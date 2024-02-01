Maden Kanunu ve Enerji Düzenlemeleri Görüşmeleri Devam Ediyor

Politika

Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda sürüyor.

Teklif üzerinde söz alan DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, kanunların komisyon sürecine gelmeden toplumun ilgili kesimlerinin temsilcilerinin görüşleri alınarak yapılması gerektiğini söyledi.

Fırat, su altı ve su üstü doğa yaşamının etkilenmemesi, çevre halkının bu alanlardan halihazırda sağladığı faydanın gözetilmesi, yapılacak tesislerde bölge halkının onayının alınması gibi koşullar sağlanırsa yüzer GES tesislerinin kurulmasında bir sakınca bulunmadığını ifade etti.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, güneş ve rüzgar enerjisi sistemlerinin içme ve kullanma suyu barajları haricindeki baraj, göl ve göletlerde kurulmasına izin verecek ve imar planlarını zorunlu olmaktan çıkaran teklifin dördüncü maddesinin sorunlu olduğunu söyledi. Şevkin, "İmar planlarının zorunlu olmaktan çıkarılması doğru bir yöntem değildir. Aynı zamanda bir kamu kuruluşu niteliğinde olan belediyelerin de bu madde kapsamına alınması önem arz etmektedir." dedi.

Kanun teklifinin alelacele hazırlanıp Meclis'e getirildiğini ifade eden Şevkin, "Yapılması niyetlenen işler için engel olarak görülen kanun ve yönetmelikler ortadan kaldırılmak isteniyor. Teklifin, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan enerji anlaşmasıyla organik bir bağı var. Anlaşmaya uygun olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir rant alanı açıldığı açıkça görülmektedir." diye konuştu.

Komisyon Başkanı Mustafa Varank ise Şevkin'in bu ifadeleri üzerine, düzenlemenin sektöre yönelik hazırlandığını kaydetti.

Varank, teklifin iddia edildiği gibi alelacele değil, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratlarının, milletvekillerinin aylarca çalışması sonucu hazırladığını belirtti.

"Teklif uzun süreli bir çalışma sonucu bu noktaya geldi"

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, uluslararası anlaşmalarla sıkıntılar doğurmaması için yerel veya ulusal enerji uygunluğunun göz önünde bulundurulması, devletin menfaatinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Türkiye'de en büyük yabancı sermaye sıralamasında Hollanda, İngiltere ve Azerbaycan'ın ilk üçte olduğunu dile getirerek Arap Yarımadası'ndan gelebilecek yatırımın da insafsızca değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Bir hata, yanlış veya suistimal varsa bunların konuşabileceğini dile getiren Başkan, "Arap sermayesi" diyerek kötü gözle bakmanın dünyadaki finansal piyasalarla çok bağlantılı olmadığını kaydetti.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, teklifin uzun süreli bir çalışma sonunda bu noktaya geldiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Yer altı zenginliklerimizin, kaynaklarımızın yer üstüne çıkarılıp ekonomiye ve sanayimize katkısının sağlanmasının hepimizin ortak hedefi olduğuna inanıyorum. Aynı şekilde, amacımız, enerji üretiminde daha ucuz daha çevreci daha yeşil enerjinin üretilerek ülke ekonomisine katkısının sağlanması ve enerji ithalatının düşürülmesidir; bunda da aslında hemfikir olduğumuza inanıyorum. Yani burada sadece anlamadığımız nokta, hem bunları istiyoruz ama bununla ilgili kanunlar ve çalışmalar geldiğinde de bunlara karşı geliyoruz. Bunun burada iyi dengelenmesi ve ayrıştırılması gerekiyor."

Tin, Birleşik Arap Emirlikleri veya Suudi Arabistan ile sözleşmeler imzalanmasının, Rusya ile nükleer santral yapılmasının "peşkeş çekiliyor" gibi bir anlama gelmediğini belirtti.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddeler üzerindeki görüşmelere geçildi.