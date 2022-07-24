Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'Ankapark' yanıtı: Anket göstermelik, orayı yok edecek - Son Dakika
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Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'Ankapark' yanıtı: Anket göstermelik, orayı yok edecek

24.07.2022 11:33

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Anket yapacağız" sözlerini değerlendiren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu sözün göstermelik olduğunu, Yavaş'ın 801 milyon dolara mal olan ancak şu anda atıl durumda olan Ankapark'ı yok etmeyi planladığını iddia etti.

Ankara'da eski başkan Melih Gökçek döneminde yapılan Ankapark'ın ne olacağıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde beraberindeki heyetle birlikte parkı ziyarete giden Mansur Yavaş, parkın son durumuna, paranın sahibi olan Ankara halkının karar vereceğini söyledi. Yavaş'ın bu sözlerine Melih Gökçek'ten itiraz gecikmedi.

Canlı yayına bağlanan Melih Gökçek, Yavaş'ın Ankapark planını anlatıp sitem etti: Anket göstermelik, orayı yok edecek

CANLI YAYINA BAĞLANDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın parkın geleceği ile ilgili halkın görüşüne başvuracaklarını açıklaması ile ilgili konu Habertürk TV'de Olaylar ve Görüşler programında ele alınırken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, canlı yayına bağlandı.

Canlı yayına bağlanan Melih Gökçek, Yavaş'ın Ankapark planını anlatıp sitem etti: Anket göstermelik, orayı yok edecek

"ANKAPARK'I SEÇİM VAADİ OLARAK AÇIKLADIK"

Ankapark'ı 2014 yılında seçim vaadi olarak açıkladığını kaydeden Gökçek, "Yani halktan onay almıştır. Vatandaş bana bu oyu verdiği için sözümü yerine getirdim" dedi. Ankapark'ı sağlam teslim ettiğini ifade eden Gökçek, belediye başkanlığından istifasının ardından göreve gelen Mustafa Tuna'nın parkın ihalesini yanlış yaptığını öne sürerek "Buranın çalışmaması için elinden geleni yaptı" dedi. Kendisini bu konuda ikaz da ettiğini anlatan Gökçek, Mansur Yavaş'ın da parkı "yok etme" niyetiyle göreve geldiğini öne sürdü. Parktaki dinozorların 801 milyon dolar tuttuğu iddiasını reddeden Gökçek, tutarı 275 bin dolar olarak açıkladı.

Canlı yayına bağlanan Melih Gökçek, Yavaş'ın Ankapark planını anlatıp sitem etti: Anket göstermelik, orayı yok edecek

"KENDİ DEDİĞİ OLACAK, ANKET GÖSTERMELİK"

Gökçek, Yavaş'ın halka sorma fikrini de "Halka nasıl soracak, kendisi ne isterse onu çıkartacak. Gerçekten sormayacak ki. Ver o zaman Çevre Bakanlığı'na, vermez. Burayı yok etmek için elinden geleni yapacak" sözleri ile eleştirdi. Parkın 29 yıllığına Atatürk Orman Çiftliği'nden belediyeye verildiğini anlatan Gökçek, "Yani bu mülk 29 yıl sonra verilmek zorunda. Ankara Belediyesi'nin malı değil ki. Yani Atatürk Orman Çiftliği oradaki oyuncakları en ince teferruatına kadar biliyor. Mansur Yavaş 'Ben sorarım ve yaparım' diyor, yapamaz. Belediye meclisi karar verir" diye konuştu.

Canlı yayına bağlanan Melih Gökçek, Yavaş'ın Ankapark planını anlatıp sitem etti: Anket göstermelik, orayı yok edecek

MANSUR YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi içindeki Ankapark'ın tahliyesine ve işletmecinin taşınmaz üzerindeki müdahalesinin kaldırılmasına hükmetmişti. Kararın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Göreve geldiğim günden itibaren bununla ilgili birçok görüş bildirilmişti ama bunu kamuoyuna açarak burayı nasıl kullanacağımızı soracağız. Toplam kararı vatandaş verecek. Sökün atın derlerse de söker atarım. Anket yapacağım. Para benim değil, karar verme yetkim yok" diye konuşmuştu.

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