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Memleket Partisi'nde ortalık karıştı! Kesin ihracı istenen iki disiplin kurulu üyesi Twitter'dan açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika

Memleket Partisi'nde ortalık karıştı! Kesin ihracı istenen iki disiplin kurulu üyesi Twitter'dan açtı ağzını yumdu gözünü

11.02.2022 21:16

Memleket Partisi Genel Disiplin Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Çiçek ve Tolgahan Erdoğan'ın, partiden kesin ihraçları talep edildi. Karara isyan eden Çiçek, bir görsel paylaşarak, "İhraç istemi nedenim, istifa ettiğim ana muhalefeti ve unsurlarını eleştirmemdir." Muharrem İnce'ye yüklendi. Erdoğan da, "Kararı paylaşmadan önce CHP Genel Başkan Yardımcısı bana iletiyorsa bence oturun MYK'nıza bir bakın, önce içinizde ki ajanları temizleyin" dedi.

Memleket Partisi'nden yapılan açıklamada, Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) olağanüstü toplandığı belirtildi.

KESİN İHRAÇLARI İSTENDİ

Toplantıda, Genel Disiplin Kurulu üyeleri Çiçek ve Erdoğan'ın partiden tedbirli olarak kesin ihraçlarının Parti Meclisi (PM) tarafından görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği bildirildi.

Memleket Partisi'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulumuz; 11.02.2022 tarihinde olağanüstü toplanarak, Genel Disiplin Kurulu Üyelerimiz Sayın Mustafa Kemal Çiçek ve Sayın Tolga Erdoğan'ın kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak Genel Disiplin Kurulu'na sevk edilmek üzere Parti Meclisi'nde görüşülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Memleket Partisinde Disiplin Kurulu üyesi iki isme kesin ihraç istemi

"ANA MUHALEFETİ ELEŞTİRDİĞİM İÇİN İHRAÇ EDİLMEK İSTENİYORUM"

İhraç isteminin ardından Mustafa Kemal Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biraz evvel kurucusu olduğum Memleket Partisi'nden olağanüstü MYK kararı ile ihracımın talep edildiğini sosyal medya marifeti ile öğrendim. İhraç istemi nedenim, istifa ettiğim ana muhalefeti ve unsurlarını eleştirmemdir. Kamuoyuna teferruatlı açıklama bilahare tarafımdan yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Memleket Partisinde Disiplin Kurulu üyesi iki isme kesin ihraç istemi

"BU KARARI CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BANA İLETTİ"

Tolgahan Erdoğan ise bu karara isyan ederek, "Allah'a çok şükür ailede herkesin sağlığı yerinde. Gülümseyen gözlerle gülümseyen yüz görmüş olduğum lüzumları tüm kamuoyu ile paylaşacağım. Yok öyle yağma 17.000 üyeye bunlar disiplinsiz demek, biz bunu şeref madalyası olarak taşırız amabiz konuşmaya başlayınca siz altından kalkabilir misiniz? Hodri meydan. 8 aydır Genel Disiplin Kurulu'naKadın tacizcilerini, hırsızı, arsızı, namussuzu, iftiracıları, ana-avrat küfredenleri yollamayıp sumen altı edeceksin şimdi GDK'yı işleteceksin. Neşter vurmaya bizden başlanacaksa eyvallah lakinüzerinize bu saatten sonra çok kan sıçrar. Alınan bu kararı daha sosyal medya hesaplarınızda paylaşmadan, ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı bana iletiyorsa bence oturun MYK'nıza bir bakın, önce içinizde ki ajanları temizleyin. Sayın İnce." dedi.

Memleket Partisinde Disiplin Kurulu üyesi iki isme kesin ihraç istemi
Memleket Partisinde Disiplin Kurulu üyesi iki isme kesin ihraç istemi
Memleket Partisinde Disiplin Kurulu üyesi iki isme kesin ihraç istemi

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DA İSTİFA ETMİŞTİ

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de daha önce açıklama yaparak partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, İstifa, İsyan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Memleket Partisi'nde ortalık karıştı! Kesin ihracı istenen iki disiplin kurulu üyesi Twitter'dan açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika


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