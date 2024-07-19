KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile görüştü - Son Dakika
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Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türk askerinin varlığının devamının hem Kıbrıs Türklerine hem de Rumlara fayda sağladığını belirtti. Tatar, ayrıca Kıbrıs'ta iki ayrı devlet, iki ayrı demokrasi olduğunu vurgulayarak, Türkiye ile uyum içinde hareket etmenin KKTC'nin güçlü bir pozisyonda olmasını sağladığını ifade etti.

19.07.2024 14:32
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Türk askerinin varlığının devamı hem Kıbrıs Türklerine hem de Rumlara fayda sağlamaktadır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında KKTC'de bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde, Adana Milletvekili, Türk Dünyası ve Yurtdışı Teşkilatlandırma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, Uluslararası İlişkler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın ve İYİ Parti KKTC Temsilcisi Cihangir Bütün de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, İYİ Parti heyetini Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla KKTC'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek Türkiye ve Azerbaycan'dan çok sayıda misafirin coşkulu kutlamalara katılması dolayısıyla duyduğu mutluluğu da ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs ve Avrupa Birliği'nin (AB) federal temelde bir anlaşma için ortaya koyduğu zorlamalarına rağmen federal temelde görüşmelerin artık geride kaldığını tüm dünyaya ifade ettiklerini belirtti. Güney Kıbrıs'ın tek taraflı olarak AB'ye üye yapılması ile Kıbrıs Türklerine büyük haksızlık yapıldığını vurgulayan Tatar, izolasyonların kaldırılacağı sözünün ise üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen tutulmadığını hatırlattı. Kıbrıs Türk halkının baskılara uğratılarak çoğunluğun azınlığı yöneteceği bir yapıda Türkiye Cumhuriyeti'nin adadan çekilmesinin hedeflendiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, oynanan bu oyunlara izin verilmeyeceğini söyledi.

"Türk askerinin varlığının devamı hem Kıbrıs Türklerine hem de Rumlara fayda sağlamaktadır"

Tatar, "İki devletli siyasetin temelinde bir antlaşmada kuzeydeki Türk devleti antlaşmanın bir parçası olacaktır" dedi. Tatar, egemen halk olarak Kıbrıs Türk halkının geleceğini kendi isteğine göre tayin etmesi gerektiğini belirtti. Anavatan Türkiye'nin garantörlüğünün devamının Kıbrıs Türk halkı için barış, huzur ve güvenliği bakımından öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, "Türk askerinin varlığının devamı hem Kıbrıs Türklerine hem de Rumlara fayda sağlamaktadır" şeklinde konuştu. Rumların milli siyasetinin ve emelinin Türkiye'nin adadan çekilmesini ve kuzeyi de Yunanlaştırmak olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, "Bizim kimsenin hakkında gözümüz yoktur. Biz kendi müktesep haklarımızı korumaya çalışıyoruz. Tarihi mücadeleden ve özden gelen haklarımız uluslararası anlaşmalardan kaynaklanmaktadır. Buna herkesin saygı duyması gerekmektedir" ifadelerini kullandı. Kıbrıs'ta iki ayrı devlet, iki ayrı demokrasi, iki ayrı halkın olduğunu tüm dünyanın da gördüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti'nin uyum içinde hareket ederken hak ve hukukun korunması bakımından güçlü bir pozisyonda olduklarını belirtti. Türk Devletleri Teşkilatı'nda da ifade ettiği gibi KKTC'nin en güneydeki Türk devleti olarak Akdeniz'e açılan bir pencere olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, "Akdeniz'de bir serhat bekçisi olarak Türk dünyasının hak ve hukukunu korumakla varlığımızı sürdürmekteyiz" dedi. Tatar, "Anavatan Türkiye ile her konuda uyum içerisinde hareket etmek bizi güçlü kılacaktır" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin 50 yıl önce yapmış olduğu hamle, tüm adaya barış getirdi"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da konuşmasında, vatanlarının bir parçası olarak gördükleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarihinin ve mücadelesinin bilinci içerisinde hareket ederek verilen mücadeleden iftihar ettiklerini kaydetti. Bugün Barış Harekatının 50. yılında davet üzerine Kıbrıs'ta bulunduklarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Dervişoğlu, kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkürlerini ve şükranlarını sundu. Türkiye'nin 50 yıl önce yapmış olduğu hamlenin tüm adaya barış getirdiğini ve o günden sonra olumsuz herhangi bir çatışmayı da engellediğini belirten Dervişoğlu, ambargo ve izolasyonlara da atıfta bulunarak uluslararası platformlarda Kıbrıs'ın hak ve hukukunun savunulması noktasında üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiklerini ve getirmeye de devam edeceklerini belirtti. Dervişoğlu, bu uğurda yaşamının tüm şehitleri rahmetle andı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile görüştü - Son Dakika

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