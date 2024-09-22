Kurtulmuş Rusya'ya Resmi Ziyarette Bulunacak - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş Rusya'ya Resmi Ziyarette Bulunacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya'da çeşitli görüşmeler yapacak, iş birliği konularını değerlendirecek.

22.09.2024 17:54
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mevkidaşı Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun daveti üzerine yarın Rusya'ya gidecek. Federasyon Konseyi Genel Kurulu'na hitap edecek Kurtulmuş'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşmesi bekleniyor.

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, TBMM Başkanı Kurtulmuş, 23-26 Eylül tarihlerinde Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Kurtulmuş ile TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Türkiye- Rusya Federasyonu Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da Rusya'ya gidecek. Kurtulmuş, ziyaretinin ilk gününde başkent Moskova'da Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret edecek, buradaki öğrencilerle bir araya gelecek. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Rus- Türk İş Adamları Birliği üyelerini kabul edecek Kurtulmuş, iki ülke arasındaki ticari iş birliği imkanlarıyla, ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak başlıklar hakkında değerlendirmede bulunacak.

Kurtulmuş, 24 Eylül Salı günü Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile heyetler arası toplantı gerçekleştirecek. Aynı gün Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisini ziyaret edecek Kurtulmuş, her yıl üst düzey yabancı bir heyeti ağırlayan Akademi'nin toplantısına katılarak bölge uzmanları, öğretim üyeleri, genç diplomatlar ve öğrencilere hitapta bulunacak.

GENEL KURULA HİTAP EDECEK

Kurtulmuş, 25 Eylül Çarşamba günü ise Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'na hitap edecek. Daha sonra Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nı ziyaret ederek, Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi de planlanıyor. Rusya ziyareti kapsamında St. Petersburg'a geçecek Kurtulmuş, St. Petersburg Yasama Meclisi Başkanı Aleksander Belsky ile bir araya gelecek ve onuruna verilecek davete katılacak.

RUSYA ZİYARETİNDE ÖNE ÇIKACAK BAŞLIKLAR

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, Rusya ziyaretinde, bölgesel ve küresel gelişmeler üzerine Türkiye'nin dış politika vizyonu çerçevesinde Türkiye-Rusya arasındaki iş birliklerini değerlendirmesi ve artırılması yönünde mesajlar vermesi öngörülüyor. Kurtulmuş'un, ayrıca küresel ve bölgesel sorunların çözümü karşısında ortak perspektifin geliştirilmesine katkı sunacak konulara da işaret etmesi bekleniyor. Kurtulmuş'un, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına saldırılar gerçekleştiren İsrail'in işlediği insanlık suçlarının önlenmesine yönelik ortak vizyonlar üzerinde durulması mesajlarına da vurgu yapması öngörülüyor.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Rusya Federasyonu, Numan Kurtulmuş, Vladimir Putin, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Dünya, Rusya, Son Dakika

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