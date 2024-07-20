KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
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Politika

KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konseri, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Grup gösterisi ve resmi geçit düzenlendi.

20.07.2024 14:40
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konseri, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Grup gösterisi ve resmi geçit düzenlendi.

Kıbrıs'ta Yunanistan destekli darbenin ardından Türkiye'nin garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden yarım asır geçti. Adaya barış ve özgürlüğü getiren harekatın 50. yıl dönümünde Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katıldığı tören, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başladı. Tören, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın tören birliklerini denetleyip halkın bayramını kutlamasıyla devam etti. Yavuz Çıkarma Plajı'ndan getirilen bayraklar Cumhurbaşkanı Tatar'a teslim edildi. Tatar ve Erdoğan'ın konuşmalarının ardından Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konseri, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Grup gösterisi ve resmi geçit düzenlendi.

Türkiye'den 50. yıl çıkarması

Törene, Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, TBMM temsilcileri, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, BBP Başkanı Mustafa Destici, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, muharip dernekler, gaziler, Azerbaycan milletvekilleri, heyetleri ile konuk davetli heyetler, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, ana muhalefetteki CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum kuruluş, siyasi parti yetkilileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları düzenlendi - Son Dakika

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