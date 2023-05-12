Suikast iddiaları vardı, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu mitinglere çelik yelek giyerek çıktı! - Son Dakika
Üye Girişi

Suikast iddiaları vardı, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu mitinglere çelik yelek giyerek çıktı!

12.05.2023 21:31

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast iddiaları önlemlerin artırılmasına sebep oldu. Samsun mitinginde konuşma yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla korunan Kılıçdaroğlu'nun çelik yelek giydiği görüldü. Ankara mitinginde de benzer görüntüler kaydedildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sahneye çelik yelek giyerek çıkarken, o görüntüler sosyal medya kullanıcılarının gözlerinden kaçmadı.

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili suikast iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiğini öne süren Yanardağ hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

KILIÇDAROĞLU ÇELİK YELEK GİYDİ

İddiaların ardından Millet İttifakı'nda güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Ankara mitinginden önce Samsun'da vatandaşlara hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu'na miting sırasında sahnede uzun namlulu korumalar eşlik etti. Korumalar konuşma boyunca sahnede kalırken, Kılıçdaroğlu'nun çelik yelek giydiği görüldü.

İMAMOĞLU DA SAHNEYE ÇELİK YELEK GİYEREK ÇIKTI

Samsun'un ardından Millet İttifakı'nın Ankara mitinginde de benzer görüntüler kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sahneye çelik yelek giyerek çıktığı görüldü.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ DİKKATİNDEN KAÇMADI

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun miting giyerek çıkması sosyal medyanın da gündeminde oturdu. Sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi.

İşte o yorumlar:

"SİZ Mİ BENİ KORKUTACAKSINIZ?"

Öte yandan suikast iddialarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Ve artık son aşamaya geldik; silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar! Siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüze diz çöküp yaşamaktansa, ayakta ölmeyi tercih ederim! Hodri meydan, gelin görüşelim. Ha Allah nasip eder de yaşarsak, hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimden o 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Her kuruşunu 85 milyona tahsil edeceksiniz. Benim size vasiyetimdir."

YORUMLAR
500

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Suikast iddiaları vardı, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu mitinglere çelik yelek giyerek çıktı! - Son Dakika


Son Dakika
22:01 Altay Bayındır haberlerine Uğur Dündar'dan çok sert tepki: Örnek bir yurttaşımızdır
21:56 Altay Bayındır için yapılan haberlere Uğur Dündar sert çıktı: Örnek bir yurttaşımızdır
21:49 Cem Yılmaz, oyunun rengini açık açık ilan etti! Gençlere de bir mesajı var
21:46 Parlayan yıldız "Yerli Messi", dünya devlerinin radarına takıldı!
21:40 Boşuna "Yerli Messi" demiyorlar! Dünya devlerinin radarına aldığı Arda Güler'e İngiliz basınından büyük ilgi
21:27 Cem Yılmaz, seçimlerde oy vereceği ismi açık açık ilan etti! Gençlere de bir çağrısı var
21:22 Galatasaraylı Erden Timur transferlerle ilgili açıklamalar yaptı: Bonservisini almak için uğraşıyoruz
21:16 G.Saray'dan resmi transfer açıklaması! Erden Timur, Firmino ve Ramos için ilk kez konuştu
21:06 MSB'den "Seçim günü TSK zırhlı araç ve personelinin hazır bulundurulması" iddialarına cevap: Manipülatif ve gerçek dışı
20:58 MSB'den "Seçim günü TSK zırhlı araç ve personelinin hazır bulundurulması" iddiasına yanıt: Manipülatif ve gerçek dışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2023 22:23:43. #1.11#
SON DAKİKA: Suikast iddiaları vardı, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu mitinglere çelik yelek giyerek çıktı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement