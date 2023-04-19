Liderlerin bayram programı açıklandı! Deprem bölgesine gidecekler - Son Dakika
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Liderlerin bayram programı açıklandı! Deprem bölgesine gidecekler

19.04.2023 09:45

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir zaman kala, liderlerin Ramazan Bayramı programları da belli oldu. Bayramı İstanbul'da karşılayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hemen ardından Gaziantep'e gidecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Adıyaman'a, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Malatya ve Hatay'a, Saadet lideri Karamollaoğlu Adana'ya, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Diyarbakır'a, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Nurdağı'na ziyarette bulunacak.

14 Mayıs seçimlerine günler kala siyasiler çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hem parti liderleri hem cumhurbaşkanı adayları ve diğer siyasi isimler cuma günü olan Ramazan Bayramı'nda da gezilerine devam edecek. Hepsinin tek ortak noktası ise deprem bölgesi ziyaretleri olacak.

ERDOĞAN İSTANBUL'DAN GAZİANTEP'E GEÇECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı İstanbul'da karşılayacak. 21 Nisan Cuma yani bayramın birinci günü restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'nin ibadete açılması, ilk namazın ise bayram namazı olması bekleniyor. Erdoğan o törene katılacak, ardından bayramın ikinci günü İslahiye ve Nurdağı ilçelerini ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı köy evlerinin teslim törenine katılacak.

BAYRAMIN 3. GÜNÜ DE TÖREN VAR

Bayramın üçüncü günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk geliyor. O gün Sakarya'daki fabrikada üretilen 2 Altay tankı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne testleri yapılmak üzere teslim edilecek. Cumhur İttifakı liderlilerinin bu programlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etmesi bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU BAYRAMI ADIYAMAN'DA KARŞILAYACAK

Muhalefet liderleri de bayramda deprem bölgesinde olacak. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ı ziyaret edecek. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Malatya ve Hatay'a gidecek. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise bayramın ilk günü Adana'da bulunacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bayramın ilk günü Diyarbakır'da, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Nurdağı'nda, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Osmaniye'de olacak.

Kılıçdaroğlu bayram boyunca il ziyaretlerini sürdürecek. Bayramın ikinci günü İstanbul'da, üçüncü günü yani 23 Nisan'da ise Ankara'da bulunacak.

HDP DE DEPREM BÖLGESİNDE OLACAK

MHP lideri Bahçeli bayramın ilk günü Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bayramın ilk günü Hatay'a gidecek.

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