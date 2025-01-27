Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz - Son Dakika
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Politika

Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz

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Partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda açılan "Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir" yazılı pankartı görünce "Şunu ger biraz" deyip sesli olarak okudu.

27.01.2025 15:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ŞUNU GER BİRAZ"

Konuşmasında "Terör baronlarının sonu geldi" diyen Erdoğan, alanda açılan "Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir" yazılı pankarta da duyarsız kalamayarak "Şunu ger biraz" dedikten sonra sesli olarak okudu.

Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Sevgili gençler, kıymetli dava ve yol arkadaşlarım her birinizi muhabbetle selamlıyorum. AK Parti gençlik kollarında yer alan tüm gençlerimizi hürmetle selamlıyorum. Sıla hasreti çeken yurt dışındaki tüm gençlerimize sevgilerimi iletiyorum. Genç Mehmetçiklerimizi, polislerimizi, güvenlik korucularımızı muhabbetle selamlıyorum.

"İSRAİL'İN DEVLET TERÖRÜNE TESLİM OLMADILAR"

İsrail'in devlet terörüne 15 aydır teslim olmanın Gazze'nin yiğit gençliğini, Baas zulmüne son veren Suriye'nin devrimci gençlerini AK gençlik adına sevgiyle selamlıyorum. Sevgili gençler, sizin yolunuz, gayeniz, ufkunuz Hoca Ahmet Yesevi'nin ufkudur. Sizin ufkunuz Bilge Kağanların, Alparslanların ufkudur. Sizin ufkunuz Fatih Sultan Mehmet'in ufkudur. Sizin ufkunuz büyük devlet adamlarının ufkudur. Sizin ufkunuz şehitlerin, gazilerin ufkudur. Sizin ufkunuz bu toprakları yurt kılan Anadolu erenlerinin ufkudur. Sizin ufkunuz bu coğrafyayı nakış nakış işleyen ariflerimizin ufkudur.

"BÜYÜK BİR MEDENİYETİN MİRASÇILARISINIZ"

Hepiniz Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasınız. Her biriniz başlı başına birer Türkiye'siniz. Sizler bu ülkenin aydınlık yarınlarısınız. Hür dünyanın gür sesisiniz. Zulüm ve karanlığa boğulan dünyanın diriliş neferlerisiniz. Siz büyük bir medeniyetin mirasçılarısınız. Büyük bir milletin evlatlarısınız, her birinizi yürekten selamlıyorum.

Şahsıma sizler gibi gayretli yol ve dava arkadaşları bahşettiği için Rabbime hamdediyorum. 'Gençliğinle Türkiye'ye Yön Ver' sloganıyla düzenlenen kongremizin gençlerimiz için, partimiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Betül Önderoğlu'na rahmet diliyorum. Bugün Gençlik Kollarımızda bir bayrak değişimi yaşanıyor. Gençlik Kolları vazifesini devralan Yusuf İbiş kardeşimizi tebrik ediyorum. Yusuf İbiş kardeşime başarılar diliyorum.

"DAİMA GENÇLERLE YOL YÜRÜDÜK"

Daima gençlerle yol yürüdük. Teknolojiden sağlığa tüm alanlarda sessiz devrimler yaparken gençlerimizi hep ön planda tuttuk. 22 yılda gerçekten zor günler yaşadık. Çok ciddi adaletsizliklere maruz kaldık. Hiçbir zaman demokrasiden sapmadık. Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık. Gençlerimizin tamamına sahip çıkmaya çalıştık.

Eğitimde, siyasette, sivil toplum ve iş dünyasında gençlerimizin önünü açan reformları hayata geçirdik. Kılık kıyafet yasağı vardı, kat sayı adaletsizliği vardı kaldırdık. İkna odalarını yıkıp attık. Kamuda başörtüsüyle çalışmak yasaktı. Önünü açtık. Hayatın her alanında gençlerimize güveniyoruz ve destek oluyoruz. Seçilme yaşını önce 30'dan 25'e devamında ise 18'e indirerek siyasetin gençleşmesini sağladık.

Milletimizin yarınlarını siz gençlerimizle birlikte şekillendiriyoruz. Bu millete sevdalı, bilgili, kültürlü, ahlaklı, erdemli ve donanımlı bir gençlik yetişiyor. 'Kim var' diye seslenildiğinde sağına soluna bakınmadan 'Ben varım' diyen dava ahlakına sahip bir gençlik maşallah gümbür gümbür geliyor.

"ZULÜM 1453'TE BAŞLADI DİYEN..."

Sadece son 4 yıl içinde partimizin gençlik kollarına 700 bin gencimiz üye oldu. Bu gençlik İstanbul'un duvarlarını zulüm 1453'te başladı diyen köksüz şuursuz bir gençlik değildir. Bu gençlik, 3-5 ağacın yeri değiştirildi diye sokakları yakıp yıkan vandal bir gençlik değildir. Molotof atan kandırılmış bir gençlik değildir. 78 canı kaybettiğimiz kara günde ailelerimizin acılarıyla dalga geçen bir gençlik değildir. Bu gençlik 1453'ü baş tacı eden bir gençliktir. Vatanına aşık milli bir gençliktir. Yarınlarımızı gönül huzuruyla teslim edebileceğimiz bir gençliği şu an karşımızda görüyorum. Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru durmadan ilerleyen tüm genç kardeşlerimize buradan teşekkür ediyorum.

22 yıl boyunca bir yandan ülkemizi her alanda büyütürken bir yandan gençlerimiz için tüm imkanları seferber ettik. 132 yeni üniversite açarak üniversite sayımızı 208'e çıkardık. 340 bine yakın misafir öğrencilerimiz bulunuyor. Ülkemizde eğitim gören Suriyeli öğrenciler şu an bakan olarak, akademisyen olarak kendi halklarına hizmet ediyor."

Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Gençlik, Gündem, Ankara, Çakal, Son Dakika

Son Dakika Politika Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Seçmece null:
    Kurt,sabırsızlıkla seçimi bekliyor.... 223 198 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Zulüm aslında 2002'de başladı. Bu arada gençler hiçbir zaman sizinle yol yürümüyor. O bahsettiğiniz gençler herhalde sizin gençlik kollarındakiler. Geleceğini kurtarmak için, kendine yer edinmek için size yalakalık edenler. Yoksa ülke siyasetinden ne anlarlar. 18 yaş altındakiler bile şu an ekonomiyi konuşuyor. Eğitimleri sıkıntı. İş bulmaktan kaygılılar. Anaları babaları evi geçindiremiyor. Hepsi yurt dışına nasıl giderim diye araştırıyor. Boşversenize siz. 106 256 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    ekepe seçimde pankartı görecek %14-15 25 332 Yanıtla
  • Ankara null:
    turkiyeye pahalilik getiren adam ustune yapisti bu etiket tarih bunu yazacak 102 248 Yanıtla
  • Emin babuç:
    Kafa hala gezide yenemedin o gençliği 16 305 Yanıtla
  • Cihana Alp:
    Kurtu tilki ile yer değiştirin 28 204 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Bizi düşünmeyen kurt u sandığa gömeriz bizler genç olmasak ta eski toprağız asıl kurt biziz.. Onlar yarasa kan emen cins den 41 187 Yanıtla
  • Huseyin Dogan:
    30 sene önce şu simit meselesini bir anlatsana şu an daha kötüde boş boş ata sözleri oku anca 65 157 Yanıtla
  • Mehmet Zengin:
    Trolleri ve Son dakika iş başında. Size de sıra gelecek. 17 195 Yanıtla
  • Ali Yıldız:
    he canım he :) 69 112 Yanıtla
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