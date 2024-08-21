KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Devletimizin teyit edilmesiyle ancak müzakere masasına oturacağız

Politika

1) KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: DEVLETİMİZİN TEYİT EDİLMESİYLE ANCAK MÜZAKERE MASASINA OTURACAĞIZ

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözüm önerisi sayesinde bölgede dengelerin değiştiğini belirterek, " Birleşmiş Milletler'den telefon geldi. Bizleri eylül ayında masaya oturtmak için büyük bir beklenti içerisindeymişler. Tabii Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanlarımızla istişare yapacağız. Bizim siyasette asla geri dönüşümüz yoktur. Çünkü dedik ki; egemen eşitliğimiz, eşit ruhsatımız yani devletimizin teyit edilmesiyle ancak bir müzakere masasına oturacağız" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah saatlerinde Bartın Valiliği'ni ziyaret etti. Polis tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Tatar, il protokolü ile selamlaşarak valilik anı defterini imzalayıp, makama çıktı. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı, Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan ve protokol üyeleri karşıladı. Tatar, ardından türbe mevkiinde bulunan şehit mezarlarını ziyaret edip, okunan Kur'an tilavetini dinlendi. Cumhurbaşkanı Tatar, Şehit mezarlarına gül bırakarak dua okudu.

'KIBRIS TÜRKÜ, TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ İLE BUNU BAŞARMIŞTIR'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretin ardından Bartınlı iş insanları ile bir araya geldi. Burada konuşan Tatar, Kıbrıs'ın ekonomisini güçlendirmek ve refahı artırmanın kendilerinin en asli görevi olduğunu belirterek, "Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 144 ülkeden farklı öğrenci bulunmaktadır. Turizmde ambargolara rağmen farklı ülkelerden gelen, Türkiye üzerinden gelen turistler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm güzellikleri, doğasını, mavisini, yeşilini görerek daha tanımaktadırlar. Bugün 30 bin yatak kapasitesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmi, inşallah önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde 35- 40 bin ve 50 bin yatak kapasitesine doğru gitmektedir. Dolayısıyla turizm, eğitim, hizmet sektörlerinde yine Anadolu'dan getirilen tarım sektöründeki gelişmelerle, hizmetler sektörünün teknolojik ve Ar- Ge çalışmalarıyla, iletişim ağıyla artık Kuzey Kıbrıs'tan hizmet ihracatının bile yapılabileceğini söyleyebiliriz. Yani Doğu Akdeniz'deki bu Türk devletinin bir Singapur, bir Dubai'de olduğu gibi cazibe merkezi olmaması için hiçbir neden yoktur. Çünkü oradaki yapıya baktığınızda barış, huzur, istikrar ve her türlü ekonomik gelişmenin olabileceği bir eğitim adası ve markalaşma noktasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizmine, eğitimine bir marka haline gelmiştir. Belki bu 50 yıl almıştır, ama Kıbrıs Türkü, Türkiye'nin desteği ile bunu başarmıştır" dedi.

'DEVLETİMİZİN TEYİT EDİLMESİYLE ANCAK BİR MÜZAKERE MASASINA OTURACAĞIZ'

Türkiye'nin iki devletli çözüme her zaman destek verdiğini söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye'nin verdiği tam destek sayesinde bütün dünya da bunu ciddiye almaktadır. Bizim kendi başımıza Kıbrıs Türkü olarak, 'biz kendi ayrı devletimizi istiyoruz' dememiz yeterli olmayacaktır. Çünkü Kıbrıs Türk'ünün potansiyeli, gücü bellidir. Ama garantör ülke yani ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin iki devletli çözüm demesi teraziyi, dengeleri bambaşka bir noktaya getirmiştir. Onun için yeni siyaset işte bu kadar önemlidir ve bu aşamaya geldikten sonra artık bunun geri dönüşü yoktur ve geri dönüş olmamalıdır. Daha dün telefon geldi. Birleşmiş Milletler'den telefon geldi. Bizleri eylül ayında masaya oturtmak için büyük bir beklenti içerisindeymişler. Tabii Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanlarımızla istişare yapacağız. Bizim siyasette asla geri dönüşümüz yoktur. Çünkü dedik ki; egemen eşitliğimiz, eşit ruhsatımız, yani devletimizin teyit edilmesiyle ancak bir müzakere masasına oturacağız. Eğer bu teyit edilirse, gerek uçuş gerekse direkt temas ve her türlü acımasız ambargo üzerimizden kalkmasıyla müzakere masasına oturmamız mümkün olacaktır" diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar iş insanları ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Bartın Kent Müzesi ile Amasra ilçesindeki müzeyi ziyaret etti.