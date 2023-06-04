Mehmet Şimşek'in bakanlık görevi Batman'da sevinçle karşılandı

Çiçeği burnunda bakanın ilk sözleri vatandaşın en çok dert yandığı konuyla ilgili oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde dün yaptığı basın toplantısında, daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığına getirildiğini açıklaması, Batman'ın Gercüş ilçesinin Arıca köyünde heyecanla karşılandı.

ZILGIT VE ALKIŞLARLA KUTLADILAR

Şimşek'in doğduğu evde yaşayan ağabeyi ve yengesini ziyaret eden akrabaları yeni görevi zılgıt ve alkışlarla kutladı. Şimşek'in yengesi Fasla Şimşek, aileye gelin olarak geldiğinde Şimşek'in 4 yaşında olduğunu, küçük yaştan bu yana kendisiyle bir arada olduklarını söyledi.

"ÇOK AKILLI VE ZEKİYDİ"

Şimşek, "Yanımda büyüdü. Onu çok seviyordum. Çok akıllı ve zekiydi. Tekrar bakanlık görevine gelmesiyle sevinçten dün hiç uyuyamadık. Bakan olduğu için herkes çok seviniyor. Sürekli telefon açıp tebrik edenler var." dedi. "Çok sevindik ve gurur duyuyoruz" dedi. Şimşek'in yeğeni Abdulvahap Şimşek de yeni kabine açıklanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, amcasının ismini okuduğunda duygu dolu anlar yaşadıklarını belirtti.

"ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞINA İNANIYORUZ"

Haberin köyde sevinçle karşılandığını dile getiren Şimşek, " Türkiye'nin dört bir yanından ve Avrupa'dan dostlarımız arayıp tebrik ediyor. Çok sevindik ve gurur duyuyoruz. Arıca Köyü'nde amcamın doğduğu ve anılarının olduğu evdeyiz. Akrabalarımızla sevindik ve kucaklaştık. Cumhurbaşkanı'mız da kendisine olan güvenini tazeledi. Amcam bilgi birikimi ve donanımıyla ülkemize hizmet verecek. Türkiye'yi çok güzel günler bekliyor. Elinden gelen her şeyi yapacağına ve başaracağına inanıyoruz." diye konuştu.

"KÖYDE MUAZZAM BİR HAVA VAR"

Arıca Köyü Muhtarı ve Şimşek'in akrabası Abdulkerim Turan, Şimşek'in bakanlık görevine getirilmesinden duyduğu sevinci dile getirdi. Geceden bu yana telefonlarının susmadığını anlatan Turan, "Çok memnun olduk. Bu makama layık. Çocukluğu bu köyde geçti. Köyde muazzam bir hava var. Herkes çok memnun. İnşallah bu mutluluk daim olacak." ifadelerini kullandı. Şimşek ailesinin köydeki komşularından Ahmet Demir de köy halkı olarak çok mutlu olduklarını belirtti, Mehmet Şimşek'in yeni görevinin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

"ÇOK MUTLU OLDUK"

Batman'da yaşayan Ömer Faruk Bedük, hemşehrisi Mehmet Şimşek'e yeni görevinde başarı dileyerek, "Batmanlılar olarak çok mutlu olduk. İnşallah ülkemizi ekonomik olarak güzel yerlere getirecek." dedi. Eyüp Tufan da Mehmet Şimşek'in deneyimli olması nedeniyle başarılı çalışmalara imza atacağını düşündüklerini belirtti.

"HAZİNE VE MALİYEYİ REFAHA KAVUŞTURACAKTIR"

Bakan Şimşek'in liseden okul arkadaşı olduğunu söyleyen Nejdet Güner de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinenin ülkeye hayırlı olmasını diledi. Güner, "Halk olarak Sayın Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmesinden memnunuz. Sayın Şimşek'in geçmiş dönemlerdeki tecrübesi ve yurt dışı deneyimi Türkiye Cumhuriyetimizin hazine ve maliyesini refaha kavuşturacaktır." ifadelerini kullandı.

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

Batman'da 1967 yılında doğan Şimşek, ilk ve orta öğrenimini Batman merkezde, liseyi ise Gercüş'te tamamladı. Şimşek, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden dönem ikincisi olarak mezun oldu. Şimşek, 1993 yılında Exeter Üniversitesinde finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesini aldı. Ardından Türkiye, ABD ve İngiltere'de önde gelen finans kuruluşlarında çalışan Şimşek, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde AK Parti'den Gaziantep Milletvekili seçildi. Bu tarihten sonra kurulan 60. Hükümet'te Hazineden sorumlu Devlet Bakanı olan Şimşek, Mayıs 2009'da ilan edilen kabine değişikliğiyle Maliye Bakanı olarak görevlendirildi. 64. Hükümet'te Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Şimşek, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında kurulan yeni hükümette de ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı görevini yürüttü. İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babası.