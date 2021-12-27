Mansur Yavaş, İBB'ye başlatılan terör teftişine bir tepki gösterdi: Tek vücut olacağız - Son Dakika

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının bir araya geldiği toplantıda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 'terör teftişi' başlatmasına tepki gösterdi.

"ANKARA'DA BULUŞMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM"

Yavaş, programda yaptığı konuşmada "11 CHP'li büyükşehir belediye başkanı olarak, gerek ülkemizin kalkınmasında, gerekse cumhuriyetimizin ilelebet devamında, Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlattığı yolda fikrimizde sabitiz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. İşte bu anlamlı günün yıl dönümünde, 11 büyükşehir belediye başkanımızla Ankara'da buluşmaktan ve bize yüklenen sorumluluk gereği birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

"FİTNE VE DEDİKODU İKLİMİNDEN ÇIKILDI"

Seçim öncesi kendileri için 'iki koyun güdemezler', 'sosyal yardımı kesecekler', 'faturalarınızı PKK'lılar getirecek', 'su sayaçlarınızı DHKP-C'liler okuyacak' şeklindeki sözleri hep birlikte duyduklarını söyleyen Yavaş "Hatta Ankara için, 'belediye her aya eksi 50 milyon lira ile başlıyor, yönetemezler' gibi korkutma, sindirme ve baskılama siyaseti de izlenmişti. Seçim bitti, millet iradesi tecelli etti ve işte buradayız. 'Yönetemezler' denilen belediyelerin nasıl daha iyi yönetilebileceğini, halkımızın asli ihtiyaçları doğrultusunda projeler üretilebileceğini, halkın vergilerinin doğru yerlerde ve şeffaflıkla harcanabileceğini hep birlikte yaşıyoruz" diye konuştu. Vatandaşlar arasında ayrımcılık yapmadan hizmet ettiklerini belirten Yavaş "Ayrımcılığın, kutuplaştırmanın, hatta kimi illerde fitne ve dedikodunun olduğu iklimden çıkıldı; vatandaşlarımız huzur içinde yaşamanın konforuna erişti. Bir grubu kötüleyen, diğer partiliyi dışlayan, oy mahalline göre hizmet yapılan anlayış ortadan kaldırıldı. Vatandaşlarımız alıştıkları torpil ve adaletsizlik kavramlarından arınmaya başladı. Sadece Ankara'da, barınma sorunu yaşayan 6 bin üniversite öğrencimizi ağırlarken hiçbirinin kimliği, memleketi, oy verme tercihleri, düşünceleri irdelenmedi" ifadelerini kullandı.

"AĞIR İTHAMLARLA İLGİLİ YARIN AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

Yavaş, 11 büyükşehir belediyesi olarak, insanı, halk sağlığını ve kentlilerin, yaşadığı kentten mutluluk duymasını önceleyen projelerle çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, şunları kaydetti: "Çok çalışmaktan, üretmekten ve birbirimizi sevmekten başka çaremizin olmadığına yürekten inanıyoruz. Kentlerimizde yaşanan bu güven duygusu ve huzur iklimine rağmen, belediye başkanlarımız hakkında son günlerde çok ağır sözler söylenmekte ve açıklamalar yapılmaktadır. Bu konudaki detaylı açıklamamızı yarın ki, büyükşehir belediye başkanları ortak deklarasyonumuzda detaylı olarak vurgulayacağız. Ancak burada altını çizerek vurgulamak isterim ki; büyükşehir belediye başkanları olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haksızlıkların karşısında olacağız. Dayanışma içerisinde, bir bütün olarak hareket edecek, süreci yakından takip edecek ve asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz. Ülkemizin yegane temel taşı, millet iradesi ve demokrasidir. Millet iradesi ve demokrasinin olduğu yerde bu iradeye karşı yapılan haksızlıkların ve yanlış uygulamaların karşısında yer alacağımızı peşinen beyan ediyoruz."

İBB'YE TERÖR TEFTİŞİ BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı önceki gün terörle bağlantılı kişileri işe aldıkları gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında "özel teftiş" başlattı. Bakanlık, İBB'de işe giren 557 kişinin başta PKK, FETÖ, MLKP ve DHKP-C olmak üzere çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu belirtti.