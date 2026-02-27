Kurtulmuş: Terör örgütünün silahlarını bırakmasıyla birlikte yeni bir döneme başlıyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahlarını tamamıyla bırakmasıyla birlikte yeni bir döneme başlıyoruz. Tarihi bir eşiği geçmek üzereyiz. Çalışmalarımıza başladığımız ilk günden itibaren, bu süreçte herhangi bir adımımızda asla ve asla şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek, gazilerimizin hatıralarına yanlışlık yapacak, onlara haksızlık yapacak hiçbir adım atılmamıştır, atılmayacaktır ve atılmasına müsaade edilmeyecektir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki Tören Salonu'nda şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi. Programa; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de katıldı.

'ŞEHİT AİLELERİMİZİN YANINDA OLMAYI ONUR VE ŞEREF KABUL EDİYORUZ'

İftar yemeğinin ardından konuşan Bakan Çiftçi, "Gazi Meclis'in şehitlerimizin emanetlerini bağrına basan bu kuşatıcı tavrı, milletimizin vicdanını yansıtan en güçlü duruştur. Aziz şehitlerimizin kıymetli anne ve babaları, eşleri ve evlatları; sizler bu vatanın en kıymetli emanetlerisiniz. Sizlerin sabrı, metaneti ve duası, milletimizin ayakta kalma iradesinin en sağlam dayanaklarından birisidir. Bu topraklar, her bir karışı şehit kanıyla yoğrulmuş mübarek bir vatandır. Ecdadımız Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da nasıl bir imanla şahlandıysa; evlatlarımız da ayını ruhla bayrağımızı yere düşürmemek için canlarını feda ettiler. Şehitlerimiz bu topraklara kanlarıyla mühürlerini basan serdengeçtilerdir. Onların emanetleri başımızın tacı, gönlümüzün en kıymetli yerindedir. Muhterem Cumhurbaşkanımızın her fırsatta ifade buyurdukları gibi, 'Sizlere her alanda sahip çıkmak, bizlerin en asli vazifelerinden biridir.' İçişleri Bakanlığı olarak bizler de aynı şuurla hareket ediyor, şehit ailelerimizin her zaman yanında olmayı bir onur ve şeref kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'ŞEHİTLERİMİZİN RUHLARINI İNCİTECEK HİÇBİR ADIM ATILMAMIŞTIR'

Bakan Güler ise Türkiye'nin savunma ve güvenliğinin sağlanmasında en büyük pay sahibinin şehit ve gaziler olduğunu belirtti ve 'Terörsüz Türkiye' sürecinden bahsetti. Bakan Güler, "Yıllarca terörü bu topraklardan uzaklaştırma maksadıyla icra ettiğimiz kararlı mücadeleler sayesinde ülkemizin her köşesinde güvenlik ve istikrar sağlanmıştır. Yegane amacımız elde edilen bu başarıları korumak ve şu andaki huzur ortamını kalıcı kılmaktır. İçinde bulunduğumuz bu hassas dönemde; iç cephemizi tahkim ederek kardeşlik ve dayanışmamızı güçlendirmek, ülkemizin bölgesinde ve dünyada artan etkisini daha da yukarılara çıkarmak bizler için tarihi bir sorumluluktur. Bu çerçevede devletimiz 40 yılı aşkın süredir devam eden terör belasından ülkemizi kurtarmak amacıyla; Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde, 'Terörsüz Türkiye' sürecini başlatmıştır. Bugün tarihi bir süreç yaşıyorsak ve hedeflerimize somut adımlarla ilerleyebiliyorsak bu en başta aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanca mücadelesi ve yüksek fedakarlıkları sayesindedir. Burada özellikle ifade etmek isterim ki, 'Terörsüz Türkiye' süreci yürütülürken şehitlerimizin mübarek ruhlarını incitecek, gazilerimizin onuruna ve siz ailelerimizin fedakarlıklarına zarar verecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Bu konuda oldukça hassas davranıyor ve süreci köklü devlet geleneğimiz ve engin tecrübemizle şeffaf bir şekilde yürütüyoruz" diye konuştu.

'HER ADIMI ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNE LAYIK BİR HASSASİYETLE ATIYORUZ'

Bakan Göktaş, ramazan ayında kurulan sofraların millet olmanın sevinci ve sorumluluğunu taşımak olduğunu kaydederek, "Terörsüz Türkiye ile şehitlerimizin adını sadece hatıralarda değil; vatanın selametinde, milletin dirliğinde, evlatlarımızın geleceğinde yaşatmaktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü liderlik bugün 'Terörsüz Türkiye' hedefini kalıcı istikrara yön veren sarsılmaz bir iradeye dönüştürdü. Bu irade hiç şüphesiz; ülkemizin güvenliğini teminat altına alırken aynı zamanda şehitlerimizin emanetini ve gazilerimizin onurunu koruyan bir vefa ve sorumluluk çizgisidir. Meclis'imizin çatısı altında yürütülen çalışmalar tesis edilen güven ikliminin en somut göstergesidir. Bu anlayışla ülkemizi büyüten her adımı şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine layık bir hassasiyetle atıyoruz" dedi.

'TARİH BOYUNCA BÜYÜK FETİHLER YAŞADIK'

TBMM Başkanı Kurtulmuş ise şehit aileleri ve gazileri TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ramazan ayının manevi iklimini anlatan Kurtulmuş, "Her birinizin kalbinde; evlatlarınızın, eşinizin, babanızın, kardeşinizin velhasıl en yakınınızın şehit hatıralarıyla ilgili ne kadar canlı acılar yaşadığınızı gözümle görür gibiyim. Sizin acılarınızı bizler de paylaşıyoruz, bizler de hissediyoruz. Ancak şunu ifade etmek isterim ki, biz büyük bir milletiz. Tarih boyunca nice büyük fetihler yaşadık, nice büyük zaferler kazandık. Tarih boyunca nice zor günler gördük, nice badirelerden geçtik. Tarih boyunca bu milletin, güçlü bir millet olarak ayakta durması ve bugüne kadar gelmesinin ardındaki en önemli hususiyetlerden birisi de bizim milletimizin dayanışma ruhu ve 'İlahi Kelimetullah' diye özetlediğimiz yani Allah'ın sözünün en yüce olması için verdiği mücadele milletimizin arkasındaki en büyük güçtür" diye konuştu.

'BU MİLLET EN AĞIR BOZGUN ŞARTLARINDA DAHİ DÜŞMANLARI ALT ÜST ETMEYİ BAŞARDI'

Kurtulmuş, tarih boyunca bütün zorlukların inançla aşıldığını aktararak, şöyle devam etti:

"İsmini taşımaktan onur duyduğum rahmetli dedem Sakarya Meydan Muharebesi gazilerinden binbaşı Numan Kurtulmuş'un adını taşımayı hayatımın en büyük onuru olarak kabul ediyorum. Şurada Sakarya Meydan Muharebesi'nin olduğu alanda o zaman kendisi yüzbaşı rütbesindeyken; bir avuç askeriyle beraber tepeyi düşmandan almak için hamlesini yapmış, en önde olduğu için tüfek kurşunuyla vurularak yaralanmış, hatta, 'Öldü' diye bırakmışlar. Geriden gelen sıhhiyenin fark etmesiyle Allah'ın takdiriyle hayatta kalmış. Ben kendisini görmedim; ayağı da ameliyat dolayısıyla 15 santim kısalmış ve binbaşı rütbesinde emekli olmuş. Bu millet hayatının sonuna kadar gazilik unvanını şerefle taşımıştır. Dolayısıyla bu millet en zor şartları aşmayı, en ağır bozgun şartlarında dahi karşımıza çıkan düşmanları alt üst etmeyi başardı."

'TARİHİ BİR EŞİĞİ GEÇMEK ÜZEREYİZ'

Türkiye'nin, terör ve şiddet sarmalını geride bırakacağını vurgulayan Kurtulmuş, "Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahlarını tamamıyla bırakmasıyla birlikte yeni bir döneme başlıyoruz. Tarihi bir eşiği geçmek üzereyiz. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki, çalışmalarımıza başladığımız ilk günden itibaren, bu süreçte herhangi bir adımımızda asla ve asla şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek, gazilerimizin hatıralarına yanlışlık yapacak, onlara haksızlık yapacak hiçbir adım atılmamıştır, atılmayacaktır ve atılmasına müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

'RAPOR, ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİMİZİN HASSASİYETLERİNİ AZAMİ ÖLÇÜDE DİKKAT ETTİ'

Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kamuoyu ile paylaştığı rapora ilişkin, "Çok şükür çalışmalar olgun bir noktaya geldi, bir rapor ortaya konuldu. Bu rapor, siz şehit yakınlarımız ve gazilerimizin bütün hassasiyetlerini azami ölçüde değerlendiren ve bunlara dikkat eden, Türkiye'de milletimizin tamamının rahatlıkla benimseyebileceği, bütün partilerin onayladığı bir uzlaşma metni olarak ortaya çıktı. Şimdi bundan sonra beklentimiz, artık hiçbir şekilde bu topraklarda teröre, silaha, çatışmaya, şiddete müsaade edilmemesi, bunun zemininin ortada kalmaması ve insanların zihinlerinin de yüreklerinin de barış ortamını tamamıyla özümsediği bir Türkiye'yi inşa edebilmektir" diye konuştu.

'DAHA GÜÇLÜ YARINLARA GİDECEĞİZ'

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma işlemlerinin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil işleminin yapılacağını, ardından komisyon raporunda yer alan yasal düzenlemelerintamamlanacağını söyleyen Kurtulmuş, "İnşallah teröre ve şiddete harcanmış olan emek, kaybedilmiş olan canlar, kaybedilmiş olan zaman, bütün bunlar artık kalkınmaya, gelişmeye, atılıma, daha güçlü bir şekilde Türkiye'yi ileriye götürmeye harcanacak, el birliğiyle, omuz omuza, yan yana çok daha güçlü yarınlara inşallah gideceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Aliekber METE-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,