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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye ve bizim Akdeniz çıkış yollarımızı engellemek istiyorlar" - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye ve bizim Akdeniz çıkış yollarımızı engellemek istiyorlar"

03.10.2021 14:35

- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye ve bizim Akdeniz çıkış yollarımızı engellemek istiyorlar" KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Bu mücadelede Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliğindeyiz" "Kıbrıs'ta iki ayrı devleti savunmak zorundayız" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin...

- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye ve bizim Akdeniz çıkış yollarımızı engellemek istiyorlar"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar:

"Bu mücadelede Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliğindeyiz"

" Kıbrıs'ta iki ayrı devleti savunmak zorundayız"

ESKİŞEHİR - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine yaptığı ziyarette "Kıbrıs'ta Türk halkı yoktur, adanın hepsi Rum Yönetimi'ne aitti algıları kabul edilemez. Bu iddialarla hem bizleri hem Türkiye'yi sarmak ve Akdeniz'deki çıkış yollarımızı engellemek istiyorlar" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Eskişehir'e geldi. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün ilçede karşıladığı Cumhurbaşkanı Tatar, Sivrihisar Kilim Müzesi'ni gezdi. Müze ziyaretinde Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Cumhurbaşkanı Tatar'a plaket takdim etti. Sivrihisar Ulu Camii ziyaretinin ardından vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Tatar, önemli açıklamalarda bulundu.

"Bu mücadelede Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliğindeyiz"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin deniz yetki alanı ile ilgili açıklamaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Maalesef onlar baya bir şımarmışlar. Geçenlerde Dokuz Eylül Üniversitesi'ne 9 Eylül günü beni de çağırmışlar. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar da oradaydı. Orada yapılan değerlendirmelerde 'adalar denizi' dediğimiz Ege'de, o adalar ki zamanın da bize aitti. Hepsini Yunanlılar Lozan Antlaşması bağlamında bir yolunu bulmuşlar kendi egemenliklerine geçirmişler, ama maalesef Lozan Antlaşmasına rağmen 3 mildeydi sonra 6 mil, şimdi de 12 milden bahsetmektedirler. ve aynı anlayışı da tüm Doğu Akdeniz'e yaymak suretindeler. Kıbrıs'ta hiç Türk yoktur, Kıbrıs'ta Türk halkı yoktur, güya adanın hepsi Rum Cumhuriyeti'ne aitmiş gibi, orada deniz yetki alanlarında ortaya koydukları gerçekten kabul edilemez. İddialarla hem bizleri hem Türkiye'yi sarmak ve bizim büyük denizlere, Akdeniz'in tümünde çıkış yollarımızı engellemek. Dediğim gibi Mavi Vatandaki haklarımızı, hukukumuzu çiğnemek ve hava sahasındaki üstünlüğümüzü engellemek için her türlü kendilerine göre bir takım siyaset geliştirmişler. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Sonuna kadar direneceğiz. Ama tabi ki biz Kıbrıs Türk halkı olarak böyle bir mücadeleyi kendi başımıza vermemiz mümkün değildir. Biz hep bu mücadelede Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde bu mücadeleyi vermek durumundayız. Bunu yapıyoruz bunu veriyoruz. Çok da mutluyuz çünkü Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs'ta iki ayrı devleti savunmak zorundayız"

New York'ta gerçekleştirilen 'Türk Evi' açılışına katıldığını ve orada çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, federasyona olan tepkisini dile getirdi. Kıbrıs'ta iki devleti savunmak zorunda olduklarını aktaran Tatar, "Şu anda Kıbrıs Türk Halkının içinden geçtiği süreçlere ve evrelere baktığımızda, devlet sahibi olmak, KKTC'nin yönetenleri olmak ve bizim arkamızda tamamıyla daha da güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin olması noktasında gerçekten geldiğimiz aşamada durumun fevkalade iyi olduğunu düşünmekteyim. Öyle değerlendiriyorum. Benden daha farklı düşünenler vardı, halen daha benim bazı muhaliflerim, halen daha federasyonu konuşanlar vardı. Ama federasyonun ne olduğu açık ve nettir. Çoğunluğun azınlığı yönettiği zaman içerisinde Kıbrıs Türk Halkının Türkiye'nin olmadığı Avrupa Birliğinde yok edilmesi ve aynı zamanda Türkiye'nin Kıbrıs'tan çekilmesi anlamında olduğu için benim için federasyon defteri kapanmıştır. Bu mealde Türkiye'den de yetkili ağızlarla aynı şekilde artık federasyon mederasyon kalmamıştır. Bundan sonra Kıbrıs'ta iki ayrı devleti savunmak zorundayız diye Türk siyaseti Türk politikası bu şekilde gelişmiştir. Çünkü hep biz sabırlı olduk biz iyi niyetli olduk. Kıbrıs'ta çeşitli dönemlere çeşitli planlar ortaya çıkmıştır. Annan Planı ve son olarak ortaya konan plan, hepsini Rumlar reddetmiştir. Neden reddetmişler? Çünkü Kıbrıs da Kıbrıs'ı birleşik görmemiştir. Kıbrıs'ın zenginliklerini ve yönetimini paylaşmak istememiştir. Her zaman onların gönlünde yatan halen bugün de öyledir. Kıbrıs'ı bir Yunan Adası olarak gördüler. Kıbrıs'ın en sonunda bir Yunan ve Helen adası olması gerektiğini halen daha söylüyorlar. Siyasetleri o şekilde şu anda da sürmektedir" diye konuştu.

Konuşmasının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindeki heyet, Eskişehir'deki programına devam etmek üzere Sivrihisar'dan ayrıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ve bizim Akdeniz çıkış yollarımızı engellemek istiyorlar
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ve bizim Akdeniz çıkış yollarımızı engellemek istiyorlar
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ve bizim Akdeniz çıkış yollarımızı engellemek istiyorlar
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ve bizim Akdeniz çıkış yollarımızı engellemek istiyorlar
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ve bizim Akdeniz çıkış yollarımızı engellemek istiyorlar
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ve bizim Akdeniz çıkış yollarımızı engellemek istiyorlar

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Türkiye ve bizim Akdeniz çıkış yollarımızı engellemek istiyorlar' - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye ve bizim Akdeniz çıkış yollarımızı engellemek istiyorlar" - Son Dakika
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