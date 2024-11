Kurtulmuş: \'İsrail\'in BM Üyeliği Konuşulmalı\'

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'de Ege Üniversitesi'nin akademik açılış töreninde yaptığı açıklamasında, İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınmasının konuşulmasını ifade etti. Kurtulmuş, "Bütün dünyada hakkaniyetin, adaletin, barışın ve insanlığın yeniden kurulduğu bir dünya sisteminin kurulması için mücadele edeceğiz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ege Üniversitesi 2024-2025 Akademik Açılış Programı'na katıldı. MÖTBE Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda, TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'ın yanı sıra Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Valisi Süleyman Elban ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti İzmir Milletvekilleri katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende öğrenciler zeybek gösterisi sergiledi ve ardından Ege Üniversitesi'nin tanıtım filmi izletildi.

"Üç anahtar kelime"

Akademik açılış töreninde konuşma yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Üniversitelerimiz Türkiye'nin teminatıdır ve üniversiteler bilimin hikmetin irfanın üretildiği merkezlerdir. Ben de buraya gelirken tabiri caizse koşarak geldim. Ege Üniversitesi bilim hayatının öncülerinden olmuş, bir ilim yuvasıdır. Cumhuriyetimizin ilk aşırını geride bıraktık, nice zor ve fırtınalı günler geride kaldı. Yokluların, yoksullukların yaşandığı asrın sonunda çok şükür bugün güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürüyebilen her alanda yere sağlam basan bir Türkiye'ye kavuştuk. Bu mücadelenin buraya gelmesinden emek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bir asır içerisinde zorluklardan nasıl çıkıp buraya geldik derseniz çok şey söylenebilir ama üç anahtar kelimeyi önümüzdeki asra da ışı tutması için ifade etmek istiyorum. Milli birlik ve beraberlik, demokratik uzlaşma, kalkınmacılık" dedi.

"İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınması konuşulmalı"

Konuşmasında dünya gündemine ilişkin mesajlar da veren Kurtulmuş, "Cumhuriyetimizin ikinci asrı yani her alanda sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye. Türkiye'yi en ileri noktaya götüreceğiz. Her halükarda zor dönemlerle karşılaştığımızda Milli birlik ve beraberlik, demokratik uzlaşma, kalkınmacılık. Hedefimizden asla vazgeçemeyeceğiz. Bize bu dönem motivasyon sağlarken dünyada yen bir dünya kurulduğu dönemle karşı karşıyayız. Önümüzdeki 10 yılda yeni bir dünyanı kuruluşu için büyük mücadeleler verecek. Bu dönem içinde Türkiye'nin üniversitelerinin fikir ve kanaat merkezininim çok çalışması tarihi bir sorumluluktur. ABD'nin tek başına yönettiğini zannettiği tek kutuplu sistem oluşturulmaya başlandı. Ama 2022 ya aylarında Berlin Duvarı'nın yıkılışı gibi fevkalade bir gelişmeye tanıklık ettik. O da ABD'nin apar topar Afganistan'dan ayrılışıydı. Bu yeni dönemin çok özelliği var ama en önemlisi çok kutuplu yönetim sistemi. Bu dönemde en etkili olan ve en büyük avantaja sahip ülke Türkiye'dir. Eskiden sadece İstanbul Üniversitesi varken şimdi 209 üniversitemiz var. On binler ile ifade edilen öğretim üyesi kadromuz var. ve üniversiteler arasındaki rekabet Türkiye için çok önemli biz kazanım. Piyade tüfeğinin kurşununu üretmeyen Türkiye'den savunma sanayiinde herkesin hayranlıkla izlediği bir Türkiye… Bu dönem içinde hem siyaset hem akademi dünyamızın en önemi sorumluluğu yeni oluşacak sistemin insani, hakkaniyetli bir şekilde oluşması için fikir üretmektir. İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınmasının konuşulma vakti gelmiştir. Bu cesaret isteyen bir şey bunu ancak Türkiye'nin temsilcisi söyleyebilir" açıklamasını yaptı.

"İhtiyacımız olan tek şey çalışmak'

Törende konuşma yapan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise, "Cumhurbaşkanımız tarafından rektör olarak atandığım günden bugüne bir kurum geleneği oluşturmak adına üniversitemizin misyonu doğrultusunda akademik ve idari personeliyle öğrencileriyle birlikte olarak özel ilgilendik. Ülkemizdeki 207 üniversite içerisinde tek tarımcı rektör olarak üniversitemizin başarılı olabilmek için çok güçlü işler yaptık. Bir tarımcı olarak üniversitemizde eğitim, öğretim ve araştırma kültürü oluşturuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan her bir öğrencimizi de birer fidan olarak görüyoruz. Her bir hocamız da sabrıyla fidanlarımızın, öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesini, büyümesini sağlayan birer üretici adeta birer çiftçi olarak görüyoruz. Huzurlu üniversite, mutlu çalışanlar, kaliteli eğitim, aydınlık gelecek ilkelerimiz doğrultusunda yüksek öğretimde Ege modelini hayata geçirdik. Bu amaçla üniversitemizde gönül bağı ve aile duygusunu tesis etme ve huzurlu üniversite ortamını oluşturmak için birçok faaliyet gerçekleştirdik. Her akşam mesai bitimden sonra 'Rektörle Akşam Çayı' programında akademisyenlerimizle bir araya geldik. Tek tek el sıkıştık. Çıkış yolumuzun ne olacağını bilim çağında tartıştık. Araştırma üniversitesi öğrenci odaklılık, dijitalleşme ve uluslararasılaşma vizyonunu ortak akılla oturtturarak yol haritamızı ve eylem planımızı belirleyeceğiz. Ege Üniversitesi ailesi olarak tek yürek olduk. Çünkü biliyoruz ki Türkiye yalnız bir ülke. Biliyoruz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi tek bir çıkış yolumuz var. O da eğitim, bilim ve fendir. İhtiyacımız olan şey ise sadece ve sadece çalışmak, çalışmak, çalışmaktır" sözlerine yer verdi. - İZMİR