KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Fahri Doktora Ünvanı Verildi - Son Dakika
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Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Fahri Doktora Ünvanı Verildi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar\'a Fahri Doktora Ünvanı Verildi

İstanbul'da düzenlenen 'Kıbrıs Türklüğünün Damgası: Kıbrıs Barış Harekatı' etkinliğine katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, liderlik vasfı ve uluslararası diplomasi alanındaki hizmetleri nedeniyle fahri doktora ünvanı verildi.

24.07.2024 18:47  Güncelleme: 19:14
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İstanbul'da düzenlenen "Kıbrıs Türklüğünün Damgası: Kıbrıs Barış Harekatı" başlıklı etkinliğe katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Kıbrıs Türk toplumuna katkı sağlayan liderlik vasfı, uluslararası diplomasi alanındaki üstün hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü ilişkilerin inşasına katkıları nedeniyle fahri doktora ünvanı verildi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde "Kıbrıs Türklüğünün Damgası: Kıbrıs Barış Harekatı" başlıklı etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı ve Rektör Prof. Dr. Emre Alkin'in yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türk Kadın Akademisyenler Birliği KKTC Temsilcisi Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, Kadın Akademisyenler Derneği ve Umay Ana Türk Dünyası Kadınlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel ve akademisyen-yazar Dr. Ayşe Kazdal ile çok sayıda akademisyen ve basın mensubu katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar'a fahri doktora ünvanı verildi

İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı ve Rektör Prof. Dr. Emre Alkin, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a "Kıbrıs Türk toplumuna katkı sağlayan liderlik vasfı, uluslararası diplomasi alanındaki üstün hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü ilişkilerin inşasına katkıları" nedeniyle fahri doktora ünvanı verdi.

"Her masada yalnızca KKTC'nin değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de haklarına sahip çıkıyoruz"

Programda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını yürütmek için verdikleri mücadelenin önemine değinerek, "Asırlardır Anadolu'nun desteğiyle bu mücadeleyi taçlandırmak istiyoruz. Esas kilit sözcüğümüz 'egemenlik'tir" dedi. Tatar, Limassol ve Larnaka'daki İngiliz üslerinin Doğu Akdeniz'e açılan limanlarıyla stratejik önem taşıdığını belirterek, Gazze'deki gelişmelerin İngiltere'nin Kıbrıs'taki üslerinin kritik bir rol oynadığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği'nde İngiliz üslerinin tartışılmadığını vurgulayan Tatar, "İngiltere artık AB'den ayrıldı; bu üslerin burada ne işi var diye soran olmadı. Kıbrıs Türk halkı hala egemen bir halk değil. Bizler iki devletli bir çözüm istiyoruz" diye konuştu.

Tatar, KKTC'nin stratejik önemine dikkat çekerek, "Artık mavi vatan var; Türkiye'nin ve KKTC'nin hakları vardır. Zor bir mücadele içindeyiz ve bu yolu imanımızla, vatanseverliğimizle, milliyetçiliğimizle birlikte yürütmek istiyoruz" dedi.

Bugüne kadar tüm müzakere masalarında Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını koruduğunu belirten Tatar, "Mesele millidir, ulusaldır, hassastır; mesele millet meselesidir. Bu yolu birlikte yürümenin bahtiyarlığı içindeyim" ifadelerini kullandı.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can: "KKTC'nin tarihini bilmek büyük önem taşıyor"

Konuşmasında Kıbrıs Adası'nın tarihinden söz eden İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can ise, Kıbrıs Barış Harekatı'na değinerek, KKTC'nin tarihini bilmenin büyük önem taşıdığının altını çizdi. Can, Türkiye Cumhuriyeti'nin Barış Harekatı sonrasında önemli adımlar attığını ve 2004'te Annan Planı'nı kabul ettiğini belirtti. Ancak karşı tarafın iki toplumlu yönetime razı olmadığını vurgulayan Can, "Bu aşamada KKTC, müstakil bir devlet olarak şekillenmiştir. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar liderliğinde diğer ülkeler tarafından da tanınarak, KKTC'nin Birleşmiş Milletler üyesi olmasını sağlamak için çalışıyoruz. Buna inanıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Emre Alkin: "Geçmişi unutturmak isteyenler var'

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye ve KKTC arasındaki güçlü bağların altını çizdi. Alkin, "Sayın Cumhurbaşkanım, Atatürk'ün dediği gibi 'az zamanda çok işler başardınız.' Bu nedenle iki ülke arasındaki bağları güçlendirdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Geçen 50 yılda neler yaşandığını kimse hatırlamıyor. Bugünün koşullarıyla o günün mücadelesini yargılamaya çalışanlar var. Kurtuluş Savaşı destanını unutturmak isteyenler olduğu gibi, KKTC'nin nasıl kurulduğunu unutturmak isteyenler de var" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Alkin, İstanbul Topkapı Üniversitesi'nin yayınlarından çıkacak olan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıslı Türklerin milli mücadelesini ayrıntılarıyla kaleme aldığı yeni kitabının müjdesini verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Fahri Doktora Ünvanı Verildi - Son Dakika

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