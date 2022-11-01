Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun "uyuşturucu" çıkışına tepki: Dış destekli iftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz - Son Dakika
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Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun "uyuşturucu" çıkışına tepki: Dış destekli iftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz

02.11.2022 00:26

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu çıkışına tepki geldi. Bu yıl yapılan uyuşturucu operasyonlarından rakamların paylaşıldığı duyuruda, "Uyuşturucu mücadelesinde dünyanın parmak ısırdığı başarıları elde eden narkotik polisleri olarak, tarafımıza atılan dış destekli iftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz." ifadelerine yer verildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'de okul önlerinde uyuşturucu tehlikesine değinen bir video paylaşmış ve İçişleri Bakanı Soylu'yu uyuşturucu ticaretine göz yummakla suçlamıştı. Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kılıçdaroğlu ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU NE İNSAFSIZLIKTIR

CHP liderinin sözleri iktidar kanadından büyük tepki çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, "CHP'nin güvenlik güçlerimize attığı bu iftirayı cevaplandırmak Cumhurbaşkanlığı sorumluluğun gereği olarak gördüğüm için değinmek zorundayım. Şu anda siz kalkıp da Güneydoğu'da, doğunun değişik yerlerinde uyuşturucu köklerini toplamak suretiyle bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür hakarette, iftirada bulunamazsınız. Bu tür uyuşturucu köklerini toplayan teşkilat işte karşımda. Böyle bir teşkilatı nasıl olur da Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak yoluyla kapatıyor dersiniz. Bu ne insafsızlıktır. Yarın grup konuşmamda çok daha geniş bir şekilde yapacağım. Haramı, helali gayet iyi bilen iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara. Polisiyle, jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle emniyet güçlerimizin canları pahasına yürüttüğü uyuşturucu ile mücadelesini yalanlarla hiçe sayamazsınız. Hem yakalanan uyuşturucu miktarı hem yakalanıp cezaevine atılan uyuşturucu satıcısı bakımından rekor sahibiyiz." dedi.

"HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bu yıl yapılan uyuşturucu operasyonlarından rakamların paylaşıldığı açıklamada "Tarafımıza atılan dış destekli iftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz." denildi.

Açıklamanın tamamında şu ifadeler kullanıldı:

"Uyuşturucu mücadelesinde dünyanın parmak ısırdığı başarıları elde eden, sadece bu yıl 198.094 uyuşturucu operasyonu yapan, 252.590 şüpheliyi yakalayan, bunların 22.136'sının tutuklanmasına vesile olan, tonlarca narkotik maddeyi çocuklarımıza ulaşmadan engelleyen, ülkemiz sokaklarını temizleyebilmek için ailelerinden, kendilerinden feragat eden ve tüm bunları verilen her türlü destek ve irade sayesinde yapabilen kolluk birimleri ve narkotik polisleri olarak, tarafımıza atılan dış destekli iftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz."

Narkotik'ten yapılan paylaşımlar:

Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu çıkışına rakamlı yanıt: Hakkımızı helal etmiyoruz
Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu çıkışına rakamlı yanıt: Hakkımızı helal etmiyoruz
Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu çıkışına rakamlı yanıt: Hakkımızı helal etmiyoruz
Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu çıkışına rakamlı yanıt: Hakkımızı helal etmiyoruz
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Politika, Güncel, Son Dakika

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