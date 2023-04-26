Kılıçdaroğlu, 300 milyar doların kaynağını paylaştı: Londra'da fonlarla görüştüm, yatırım yapacaklar

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV canlı yayına katıldı. Gazeteci Saygı Öztürk, Deniz Zeyrek ve Simge Fıstıkoğlu'nun gündeme dair sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

300 MİLYAR DOLARIN NEREDEN VE NASIL GELECEĞİNİ ANLATTI

"5 yıl içinde 300 milyar dolar para gelecek" vaadinin detaylarını anlatan Kılıçdaroğlu, "Temiz para gelecek. Öyle uyuşturucu baronlarının paraları değil. Kirli para değil. Kirli parayı bunlar getirdiler. 11 kez kanun çıkardılar. Parayı getiren adam hakkında, kirliyse, 'kovuşturma-soruşturma açılamayacak' diye de düzenleme yaptılar. Uyuşturucu parası geldi, arkadan uyuşturucu baronları da geldi. Ve bunlar Türkiye'de hesaplaşmaya başladı. Birbirlerini öldürmeye başladılar. Türkiye için tam yüz karası tablo. Ben Londra'ya gittim. Temiz para var, fonlar var, fonlarla görüştüm. 'Eğer siz demokratikleşirseniz, can ve mal güvenliği olursa, adalet olursa, hukukun üstünlüğü olursa, haksızlıkla karşılaştığımızda hakkımızı alabilirsek biz geliriz Türkiye'de yatırım yaparız' dediler. 300 milyar dolar 5 yıl içinde Türkiye'ye gelecek ve yatırım yapılacak. Yatırım alanlarını da belirledik. Bunu da sosyal medyada paylaştım." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GEÇİRDİĞİ RAHATSIZLIK

Kılıçdaroğlu, dün canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili "Siyaset ayrı insanların sağlığı ayrı. Biz siyaseten rakip olabiliriz ama sonuçta rakiplerimizin de sağlıklı olmasını isteriz. Olması gereken de budur" dedi.

Sağlığıyla ilgili bir tavsiyeniz var mı sorusuna Kılıçdaroğlu, "Mutlaka doktorları ilgileniyordur. Sonuçta doktorları gerekeni yapıyordur. Doktorların söylediklerine uymak gerekiyor. Kural o" cevabını verdi.

"MEYDANLARIN DİLİ NASIL?"

"Meydanların dili nasıl? Nasıl okuyorsunuz?" sorusuna da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Seçim tarihi belli olduğu için çok daha geniş kitlelere ulaşmamız gerekiyor. Kendi vaatlerimizi aktarmamız gerekiyor. Bunun için de iki yolumuz var. Bir; benim belirli aralıklarla çektiğim videolar ve bunun sosyal medyada yayınlanması. İkincisi ise doğrudan doğruya yüz yüze gelerek… Alanda geniş kitlelerle birlikte oluyoruz. Vaatlerin daha dikkatle dinlendiğini görüyorum. Örneğin emeklilere kurban bayramında 15 bin lira yatıracağımızı söylemem, Şanlıurfa'da güneş enerjisinden yararlanıp çiftçilere elektriği ücretsiz vermeyi… Yapacağız bunu Türkiye genelinde." ifadelerini kullandı.

SEÇİM GÜVENLİĞİ

Kılıçdaroğlu, vatandaşların seçim güvenliği endişesine ilişkin şunları söyledi:

"Tam 1.5 yıldır seçim güvenliği için çalışıyoruz. Biz Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyoruz. Neden güvenmiyoruz? 'Aynı zarfın içine konan 4 oy pusulasından 3'ü doğru, 1'i yanlıştır' diye karar alan bir Yüksek Seçim Kurulu topluma güven vermez. Yargıda ciddi bir bozulma var. Bunu bu ülkenin saygın yargıçları farkındalar ve bunu kapalı toplantılarda dile getiriyorlar. Devletin kolonlarını tahrip ettiler. Yargı bu kolonlardan birisidir. Adaleti yıprattığınız andan itibaren devleti çökertmiş oluyorsunuz.

Türkiye'de kaç sandık var, bu sandıklar nerede, en son YSK'dan veriler geldi. Biz daha önceki veriler üzerinden ilk çalışmamızı yaptık. Hangi sandıkta görevlimiz olacak, Ankara'da gönüllü bir ekibimiz, Türkiye'deki her bir sandık görevlisini aradı 'siz hangi sandıkta görevlisiniz?' diye. Doğru yanıt verdiyse 'tamam bu işini biliyor.' Onlar ayrıca bizim eğitim merkezinde eğitime alındılar. Bu konuda bizim binlerce arkadaşımız eğitildi. Sadece CHP için söylüyorum. Diğer partilerin de buna benzer çalışmaları var. Islak tutanağın fotoğrafını çekip bize gönderdikten sonra o çuvalların nakliyle de arkadaşlar ilgilenecekler."