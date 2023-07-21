Kılıçdaroğlu'nun protokolü doğrular nitelikteki konuşması İYİ Partili ismi fena kızdırdı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun protokolü doğrular nitelikteki konuşması İYİ Partili ismi fena kızdırdı

21.07.2023 11:16

Ümit Özdağ'ın dile getirdiği protokol iddiasını yalanlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, protokolün varlığını doğruladı. İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez ise bu duruma tepki gösterdi.

Ümit Özdağ'ın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği "Kılıçdaroğlu kazansaydı, İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı alacaktık" dediği protokol CHP'li Faik Öztrak tarafından yalanlanmıştı. Kılıçdaroğlu dün "Öztrak da bilmiyordu. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür. Bu protokolle ilgili konuşmam doğru değil." dedi. CHP liderinin protokolü doğrular nitelikteki konuşması ise seçim dönemi ittifak yaptığı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez'i fena kızdırdı.

"3 BAKANLIK VE MİT'İ ALACAKTIM"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde "Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve MİT konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık." ifadeleri kullandı.

CHP SÖZCÜSÜ YALANLADI

Bu sözleri yalanlayan CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, "Zafer Partisi ile kamuoyuna açıklanan bir protokol yapıldı. İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diye konuştu.

"İKİ KİŞİNİN NAMUSUNA TESLİM EDİLEN BİR PROTOKOL"

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayında CHP liderine Ümit Özdağ'ın bahsettiği protokol soruldu. "Sizin Özdağ ile aranızda yaptığınız özel bir protokol var mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Evet var. Bu protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür. Benim bu konuda konuşmam en azından ahlaki olarak doğru değildir. Öztrak da protokolü bilmiyor ki. Danışman dahil kimse bilmiyordu" dedi.

"HOYRATÇA HEBA EDİLMİŞ BİR GÜVEN YENİDEN KAZANILABİLİR Mİ?"

Kılıçdaroğlu'nun protokolü doğrular nitelikteki konuşması ise seçim dönemi ittifak yaptığı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez'i fena kızdırdı. Çömez sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Biz sahada kendisi için oy isterken meğer o Ankara'nın karanlık dehlizlerinde pazarlıklar yapıyor, protokoller imzalıyormuş. Arkadaşlarının haberi yok, ittifak ortaklarının bilgisi yok. Hoyratça heba edilmiş bir güven, yeniden kazanılabilir mi Sayın @kilicdarogluk?"

Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'ın protokol iddiasını doğrular gibi konuşması, İYİ Partili ismi fena kızdırdı
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Özdağ ile protokolü doğrulayan Kılıçdaroğlu'ndan zoom toplantısı ve kurultay yorumu geldi Özdağ ile protokolü doğrulayan Kılıçdaroğlu'ndan zoom toplantısı ve kurultay yorumu geldi

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun protokolü doğrular nitelikteki konuşması İYİ Partili ismi fena kızdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun protokolü doğrular nitelikteki konuşması İYİ Partili ismi fena kızdırdı - Son Dakika
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