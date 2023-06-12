Melek Mosso, Kadın Cinayetlerine Tepki Gösterdi

57'nci Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin son gününde Melek Mosso sahne aldı. AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, son günlerde tepkilerin odağında olan Mosso'yu sahneye bizzat çıkararak ünlü şarkıcıyla birlikte"Bir başkadır benim memleketim" şarkısını söyledi.

CÜNEYT YÜKSEL GÜNDEM OLDU

Gelişmelerin ardından bu kez Cüneyt Yüksel sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Ak Partili kesimden Yüksel'e büyük tepki gelirken, konu kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen bir ödül töreninde "En Güçlü Cover Şarkı" ödülünün sahibi olan Melek Mosso, konuşmasında kadın cinayetlerine tepki göstererek "Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olunca tepkiler de beraberinde geldi.