"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

Haberin Videosunu İzleyin
"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli\'ye DEM Parti\'den yanıt
10.03.2026 15:13  Güncelleme: 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli\'ye DEM Parti\'den yanıt
Haber Videosu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İran açıklamasında kullandığı "Kürtler tetikçi değildir" sözlerine yanıt verdi. Bakırhan, "Kürtlere akıl vermekten vazgeçin." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında İran'daki gelişmeleri değerlendirirken "Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için ortam koklayan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz, yapmamalıdır. Kürt kardeşlerim satılık değildir, kiralık değildir, tetikçi değildir." dedi. Bahçeli'nin ardından partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ve Türkiye'ye düşen füzelere dair konuşan Bakırhan, "Dünyanın neresinde bir mermi patlasa gözü Kürtleri arayan viledalı analistler bir anda ekrana çıkıyor, andıç gibi açıklamalar yapıyorlar. Kendini Kürtlerin hamisi sanan siyasetçiler, Kürtlere akıl vermeyi meslek edinmiş o viledalı analistler artık şu tür cümleleri kurmaktan vazgeçsin: 'Kürtler artık dış güçlerin kendilerine bir faydası olmadığını anlamalı… Kürtler kart olarak kullanılmaya izin vermemeli…'" diye konuştu.

"İRAN YÖNETİNİ ZULÜM EKTİ, ÖFKE BİÇİYOR"

İran yönetimini eleştiren Bakırhan, "İran'da rejim halklardan ve inançlardan rıza almak yerine varlığını topa tüfeğe yatırdı. Kadınların her türlü özgürlüğünü yasakladı. Ekonomiyi yönetemedi. Kimliklere özgürlük tanımadı. Her gün onlarca Kürt ve muhalifi idam etti. İran halkıyla ilişkisinde zulüm ekti, şimdi öfke biçiyor" dedi.

"DIŞ MÜDAHALELER DEMOKRASİ GETİRMEZ"

Bakırhan, "Dış müdahalelerle bir ülkede rejimi değiştirmek, o ülkeye demokrasi ve mutluluk getirmez. Bu savaştan çıkarabileceğimiz en önemli ikinci başlık budur" dedi.

Ülkeye demokrasi ve refah gelmesinin yolunun, halkın öz mücadelesinden geçtiğini söyleyen Bakırhan, "Savaş büyüdükçe sınırlar değil, acılar genişliyor; küresel ve bölgesel güçler tepişirken halklar eziliyor. Dış müdahaleler son bulmalı, inkarcı rejimler de değişmeli. Sadece dış müdahalelere karşı değiliz; bu inkarcı rejimin değişmesinden de yanayız" ifadelerini kullandı.

"KÜRTLERE AKIL VERMEYİN"

Kürtlerin ve DEM Parti'nin bu yaklaşımı bilinmesine rağmen, ısrarla Kürtlere akıl vermeye çalışanlar olduğunu söyleyen Bakırhan açıklamasına şöyle devam etti:

"Bakın, dünyanın neresinde bir mermi patlasa gözü Kürtleri arayan viledalı analistler bir anda ekrana çıkıyor. Bir anda, andıç gibi açıklamalar yapıyorlar. Bu vurguyu özellikle yapıyorum: Kendini Kürtlerin hamisi sanan siyasetçiler, Kürtlere akıl vermeyi meslek edinmiş o viledalı analistler artık şu tür cümleleri kurmaktan vazgeçsin: 'Kürtler artık dış güçlerin kendilerine bir faydası olmadığını anlamalı… Kürtler kart olarak kullanılmaya izin vermemeli…' Bu boş hamaset ile gerçeği perdelemeyi bırakın, Kürtlere akıl vermekten vazgeçin."

"KÜRTLER BUGÜN KONUŞULUYORSA SORUMLUSU SYKES-PİCOT VE BÖLGE DEVLETLERİDİR"

Bakırhan, son bir haftadır tüm dünyanın İran üzerinden Kürtleri konuştuğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Bir ay önce de dünya Kürtleri konuşuyordu, odak Suriye'ydi. Dünya neden sürekli Kürtleri konuşuyor? Şapkanızı önünüze koyun. Eğer Kürtler yaşadıkları ülkelerde eşit ve özgür yurttaşlar değilse, kimliksiz, baskı ve zulüm altında yaşıyorsa elbette Kürtler konuşulacak. İran'da neyi konuşacağız? Tabii ki kimliksiz Kürtleri konuşacağız. Kürtleri kullanılmakla itham edenler, yüzyıldır inkar ve asimilasyon politikalarıyla Kürtleri görmezden geldiler. Kürtler bugün konuşuluyorsa bunun sorumlusu Sykes-Picot Anlaşması ve bölge devletleridir. Dünya neden Kürtleri konuşuyor diye dert yananlar, önce nerede hata yaptık diye kendilerine sormalı."

"KÜRTLERİN İRADESİNİ TANIYIN"

Bakırhan, Kürtlerin konuşulmaması için yapılması gerekeni ise şöyle açıkladı: "Bir silah patladığında 'Aman, Kürtler ne yapacak' korkusu mu var? Bu korkuyu gidermenin yolu bellidir. Kürtlerin bir halk olmaktan kaynaklı haklarını, iradesini tanıyın. Kürtler dilini, kimliğini ve kültürünü özgürce yaşasın. Yaşadıkları ülkelerin üvey değil, eşit yurttaşları olsun."

ÖCALAN, BARZANİ VE TALABANİ NE DEDİ

Kürtlerin ve Kürt liderlerinin çözümü dışarıda değil, yaşadıkları ülkelerde aradığını söyleyen Bakırhan, şöyle devam etti:

"Abdullah Öcalan yıllardır çözümü bölge topraklarında arıyor. İran'ı demokrasiye davet etti, 'Halkları ve inançları tanıyın' dedi. Kürtlere de 'Bölgesel bir savaşın parçası olmayın ama sizi yok sayanlara karşı da birlik olun ve mücadele edin' dedi. Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin hiçbir komşuya tehdit oluşturmadığını açıkça söyledi. Bafil Talabani ise şu tarihi uyarıyı yaptı: 'Kürtlerin bu savaşta mızrak ucu olarak kullanılması büyük bir hata olur.' Kürtlerin ve liderlerinin mesajı net ve onurludur: Kürtleri tehdit olarak görmeyin. Kürtleri, bölgesel barışa katkı sunacak bir halk olarak tanıyın ve kabul edin. Şunu net söylüyorum: Ne İran'ın ne İsrail'in ne de Amerika'nın 'Federe Kürdistan topraklarını' ve İran'daki Kürt kentlerini kendi savaş sahasına çevirmeye hakkı vardır."

Tuncer Bakırhan, Devlet Bahçeli, DEM Parti, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Kürtler tetikçi değildir' diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Buna Iran Kurdleri karar verir siz degil 0 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    yüz verdik deliye geldi işedi halıya… 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’e 10 günde dev askeri sevkiyat İki ülkenin parmağı var İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
İsrail ordusu Lübnan’ın çok sayıda noktasına hava saldırıları düzenledi İsrail ordusu Lübnan'ın çok sayıda noktasına hava saldırıları düzenledi
Nükhet Duru kazancını açıkladı, The Weeknd yanıt verdi Nükhet Duru kazancını açıkladı, The Weeknd yanıt verdi
Trump’tan Avustralya’ya İran milli kadın futbol takımına “iltica hakkı“ vermesi çağrısı Trump'tan Avustralya'ya İran milli kadın futbol takımına "iltica hakkı" vermesi çağrısı
Özgür Özel’e bir soruşturma daha Özgür Özel'e bir soruşturma daha
Mbappe ve Ester bu kez kaçamadı Mbappe ve Ester bu kez kaçamadı
Trump’tan İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum: Memnun değilim Trump'tan İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum: Memnun değilim
Gaziantep’te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk sözler Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler
Aliyev’den İran’ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney’e tebrik mektubu Aliyev'den İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e tebrik mektubu
Nice’te Filistin standında provokasyon girişimi: Hem saldırdı hem ’’Mağdurum’’ dedi Nice'te Filistin standında provokasyon girişimi: Hem saldırdı hem ''Mağdurum'' dedi
Gana’da M çiçeği salgını 1000’den fazla vaka görüldü, 8 kişi hayatını kaybetti Gana'da M çiçeği salgını! 1000'den fazla vaka görüldü, 8 kişi hayatını kaybetti
Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi: Artık daha da sarışın Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi: Artık daha da sarışın
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı

15:14
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
14:42
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
14:38
Korner atacağı sırada kurşun yemiş gibi oldu
Korner atacağı sırada kurşun yemiş gibi oldu
14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
14:13
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
13:57
Savaşta dengeleri değiştirecek adım Güney Kore’den Orta Doğu’ya taşıdılar
Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar
13:56
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
13:53
Petrol devinin CEO’sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
Petrol devinin CEO'sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
13:51
İBB davasında 2. gün İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti
13:39
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
13:07
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
13:06
İsmail Kaani’nin akıbeti tartışılıyordu İran’dan resmi açıklama geldi
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
13:03
Trump’ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti
Trump'ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 15:31:27. #.0.5#
SON DAKİKA: "Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.