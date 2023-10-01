Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sırbistan'ın Rusya'nın Kırım'ı ilhakı benzeri bir modeli ülkesinde kullanmak istediğini ve buna izin vermeyeceklerini söyledi - Son Dakika

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sırbistan'ın Rusya'nın Kırım'ı ilhakı benzeri bir modeli ülkesinde kullanmak istediğini ve buna izin vermeyeceklerini söyledi

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sırbistan\'ın Rusya\'nın Kırım\'ı ilhakı benzeri bir modeli ülkesinde kullanmak istediğini ve buna izin vermeyeceklerini söyledi
Son Güncelleme: 01.10.2023 16:49

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sırbistan'ın Rusya'nın Kırım'ı ilhakı benzeri bir modeli ülkesinde kullanmak istediğini ve buna izin vermeyeceklerini söyledi. Osmani, Sırbistan'ın Kosova'yı işgal etmek istediğini ve NATO güçleriyle çalışarak özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını korumaya kararlı olduklarını belirtti. Ayrıca Osmani, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in AB'ye olan yaklaşımını eleştirerek, AB'nin Sırbistan'a karşı herhangi bir önlem almadığını ve Putin'in Sırbistan'ı siyasi, ekonomik ve askeri açıdan desteklediğini ifade etti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sırbistan'ın Rusya'nın Kırım'ı ilhakı benzeri bir modeli ülkesinde kullanmak istediğini ve buna izin vermeyeceklerini söyledi.

İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica'ya demeç veren Osmani, bölgedeki son durumu değerlendirdi.

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de silahlı Sırp grubun ateş açması sonucu Kosovalı polis memurunun ölmesi ve sonrasında yaşananlara değinen Osmani, "Elimizde reddedilemez deliller var. Sırbistan, ayın 24'ünde bir saldırı gerçekleştirdi ve şimdi de Kosova sınırındaki birliklerini ve topçularını takviye ederek yeni bir saldırıya hazırlanıyor. 25 yılda gördüklerimizden farklı bir durum bu. Sırbistan, halen (eski Devlet Başkanı Slobodan) Milosevic zihniyeti tarafından yönetiliyor ve halkımızın, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ile başardığı barış, istikrar ve özgürlük, her şeyi silmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Belgrad'ın Kosova'yı işgal etmek istediğini mi düşündüğü sorulan Osmani, "Onların her zaman toprak iddiası oldu. Kırım tarzı bir ilhak için (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in modelini kullanmak istiyor. Elbette buna izin vermeyeceğiz. Güçlükle kazandığımız özgürlüklerimizi ve bağımsızlığımızı korumak için NATO güçleriyle çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Kosova Cumhurbaşkanı, ABD'nin bölgelerine dair alarm vermesinin de gerçekçi olduğunu belirterek, "Kosova'ya girip topraklarımızın bir bölümünü ele geçirmek istiyorlar. Durumun endişe verici olduğuna dair pek çok kanıt var. Sırbistan, özgürlüğünü her ne pahasına olursa olsun savunmaya kararlı bir halkla karşılaşacağını bilmeli. NATO'nun da bizimle olduğunu bilmelidir." uyarısında bulundu.

Osmani, Sırbistan'ın tarihsel olarak Kosova'nın kuzeyi ile daha çok ilgilendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Osmani'den AB'ye Sırbistan eleştirisi

Osmani, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in AB'nin kendisine olan yaklaşımını kötüye kullandığını savunarak, "Gerilim yarattı ve bölgeyi istikrarsızlaştırdı ancak AB, Sırbistan'a karşı herhangi bir önlem almadı. Avrupa'da Putin'e karşı yaptırım uygulamayan tek ülke burası." yorumunu yaptı.

Kosova'daki bu son krizin arkasında Putin'in olup olmadığı sorusuna da Osmani, "Kesinlikle evet ve bunu saklamıyorlar da. Sırbistan'ı siyasi, ekonomik ve askeri açıdan destekliyorlar. Bu kriz Rusya'nın çıkarına. Rusya, Avrupa topraklarındaki çatışmaların, dikkatleri Ukrayna'dan başka yöne çekmesini istiyor." cevabını verdi.

Osmani, şu an için Vucic ile herhangi bir görüşme planlanmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

Sırbistan, Kosova, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sırbistan'ın Rusya'nın Kırım'ı ilhakı benzeri bir modeli ülkesinde kullanmak istediğini ve buna izin vermeyeceklerini söyledi - Son Dakika


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