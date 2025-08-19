Kurtulmuş: TBMM hiçbir pazarlığın içinde olmadan sorumluluğunu yerine getirecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM hiçbir pazarlığın içerisinde olmadan sürecin bitirilmesi ve bu ülkede ebedi, ezeli kardeşliğimizin tesis edilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir" dedi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Toplantıya; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri ile Diyarbakır Anneleri katıldı.

'TÜRKİYE TARİHİ BİR DÖNEME GİRDİ'

Kurtulmuş, komisyonun açılış konuşmasını yaparak, "Çok anlamlı bir şekilde ve sizlerin ittifak ile ortaya koyduğunuz görüş doğrultusunda, değerli şehit yakınlarını ve gazilerimizi dinleme fırsatı bulacağız. Türkiye, örgütün kendini feshetme kararından sonra tarihi bir döneme girdi ve komisyonumuzun kurulmasıyla birlikte çalışmalar TBMM çatısı altında yoğunlaştırıldı. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki eğer bugün bu noktaya geldiysek, terörün hiç olmadığı bir ülkeyi konuşabilir haldeysek, hiç şüphesiz bunu öncelikli olarak şehitlerimize borçluyuz. Büyük fedakarlıklarla canını bu vatan, bayrak, ülke için feda eden kahraman şehitlerimizi, her şeyden evvel rahmetle, şükranla ve minnetle yad ediyoruz. Eğer onların o kararlı duruşları ve mücadeleleri olmasaydı, bugün bu toplantı ve komisyon olmayacaktı. Belki bu kadar özgür bir şekilde, ülkemizin geleceğine ilişkin konuları ele almak ve konuşmak mümkün olmayacaktı. Bu açıdan şehitlerimizin her birisine minnet borçluyuz ama en az onlar kadar şehitlerimizin ailelerine de minnet borçlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Ben de burada bulunan her biriniz gibi çok sayıda şehit cenazesine katılmış, şehit ailesi ile temas etmiş birisi olarak şunu iftiharla söyleyebilirim ki ne zaman bir şehit yakınına tabutunun başında, 'Başın sağ olsun' dediysek, hepsinden sanki ortak bir motto gibi, 'Vatan sağ olsun' cevabını aldık. Ailelerinin bu dirayeti olmasaydı, şehitlerimizin bu mübarek kanları vatanın bölünmezliği, ülkenin bütünlüğü için dökülmemiş olsaydı, bugün burada olmayacaktık" ifadelerini kullandı.

'PAZARLIK, AL VER OLMAMIŞTIR'

'Vatan sağ olsun' sözünün nesilden nesle aktarılan bir motto olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Vatanımız bölünmedi, bölünmeyecektir ve kıyamete kadar da birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde bu ülkede hep beraber yaşayacağız. Her birimiz hayatımız boyunca çok sayıda gazi kardeşimizle karşılaştık. Kimisinin eli, kolu veya vücudunda daha büyük yaraları olan ve bu yaralarıyla hayatlarının sonuna kadar yüzleşmek zorunda kalan gazilerimiz de her türlü takdirin, şükranın üzerinde büyük bir övgüye layıktır. Allah onlardan da razı olsun, sağlıklı uzun ömürler dilerim. Bu milletin en önemli unsurlarından birisi de 'Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim' diye mücadele alanlarına giden ve gazi olan kardeşlerimizdir. Onlar da milletimize emanettir. Ayrıca şunu çok net söylemek isterim ki; bu komisyon şu ana kadar 4'üncü toplantısını yapıyor, sürecin bu aşamasına kadar olan dönem boyunca herhangi bir şekilde pazarlık, al ver olmamıştır ve olmayacaktır. Bunu şehit ailelerimizin, gazilerimizin huzurunda ve onların şahsında 86 milyonun huzurunda bir kez daha söylüyorum; TBMM hiçbir pazarlığın içerisinde olmadan bu sürecin bitirilmesi ve bu ülkede ebedi, ezeli kardeşliğimizin tesis edilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Bu anlamda zor bir sürecin içerisinde olduğumuzu biliyorum. En önemli vazifelerimizden birisinin toplumsal rızayı artırmak, toplumsal duyarlılığı geliştirmek ve özellikle bu kardeşlik sürecine toplumun farklı kesimlerinin destek vermesini sağlamaktır. Bunun için TBMM'de bir siyasi parti hariç olmak üzere tüm siyasi partilerin katılımıyla bu geniş kapsamlı komisyon oluşturulmuş ve şimdiye kadar alınan bütün kararları da ittifakla alarak yoluna devam etmektedir" diye konuştu.

'YOLUMUZA BAŞARIYLA DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR'

Kurtulmuş, komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmaları aktardı ve sürece katkı sunabilecek kurumsal yapıların tamamını dinlemeye çalışacaklarını söyledi. Kurtulmuş, "Bu süreçte en çok dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi, Türkiye'de kıyamete kadar barış ve kardeşliğin olmasını isteyenler gibi olmasını istemeyenlerin varlığı aşikardır. İçeride ve dışarıda bu sürecin başarısız olması için süreci zehirlemeye çalışanların olduğu biliniyor. Dolayısıyla burada özellikle bizlerin safları sıkılaştırarak bu konuda hiçbir eksik yaşanmadan yolumuza başarıyla devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Kurtulmuş'un yaptığı açıklamaların ardından komisyon toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın sunumuyla devam ediyor.