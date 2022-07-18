Menderes Belediye Başkan Vekilliğine, CHP'li meclis üyesi Erkan Özkan seçildi - Son Dakika
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Menderes Belediye Başkan Vekilliğine, CHP'li meclis üyesi Erkan Özkan seçildi

18.07.2022 17:00

İzmir'de yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın yerine belediye başkan vekili olarak CHP'li meclis üyesi Erkan Özkan getirildi.

İzmir'de yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın yerine belediye başkan vekili olarak CHP'li meclis üyesi Erkan Özkan getirildi.

Menderes Belediyesi Meclisi, başkan vekili seçimi için Belediye Başkan Yardımcısı Gürsel Rüzgar, başkanlığında toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de salonda hazır bulundu.

Toplantıda gündem maddelerinin okunmasının ardından 24 üyenin oy kullanabildiği mecliste, belediye başkan vekilliği seçimine geçildi.

İlk iki turda sandıktan CHP'li iki adaya oy çıktı

Üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğunun arandığı ilk turda sandıktan CHP'li meclis üyeleri Erkan Özkan'a 13, Mustafa Akın'a ise 8 oy çıktı. 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Mustafa Akın, Cumhur İttifakı üyelerine "Beni yazdığınız için teşekkür ederim ama ben aday değilim." ifadelerini kullandı.

İkinci turda da sandıktan Erkan Özkan'a 14 oy, Mustafa Akın'a 9 çıktı. 1 oy da geçersiz kabul edildi.

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda ise Cumhur İttifakı'nın adayı Cemil Az'a 9 oy, CHP'li Erkan Özkan'a 15 oy çıktı.

Böylece Özkan, başkan vekilliği görevine getirildi.

Seçimlerin ardından belediye önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, meclis üyelerine teşekkür ederek, Menderes halkının oyuna sahip çıktıklarını belirtti.

Başkan vekilliğine seçilen Erkan Özkan da kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen yolsuzluk operasyonunda 4 Temmuz'da "ihaleye fesat karıştırma" suçu kapsamında "çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapılarak yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararının oluşmasında sorumlulukları bulunduğu" iddiasıyla 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Bu soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucu 5 Temmuz'da "bir otelin, imar planına aykırı şekilde yapılmasına izin vererek rüşvet aldıkları" iddiasıyla Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve meclis üyesi E.G. ile otelin müdürü ve mimarlık şirketinin sahibi gözaltına alınmıştı.

İki dosya kapsamında gözaltına alınan 32 şüpheliden 1'i emniyetten, 22'si savcılıktan, Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi ise sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Mustafa Kayalar'ı 7 Temmuz'da görevden uzaklaştırmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Menderes Belediye Başkan Vekilliğine, CHP'li meclis üyesi Erkan Özkan seçildi - Son Dakika

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