GENEL BAŞKANLAR PARTİDEKİ HİZMETLERİNDEN SONRA..."

Karahasan, şunları söyledi: "Bizim partimizin genel başkanları, benim söyleyişimle bundan sonra dediğim olursa genel sekreterleri, partideki hizmetlerinden sonra, ülkeye borçlarını ödedikten sonra bir de dünyaya borçlarını ödemek üzere Sosyalist Enternasyonal Başkanlığı'na gitmelidirler. Çok değerli Genel Başkanımızın partideki görevlerinden sonra Sosyalist Enternasyonal Başkanı olarak görmeyi Türkiye için bir kazanç ve kıvanç olarak hayal ettim."